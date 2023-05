„Wir lernen schlecht“

Von: Thomas Roser

Überschwemmtes Wohnviertel in Gracac (Kroatien). © Slaven Branislav Babic/dpa

Hochwasser in Balkanländern / Kritik an der Verwendung von Hilfen.

Aus malerischen Flüssen werden trübe Seenplatten: Anhaltender Regen lässt in Südosteuropa Wasserläufe über ihre Ufer steigen. Hunderte Häuser sind überflutet, Straßen gesperrt. Unermüdlich sind tausende Hilfskräfte in Zentralkroatien und dem Nordwesten von Bosnien und Herzegowina im Einsatz.

Von „extrem hohen Wasserständen im ganzen Land“ spricht Zoran Djurokovic, Direktor von Kroatiens Wasserwirtschaftsamt. In fünf Regionen herrsche Hochwasseralarm, an gut 20 Wasserläufen würden nun Deiche verstärkt: „Nie zuvor“ habe das Hochwasser das Land „an so vielen Fronten“ gleichzeitig attackiert.

An Nebenflüssen der Save herrscht Ausnahmezustand. Im kroatischen Sisak hielt der beim Erdbeben 2021 beschädigte und noch nicht vollständig ausgebesserte Deich dem Druck des Wassers am Donnerstag nicht mehr Stand. Trotz des Deichbruches wies Premier Andrej Plenkovic in der von den Überschwemmungen hart getroffenen Stadt Karlovac die Kritik am Zustand der 4000 Kilometer langen Flussdeiche des Staates mit Verweis auf Klimaveränderungen zurück. Die Deiche seien „besser als früher“, es handle sich um „gewaltige Naturkatastrophen“.

Doch einige Gründe für die wiederholten Nöte sind hausgemacht. Manche Kommunen hätten sich bei Bebauungsplänen kaum um Hochwasserrisiken gekümmert, kritisiert Djurokovic: „Manche Häuser sind einfach zu nahe am Flussufer gebaut.“

Aus dem Jahrhunderthochwasser von 2014 wurden zudem nicht immer die richtigen Lehren gezogen. „Erinnert Ihr Euch an die Spenden nach den großen Überschwemmungen 2014?“, ätzt das bosnische Webportal „klix.ba“: „Bei der Hälfte der Gelder ist unbekannt, für was es ausgegeben wurde.“ Tatsächlich waren dem Staat damals auf einer Geberkonferenz 750 Millionen Euro für Hochwasserschäden und Deichausbau zugeteilt worden. Die US-Entwicklungshilfegesellschaft USAID berichtete, dass nur bei 55 Prozent der für Bosnien bereitgestellten Gelder deren Verwendung überprüft werden könne.

Flüsse wurden kaum ausgebaggert, Deiche unzureichend verstärkt. Ein Großteil der Spenden scheint in Bosnien in den Taschen von Würdenträgern und Parteifürsten versickert zu sein. Von einem „bitteren Deja-Vu“ spricht „klix.ba“: „Wir lernen schlecht.“