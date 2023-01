Bei Streit in Wiener Kaserne fallen plötzlich Schüsse: Soldat von Vorgesetztem getötet

Von: Jennifer Lanzinger

(Symbolbild). © Hans Punz/dpa

Ein junger Mann wurde am Freitagmorgen in einer Kaserne in Wien von seinem Vorgesetzten erschossen. Zuvor habe der Soldat mehrere Schüsse abgegeben.

Wien - Der Soldat habe am Freitagmorgen in der Flugfeld-Kaserne in der Wiener Neustadt mehrere Schüsse mit einem Sturmgewehr abgegeben, daraufhin habe der Vorgesetzte des Mannes ihn mit einer Pistole erschossen. Wie der Sprecher des österreichischen Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, der Deutschen Presse-Agentur erklärte, ist der österreichische Wachsoldat bei dem Schusswechsel mit seinem Vorgesetzten getötet worden.

Schusswechsel in Kaserne in Wien: Österreichischer Soldat von Vorgesetztem getötet

Nach ersten Informationen soll dem Zwischenfall ein Streit vorausgegangen sein, sagte Bauer. Der Vorgesetzte sei im Zuge der Auseinandersetzung verletzt worden. Bei dem Getöteten handelt es sich laut dem Sprecher um einen 2002 geborenen Mann, der in Wiener Neustadt in Niederösterreich seinen Wehrdienst leistete.

