Wien wird schön erst bei Nacht

Teilen

Küss die Hand, schöne Frau: Fonda und Lugner. dpa © dpa

Man lernt nie aus. In den Genuss dieser Erkenntnis kam dieser Tage Jane Fonda während ihres Kurztrips nach Wien. Dorthin war sie von Richard „Mörtel“ Lugner eingeladen worden, um den schier unverwüstlichen Bau- und Salonlöwen zum diesjährigen Opernball zu begleiten. Die 85-jährige Schauspielerin hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass sie Lugners Einladung nach Wien nur gefolgt war, weil er „eine ziemliche Menge Geld“ dafür bezahlt habe, wie sie am Mittwoch während der Pressekonferenz im Einkaufszentrum „Lugner City“ erzählte.

Sichtlich beeindruckt gab sie zu, dass sie vor Lugner noch keinen Menschen getroffen habe, nach dem eine ganze Stadt benannt sei.

Abgesehen davon gab sich die Hollywood-Ikone aber eher amüsiert-irritiert bis bissig-barsch angesichts des Theaters, auf das sie sich da eingelassen hatte. Sie habe gedacht, sie sei zu einem Opernbesuch eingeladen – dass es sich dabei um ein (wir geben das recht frei, aber sinngemäß wieder) Tanz-Event in irgendsoeinem Prunkschuppen handelt, sei ihr erst vor Ort klar geworden. (Kleiner Tipp fürs nächste Mal: einfach „Wiener Opernball“ googeln…) Die von Lugner offerierte Stretch-Limousine ließ die klimaengagierte Oscargewinnerin links liegen, und auch den Walzer mit ihrem 90-jährigen Gastgeber lehnte sie unter Verweis auf ihre künstlichen Gelenke ab: „Ich bin alt und könnte auseinanderfallen.“ Außerdem hatte sie nur Hosen im Gepäck und musste sich – wie einst Aschenputtel – Kleid und Schmuck für den Abend ausleihen, um eingelassen zu werden.

Aber dann, am Donnerstagabend, als sie aus Lugners Loge auf die 5000 Gäste blicken konnte, die da im Ballrausch umeinander herum walzerten oder vor sich hin repräsentierten, dass es einem schwindelig werden konnte, da gefiel Jane Fonda ganz offensichtlich, was sie dort erleben durfte. Sie lächelte, applaudierte, legte die Hand aufs Herz. „Diese Art des Tanzens gibt es in meinem Land nicht“, rief sie später der Interviewerin vom ORF verzückt ins Mikrofon, Und: „Ich liebe es!“ – Ja, man lernt eben nie aus. boris halva

Mehr Informationen finden Sie unter www.fr-online.de