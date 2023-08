„El bicho geht wieder um“: Corona-Virus auf Mallorca hat sich verdoppelt

Von: Stella Henrich

Der Corona-Virus ist auf Mallorca auf dem Vormarsch. Die Zahlen haben sich innerhalb von vier Wochen mehr als verdoppelt.

Mallorca ‒ Alle haben sich inzwischen wieder an die Zeit ohne Maske gewöhnt. So als hätte es den Corona-Virus nie gegeben. Die Menschen gehen wieder in Stadien, besuchen Konzerte und stehen hierzulande Schulter an Schulter in Bus und Bahnen. Auch das europäische Ausland lockerte seine Vorschriften und strikten Vorschriften wieder; die Europäer glaubten sich in Sicherheit. Die Luftfahrtindustrie jedenfalls rechnet in diesem Jahr mit einem deutlichen Anstieg der Passagierzahlen, fast so viele wie im Rekordjahr 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Da überrascht es doch irgendwie, dass alarmierende Berichte jetzt von der Ferieninsel Mallorca (Spanien) kommen.

Corona-Virus auf Mallorca hat sich verdoppelt: Drei Menschen auf der Intensivstation

Auf Mallorca haben sich die Fallzahlen innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt. Der balearische Gesundheitsdienst IB-Salut vermeldet einen Anstieg von 124,8 Prozent. Das berichtet Die Bild. Drei Personen liegen einem Bericht der Mallorca-Zeitung zufolge auf Intensivstationen. Aktuell sind den einheimischen Gesundheitsbehörden 705 Infektionen (Stand 8. August) auf der Insel bekannt. „El bicho geht wieder um“, erzählt man sich. El bicho bedeutet übersetzt „das Viech“.

Insel Mallorca 8.August 2023 6. Juli 2023 Bekannte Fälle 705 329 Patienten in Krankenhäusern 45 k.A. Patienten auf der Intensivstation 3 k.A.

Auch wenn in den meisten Fällen die Verläufe eher schwach sind. Aktuell werden 45 Patienten in Krankenhäusern auf der Insel behandelt. In die Daten fließen allerdings nur noch die Infektionen von Personen ein, die zu Risikogruppen gehören. Hierzulande zählen laut Bundesregierung zu den Risikogruppen Menschen ab 50 bis 60 Jahren, Raucher und Menschen mit Übergewicht, so wie auch solche mit Vorerkrankungen wie Asthma, Bronchitis, Krebs oder einem geschwächten Immunsystem.

Fallzahlen haben sich verdoppelt: Untervarianten von Omikron

Im Landeskrankenhaus Son Espases ist seit Ende Juli ein deutlicher Anstieg von Grippefällen zu erkennen. „Das ist absolut unüblich für diese Jahreszeit“, erklärte Antonio Oliver, Chef der Mikrobiologie der Klinik. In den meisten Virus-Fällen dagegen handelt es sich laut Oliver um Untervarianten von Omikron, auch bekannt als BA.2. Omikron lässt sich rasch im Corona-Selbsttest zuhause nachweisen.

Zu den häufigsten Symptomen von Omikron zählen:

Schnupfen

Husten

Halsschmerzen

erhöhtes Fieber

gestörter Geruchs- und /oder Geschmackssinn

Lungenentzündung

Corona-Virus ist auf Mallorca auf dem Vormarsch: Die neue Untervariante EG.5.1. (auch als Eris bekannt), ist auf der Insel noch nicht aufgetreten. © Sascha Steinach/imago

Nach Angaben des Arztes hat sich Omikron in die Untervarianten Kraken, Arcturus, Hyperion und Acrux aufgeteilt. Die neue Untervariante EG.5.1. (auch als Eris bekannt), sei auf der Insel dagegen noch nicht aufgetreten. Noch ist nach Einschätzung von Experten noch unklar, wie gefährlich die Omikron-Subvariante ist. Sie breitet sich sei 17. Februar rasant aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte die Variante EG.5 in die Kategorie »Virusvarianten von Interesse« (VOI) hoch ein und veröffentlichte eine erste Risikoeinschätzung. Innerhalb der EG.5-Linie weist die Untervariante EG.5.1 eine zusätzliche Spike-Mutation Q52H auf. Sie macht 88 Prozent der verfügbaren Sequenzen für EG.5 und seine Nachkommen aus, berichtet die Pharmazeutische-Zeitung.de.

Fallzahlen auf Mallorca verdoppeln sich: Maskenpflicht erst Ende Juni abgeschafft

Spanien hatte Ende Juni die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Apotheken - dreieinhalb Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie - als letzte bestehende Corona-Maßnahme abgeschafft. An der Pandemie verstorben sind auf der spanischen Insel Mallorca und ihren Nachbarinseln insgesamt 1641 Personen. Offiziell wurde laut Mallorca-Zeitung der letzte Todesfall am 22. April 2023 registriert.

Hierzulande liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern derzeit bei einem Wert von drei. Zum Vergleich, am höchsten Punkt der Omikronwelle am 24. März 2022, lag der Wert bei 1961. Am tiefsten lag der Wert im Juli dieses Jahres mit einer Inzidenz von eins. Wer sich aber unwohl fühlt, und die Symptome nicht von einer gewöhnlichen Sommergrippe unterscheiden kann, sollte einen Corona-Selbsttest machen. Dieser schafft rasch Klarheit. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Entwicklung hierzulande wie immer genau im Blick. Ihn schreckt allerdings gegenwärtig mehr der Anstieg der Corona-Zahlen in New York, den er als „sehr besorgniserregend“ einstuft.