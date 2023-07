Und er bewegt sich doch!

Von: Regine Seipel

Eine Bergziege in ihrer natürlichen Lebenswelt. © Ann Bastarache/PantherMedia

Warum in die Ferne schweifen, wilde Tiere gibt’s auch hier: Regine Seipel geht auf Safari in den Allgäuer Alpen und ist den „Big Five“ auf der Spur.

Ein Fleck, hell schattiert, schiebt sich zwischen Latschenkiefern hervor. Wir starren wie hypnotisiert durch Ferngläser, die Arme werden schwer, aber in diesem entscheidenden Moment will sie niemand sinken lassen. Mindestens eine halbe Stunde haben wir schon ausgeharrt, ließen unsere technisch hochgerüsteten Augen unermüdlich über einen Nordhang des Beslermassivs schweifen, über Felsen, Fichten, Wiesen, die ungeübte Wildbeobachtende geschickt in die Irre führen. Erdhügel, Grashaufen, kahle abgeschlagene Stämme, aus denen Zweige symmetrisch emporragen – das alles könnten auf den ersten Blick Gämsen sein, waren es bisher aber nicht.

Bei der Wildbeobachtung verhält es sich wie beim Pilzesuchen: Der erste Fund entfacht das Jagdfieber

Doch dieser Fleck geht vorwärts, es ist ein Rothirsch, gar nicht so leicht, ihn trotz der 33-fachen Vergrößerung des Fernglases auszumachen - oder seinen Standort zu beschreiben. Mir zum Beispiel: Ich sehe ihn nämlich nicht und werde langsam zittrig: da, die zweite Baumreihe absuchen, dann ein Stück nach links, bei den Büschen. Und tatsächlich! Plötzlich schält er sich aus dem Meer der Möglichkeiten eindeutig heraus: Ein großes Tier mit imposantem Geweih, das beim Grasen leicht hin- und herwiegt. Er hebt den Kopf und schaut alpengemäldetauglich zu uns hinüber. Jetzt wollen wir nicht mehr aufhören. Bei der Wildbeobachtung verhält es sich wie beim Pilzesuchen: Der erste Fund macht die Sache spannend, er entfacht das Jagdfieber.

Wir sind schließlich auf Safari, natürlich nicht mit Messer und Gewehr, sondern – wie in Afrika inzwischen meistenorts auch – mit Fernglas und Foto. Wilde Tiere laufen ja nicht nur in fernen Ländern frei herum, auch die Allgäuer Alpen haben ihre „Big Five“: Gämse, Alpenschneehuhn, Steinadler, Steinbock und Murmeltier. Die „großen Fünf“: Eigentlich sind damit Höhepunkte der exotischen Tierbeobachtung gemeint. Großwildjäger bezeichneten mit dem Begriff früher die Arten, deren Jagd am schwierigsten und gefährlichsten war: Afrikanischer Elefant, Breitmaulnashorn, Kaffernbüffel, Löwe und Leopard. Und bis heute hoffen die meisten Menschen, die Safariurlaub in afrikanischen Ländern buchen, genau diese auch zu Gesicht zu bekommen, dazu gern Giraffen, Antilopen oder Warzenschweine, es wäre töricht, sich auf die „Big Five“ zu beschränken.

Das tun wir auch nicht. Der Rothirsch, der uns mit seinem Erscheinen beglückt, zählt nicht zu den Allgäuer „Big Five“, weil er genaugenommen kein Berg-, sondern ein Waldbewohner ist. Er wird zudem von der Jägerschaft umhegt, der begehrten Trophäen zuliebe. Uns ist sein majestätischer Anblick wertvoll genug. Für die Gämsen, die an diesem Hang eigentlich zu sehen sein sollten, müssen wir später wiederkommen, ungewohnte Arbeiten unten im Tal haben sie in Deckung getrieben. Motorräder und Busse, die neben unserem Parkplatz den Riedbergpass hinaufdröhnen, gehören dagegen zu ihrer alltäglichen Geräuschkulisse und stören höchstens unsere Ruhe.

„Unsere Safari erfordert Geduld, keine Streckenrekorde.“ © Regine Seipel

Dass die Gamsbeobachtungsstation, in der wir Ausschau halten, an der belebten Passstraße zwischen Obermaiselstein und Balderschwang liegt, hat symbolträchtigen Charakter. Beide Allgäu-Orte wollten am Riedberger Horn eigentlich einen Skilift bauen, um ihre Liftanlagen zu einer Skischaukel zu verbinden – auf unter 2000 Metern Höhe in Zeiten, in denen die Schneefallgrenze stetig nach oben klettert, eigentlich kein zukunftsträchtiges Projekt. Die bayerische Staatsregierung hatte zugestimmt, obwohl das Gebiet einen hohen Naturschutzstatus genießt, nach anhaltendem Protest von Umwelt- und Naturschutzverbänden legte sie dann im Landtagswahlkampf vor fünf Jahren eine Kehrtwende hin. Zum Ausgleich für die betroffenen Gemeinden fördert sie nun naturnahe Erlebnisse, die vom Tourismusverband Allgäu beworben werden. Die Gamsbeobachtungsstation zählt dazu und auch das 2020 eröffnete „Alpinium Zentrum Naturerlebnis Alpin“, das unter anderem die „Big Five“ -Touren anbietet.

Die zeichnen sich durch kundige Führung aus: Ranger Alexander Haibel hat den Hirsch als erster identifiziert, was nicht nur seinem Beobachtungsfernrohr zu verdanken ist, das er auf ein Stativ montiert. Er kann das Spektiv mit seinem Handy verbinden, auf dem sich das Geschehen dann mit 60-facher Vergrößerung zeigt und fotografieren lässt. Der 30-Jährige ist studierter Forstingenieur und Beobachter auf hohem Niveau, ganz wörtlich genommen. Zu seinem Job gehört es, in Regionen, in denen meist nur noch Bergsteigende unterwegs sind, Horchboxen aufzustellen und nach dem Bestand der Raufußhühner zu schauen, zu denen auch das kleinste der Big Five zählt: Das Alpenschneehuhn, das nur in Höhen von 1800 Metern oberhalb der Baumgrenze lebt.

Um es zu sehen, müssen wir also hoch hinaus. Wer dazu aus Zeitgründen oder Konditionsmangel nicht in der Lage ist, steigt in die Nebelhornbahn und lässt sich bis zur Station Höfatsblick auf rund 1900 Meter Höhe gondeln, wo es beste Aussichten auf weitere unserer fünf Ziele gibt: Murmeltiere und Gämsen. Während Wandernde auf kinderwagenfreundlichen Wegen die Rundumsicht zu den teils noch schneebedeckten Gipfeln genießen, bauen wir nur ein paar Hundert Meter von der Bergstation entfernt einen Beobachtungsposten auf. Unsere Safari erfordert Geduld, keine Streckenrekorde.

Gämsen kommen in den Alpen, wo sie teils gejagt werden, nicht gerade selten vor

Zunächst fällt es schwer, den Blick von der Kalenderlandschaft, die sich um den blau schimmernden Seealpsee im Kessel des Kars gruppiert, abzuwenden und durch das Fernglas zu verengen – bis der erste eine Gämse entdeckt, die weit oben die Reste eines Schneefeldes durchquert. Alexander Haibel erkennt mehr Details: Sie hat ein Kitz im Schlepptau. „Noch ganz jung“, sagt er. Wir sind entzückt, auch wenn die beiden viel zu weit weg sind, als dass das Kindchenschema unsere Herzen berühren könnte. Allein die Tatsache, dass die Natur auch hier oben, in einem der überlaufenen Zentren der Allgäuer Alpen, ihrer Lauf nimmt und wir ein bisschen teilhaben dürfen, ist schön.

Wobei Gämsen in den Alpen, wo sie teils gejagt werden, nicht gerade selten vorkommen. Wer öfter in den Bergen unterwegs ist, dem laufen die geschickten Felskletterer bestimmt mal zufällig über den Weg – ganz ohne Pirsch und Fernrohr. Dennoch sind die Zeiten auch für diese Tiere nicht leicht: Der Boom des Alpentourismus und der Jagddruck, der auch dem Schutz der Bergwälder geschuldet ist, dezimieren ihre Rückzugsgebiete.

Zudem setzt die Erwärmung hochalpiner Lagen der Gämse zu, die inzwischen sogar auf der Vorwarnliste der Roten Liste der bedrohten Tierarten steht. Umstritten ist der Ernst ihrer Lage. Gämsen sind sehr anpassungsfähig und haben schon die Eiszeit überlebt. Wird es ihnen in ihren hochalpinen felsigen Lebensräumen zu warm, ziehen sie sich in kühlere Bergwälder zurück, allerdings nur, wenn sie dort nicht gestört werden.

„Etwa zehn Brutpaare leben wieder in den Allgäuer Hochalpen.“ © Sergej Razvodovskij/PantherMedia

Diese Einsicht sollen auch die „Big Five“-Touren vermitteln, „Lenkung der Besucherströme“ heißt das im Jargon des Naturtourismus. Rings um das Kar der Nebelhornbahn, in dem im Winter Skipisten ins Tal führen, ist Naturschutzgebiet, die Allgäuer Hochalpen gelten als eines der artenreichsten Gebirge Deutschlands. Es ist also nicht zu empfehlen, sich für ein gestochen scharfes Foto möglichst nahe querfeldein an Tiere heranzupirschen. Das würde uns ohnehin nicht einfallen. Die Gams mit ihrem Kitz ist Hunderte Meter entfernt und bald schon über zackige Felsen verschwunden.

Im Hintersteiner Tal sind angeblich Steinadler zu sehen - ohne Fernglas aber ein hoffnungsloses Unterfangen

Dafür haben wir auf unserem Weg nochmal unerhörtes Glück. Auf einem steinigen Bergpfad, eine halbe Stunde in Richtung Nebelhorngipfel, suchen wir nach Spuren des Alpenschneehuhns, keine Fußabdrücke, sondern Kot, der jetzt im Übergang zum Sommer noch hell und faserig von der nadeligen Nahrung ist. Ungefähr so leicht zu finden wie eine Nadel im Heuhaufen, könnte man meinen, doch Alexander Haibel hat gleich einen Fund auf einem Felsen ausgemacht, halb so lang wie ein kleiner Finger, sieht das bleistiftdünne Zeugnis des seltenen Alpenbewohners unspektakulär nach einem Stück Kraftfutter aus. Und als wäre das nicht Erfolg genug, huscht kurz danach sein Produzent durch das Gras, duckt sich und liegt beinahe zum Greifen nahe neben einem Stein still, weil er auf seine perfekte Tarnung vertraut. Der Hahn hat hier sein Revier, Haibel kennt den Kandidaten, ohne den geschulten Blick des Rangers wären wir wohl achtlos vorbeigegangen. Solches Wissen ist neben anschaulichen Erklärungen über das Leben der Wildtiere der große Vorteil der Naturerlebnisführungen. Anders als in Afrika ist es allerdings fast unmöglich, alle „Großen Fünf“ bei einer einzigen Tour zu sehen, zu verstreut sind ihre Lebensräume. Ich hatte es tags zuvor schon auf eigne Faust versucht: Im Hintersteiner Tal, von Oberstdorf aus gesehen auf der Rückseite des Nebelhornmassivs gelegen, soll man Steinadler sehen, was ohne Beobachtungsfernrohr aber ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen ist.

Etwa zehn Brutpaare leben wieder in den Allgäuer Hochalpen. Eines der zuverlässigsten, das fast jedes Jahr Nachwuchs hat, nistet dort in der Nähe des Berggasthofs Giebelhaus, Ausgangspunkt vieler Wanderungen, der nur mit einem stündlich pendelnden Wanderbus erreichbar ist. Ohne Fernrohr und geübten Blick ist der Horst in der Felswand aber nicht zu erkennen. Ich wandere bergwärts und hoffe zumindest auf ein Elternteil im Flug, das nach seiner Hauptbeute, den Murmeltieren, Ausschau hält. Doch die Unterscheidung zu anderen Greifvögeln wie beispielsweise Bussarden ist für Laien auf größere Entfernung fast unmöglich.

„Eine muntere Murmeltierfamilie.“ © Craig Robinson/PantherMedia

Also freue ich mich am Wissen seiner Existenz und scanne immer wieder vergeblich den blauen Himmel nach ausgebreiteten Schwingen ab. Immerhin gibt es das Adlerhaus des Landesamtes für Vogelschutz, das Ausgangspunkt der Führungen ist. Hier wird man anschaulich und multimedial über Umwelt und Lebensgewohnheiten des Steinadlers informiert, der mit seinen bis zu 2,30 Meter Spannweite die Mitgliedschaft bei den „Allgäu Big Five“ mehr als verdient.

Vielleicht gehört eines Tages auch der Bär wieder zu den Allgäuer „Big Five“

Wer ansonsten dazu zählt, ist im Alpenraum fließend. In manchen Regionen gehören Alpen- und Feuersalamander statt des Alpenschneehuhns zu den „Großen Fünf“, in Teilen Österreichs und der Schweiz konnte der erfolgreich wieder angesiedelte Bartgeier in die illustre Riege aufgenommen werden, und wer weiß schon, ob ihm eines Tages nicht größere Raubtiere den Rang wieder ablaufen. Der Braunbär zum Beispiel: Ende Mai wurde einer im Hintersteiner Tal gesichtet, ein Radfahrer hatte ihn an der Hubertuskapelle fotografiert, nur etwa zwei Kilometer vom Adlerhaus entfernt, eine Wildtierexpertin prüfte und bestätigte den Befund.

In Kreisen der Jägerschaft und Alpwirtschaft machte sich große Aufregung breit. Das Tier könnte aus der Population im italienischen Trentino stammen, so hieß es, wo ein Bär im April einen Jogger getötet hatte. Alle Besorgten, zu denen auch Tourismusverantwortliche gehörten, hofften inständig, dass das Tier nur auf der Durchreise war. Alexander Haibel, den wilden Tieren eigentlich sehr zugetan, hält sich in der Bärenfrage bedeckt. „Ich habe Verständnis für den Konflikt“, sagt er diplomatisch. Das Problem ist ohnehin erstmal keines mehr, zumindest kein akutes. Der Bär im Hintersteiner Tal ist wohl weitergezogen. Nur der Aushang mit Verhaltensregeln für eine Begegnung mit ihm ist noch neben dem Fahrplan des Wanderbusses zu sehen.

Ranger Alexander Haibel. © Regine Seipel

Noch ist also er der größte der „Allgäu Big Five“: Der Alpensteinbock, von dem es in den Bergen bei Oberstdorf inzwischen wieder mehrere Hundert Tiere gibt. Als Jagdwild begehrt und mit Körperteilen, denen heilende Kräfte zugeschrieben wurden, war der Steinbock Anfang des 19. Jahrhunderts fast ausgestorben. Die letzten 100 Tiere wurden 1821 im italienischen Gran Paradiso unter Schutz gestellt. Alle Steinböcke, die seitdem in vielen Alpenregionen wieder erfolgreich angesiedelt wurden, stammen von diesen geretteten Ahnen. Heute ist der Steinbock nicht mehr gefährdet, doch in den Allgäuer Alpen streng geschützt. Dort lebt eine der größten Populationen Deutschlands, was in Oberstdorf zu Werbezwecken taugt.

Eine mehrtägige Hüttentour, die den Gebirgszug durchquert, trägt seinen Namen und führt auf Höhen von bis über 2000 Metern mitten durch sein Revier. In dem hochalpinen Gelände und rings um manche Unterkünfte am Weg wie etwa die Kemptner Hütte sind Begegnungen zwar nicht garantiert, aber sehr wahrscheinlich. Und wer weit ins Rappenalptal hinauf wandert, wo die halbtägigen „Alpinium“-Touren zu den Steinböcken hinführen, hat ebenfalls gute Chancen für eine erfolgreiche Beobachtung.

Murmeltiere tauchen auf, fressen und laufen davon. Viel Bewegung, die mit bloßem Auge gut zu erkennen ist

Am Nebelhorn lohnt sich die Steinbocksuche dagegen nicht, weiß Alexander Haibel. Wir halten lieber Ausschau nach erfolgversprechenden Kandidaten: den Alpenmurmeltieren, die angesichts ihrer pummeligen Statur und ihren talweit wie Pfiffe tönenden Schreien wohl zu den populärsten der „Big Five“ in den Alpen zählen. Die nahen Verwandten der Eichhörnchen leben oberhalb der Baumgrenze, und angesichts der Tatsache, dass sie 90 Prozent ihres Lebens im Bau verbringen, scheint es ein Wunder, dass sie gar nicht so selten zu sehen sind. Erst der sechs bis neun Monate lange Winterschlaf, ein Rekord in der Tierwelt, und dann die Wärme: Murmeltiere haben kaum Schweißdrüsen und können nicht hecheln, daher ziehen sie sich in der Mittagshitze in den Bau zurück. Ansonsten arbeiten sie an ihren Fettpolstern, für deren Aufbau nur ein kurzer Sommer reicht.

FR7-Redakteurin Regine Seipel ist öfter in den Bergen unterwegs und erspäht auch immer wieder Tiere. Bisher war aber kein Bär dabei. © peter-juelich.com

Oft sind die großen Nager erst auszumachen, wenn die Warnrufe ihres Wächters sie zurück in den Bau treiben. In belebten Gegenden wie dem Nebelhorn passiert das nicht mehr bei jedem Menschen, der in ausreichender Distanz vorbeiläuft. Unser Späherglück hält daher an: Kaum ist der Alpenschneehahn hinter einer Böschung verschwunden, stoßen wir ein paar Meter weiter auf eine muntere Murmeltierfamilie, schauen zu, wie das größte Exemplar, wahrscheinlich der Murmelbär – so wird das Männchen genannt – trotz seines plump anmutenden Körperbaus erstaunlich wendig zwischen Felsen umherstreift, und sehen sogar zwei Kleinere, die die Köpfe zusammenstecken. Offenbar begrüßen sie sich, Artgenossen erkennen sich an den Duftdrüsen an den Backen.

Weitere Murmeltiere tauchen auf, fressen und verschwinden wieder. Viel Bewegung also, die sich mit bloßem Auge gut erkennbar vor uns abspielt. Das ist die Krönung jeder Tierbeobachtung, für die die Akteure gar nicht ganz so wild sein müssen. Unwahrscheinlich, dass eine Löwenfamilie in ihrem natürlichen Lebensraum mitten am Tag in Sichtweite so viel Action zu bieten hätte.