Wintereinbruch in Deutschland: DWD erwartet 20 Zentimeter Neuschnee und minus 10 Grad

Von: Christoph Gschoßmann

Mit Schnee bedeckt ist die Landschaft an einem Waldweg. In vielen Regionen Deutschlands schneit es am Samstag. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Winter zeigt sich mit ganzer Kraft: Am Wochenende werden nicht nur bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, sondern auch minus 10 Grad Celsius erwartet.

Offenbach/München - Pünktlich zur Adventszeit schneit es: Zum Wochenende wird in vielen Regionen Deutschlands Neuschnee erwartet. Am Samstag soll es vor allem im Süden und Osten schneien, wie der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) am frühen Morgen in Offenbach mitteilte. Bayern steht trotz Wintereinbruch der große Kältehammer bevor.

Wintereinbruch in Deutschland: DWD warnt in Wettervorhsage vor 20 Zentimeter Neuschnee

Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee werden dabei vielerorts erwartet, im Alpenraum sogar bis zu zehn Zentimeter. Auch in den Mittelgebirgen sind laut DWD-Prognose am Samstag Schneeschauer möglich. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei zwei Grad, auf den Nordseeinseln werden maximal drei Grad erreicht, berichtet merkur.de.

Für die Schneeschauer sorgt das Tiefdruckgebiet Birgit über dem Mittelmeer, das sich laut Wetter.com mit warmer Luft aus Nordeuropa mischt. Während es dort zu Niederschlag in Form von Regen kommt, ist der Hauptanteil der Schneefälle ist in Osteuropa zu erwarten. Die Website spricht in der aktuellen Wettervorhersage in Bezug auf den Neuschnee in Deutschland sogar von bis zu 20 Zentimeter im Alpenraum. Im Nordwesten Deutschlands wird demnach dagegen gar kein Schnee fallen.

Wetter in Deutschland: DWD erwarte in Prognose minus zehn Grad in der Nacht zu Montag

Der DWD erwartet für die Nacht zu Sonntag verbreitet Frost bei Werten um minus sieben Grad in seiner Wettervorhersagage. Im Süden und Südosten schneit es weiterhin, an der Nord- und Ostsee kann es Schnee- oder Schneeregenschauer geben. Sonst ist es oft stark bewölkt oder neblig. Auch im Tagesverlauf bleibt der Himmel meist bedeckt, zwischen den Alpen und dem östlichen Mittelgebirgsraum erwartet der Wetterdienst neuen Schneefall. In weiteren Teilen des Landes ist laut DWD nur vereinzelt mit Schneeschauern zu rechnen. Tagsüber liegen die Höchstwerte bei drei Grad, in der Nacht zu Montag kann es teils strengen Frost mit Werten um minus zehn Grad geben.

Auch in der neuen Woche könnte wieder schneien. Am Montag startet die neue Woche den Angaben zufolge dann mit dichten Wolken und etwas Schnee. In Sachsen dürfte der Schneefall auch länger anhalten, so die Experten. (cgsc mit dpa)