Wind weht Schaf um

Von: Boris Halva

Teilen

In Eichstetten am Kaiserstuhl (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) fiel ein Schaf aufgrund des andauernden Windes immer wieder um. © Daniel Bockwoldt/dpa

Und über schlecht erzogene Hunde entzündet sich ein Streit.

Bevor wir uns den Geschichten aus der wilden Welt der Tiere zuwenden, sei daran erinnert, dass der Haushalt auch in Zeiten von smarten Kühlschränken, die eigenständig Nachschub ordern, ein gefährlicher Ort ist. Völlig unterschätzt zum Beispiel: der Duschabfluss. Erst vor ein paar Tagen hatte sich im schweizerischen Winterthur eine Frau im Abfluss verfangen, als sie ihre Dusche putzen wollte. Ein Nachbar hörte die Hilferufe und alarmierte die Polizei, die anrückte, die Wohnungstür aufbrach und im Bad die Frau entdeckte, „die einen Finger im Abfluss eingeklemmt hatte und sich nicht mehr befreien konnte“, wie es bei dpa zu lesen war. Weil aber weder Polizei noch Rettungsdienst etwas ausrichten konnten, musste die Feuerwehr mit „schwererem Gerät“ anrücken, nicht ohne Erfolg: „Schließlich wurde der Abfluss aufgesägt und die Frau mitsamt Finger unverletzt aus der Dusche gerettet.“

In Eichstetten in Baden-Württemberg spielte sich ein weiteres Drama ab, bei dem die Polizei nichts ausrichten konnte und daher einen Experten zuhilfe rufen musste. In dem Fall ging es um ein Schaf, das von Windböen immer wieder umgeworfen worden war, „bis es nicht mehr selbst habe aufstehen können“, wie die Polizei berichtete. Die Streife rief einen Schäfer, der das Tier aufrichtete – offenbar so fachmännisch, dass es danach nicht wieder umfiel.

Umwerfend, aber nicht wirklich komisch, ist die Geschichte eines 67-Jährigen und einer 48-Jährigen, die am Dienstag in Streit darüber gerieten, wer von beiden den eigenen Hund schlechter im Griff habe. „Nach Beleidigungen und ersten Handgreiflichkeiten“ rief die Frau ihren Lebensgefährten an, der kurz darauf mit Schlagstock anrückte und auf den 67-Jährigen losging. Die zwei Männer verletzten sich laut Polizei „gegenseitig mit Faustschlägen und Kopfstößen“ und ließen erst voneinander ab, als die Einsatzkräfte dazwischengingen. Alle drei erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung, der Freund der 48-Jährigen bekommt zudem ein Bußgeld aufgebrummt, weil er verbotenerweise mit dem Auto bis in den Wald gefahren ist. Nun ja, alles kein Spaß, aber teuer!