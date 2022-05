DWD warnt vor erhöhter Unwetter-Gefahr am Montag: Vereinzelte Tornados möglich

Von: Isabel Wetzel

Am Montag muss erneut mit örtlichem Unwetter in Deutschland gerechnet werden. In manchen Regionen drohen Starkregen, Tornados und Hagel.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Montag (23. Mai) vor vereinzelt schweren Gewittern und Unwettern.

Vereinzelt besteht ein geringes Tornadorisiko.

In der kommenden Woche bleibt das Wetter zunächst unbeständig und es wird wieder kühler.

Frankfurt – Nachdem es am Freitag (20. Mai) in weiten Teilen Deutschlands heftige Unwetter gab, rechnet der DWD am Montag (23. Mai) erneut mit einer erhöhten Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, größeren Hagel und schwere Sturmböen. Betroffen sind vor allem von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie das Saarland über Bayern und Hessen hinweg bis nach Mitteldeutschland.

Besonders im Westen und Süden Nordrhein-Westfalens sei die Wahrscheinlichkeit für schwere Gewitter hoch. Im Süden des Landes sei ein geringes Tornadorisiko nicht auszuschließen, teilte der DWD mit. Bereits am Freitag (20. Mai) war es durch das Orkantief „Emmelinde“ zu schweren Schäden und Störungen im Bahnverkehr gekommen. Am Montagvormittag läuft der Bahn-Betrieb im Fern- und Regionalverkehr aber wieder weitgehend reibungslos. „Wir hatten einen normalen Betriebsstart“, sagte ein Unternehmenssprecher.

Unwetter in Deutschland: „Finja“ hat das Potenzial für ein kräftiges Gewittertief

Auch in Hessen werden am Montag kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet. Besonders im Süden seien einzelne orkanartige Böen und sogar ein geringes Tornadorisiko nicht auszuschließen. In der Nacht zu Dienstag (24. Mai) soll das Gewitter dann wieder nachlassen. Nur vom Südwesten her werden hier noch einzelne Schauer erwartet.

„Finja“ habe das Potenzial für ein kräftiges Gewittertief, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. „Allerdings kann „Finja“ bei nahezu allen Parametern nicht mit „Emmelinde“ vom vergangenen Freitag mithalten“, sagte ein Meteorologe.

Im Südwesten sei mehrstündiger Starkregen möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad an der See und bis zu 30 Grad in Alpennähe. Im Osten soll das Wetter hingegen heiter bis wolkig starten und trocken bleiben.

Wetter von 24. bis 29. Mai: Unbeständig und kühler

In der Nacht zum Dienstag (24. Mai) drohen anfangs teilweise noch schwere Gewitter, die sich nach Nordosten verlagern. Von Südwesten her soll es auflockern. Es gibt kaum noch Schauer, nur an den Alpen kann es teils kräftig regnen. Die Temperaturen sinken auf bis zu 8 Grad.

Am Dienstag (23. Mai) soll es im Alpenvorland sowie an den Küsten laut The Weather Channel einige Regenschauer geben. In der Mitte und im Südwesten legt sich das zeitweise. 20 bis 23 Grad im Osten und am Oberrhein sowie 15 Grad im Alpenvorland und im Nordwesten sind zu erwarten. Am Mittwoch (24. Mai) soll es lediglich in Nordseenähe regnen, Nieselregen in Alpennähe und im Südosten ist möglich. Abgesehen davon wechseln sich Sonne und Wolken bei 17 bis 22 Grad ab. Am Donnerstag (25. Mai) werden für die meisten Regionen 18 bis 23 Grad vorhergesagt, in Küstennähe aber lediglich 15 Grad.

Am Freitag (26. Mai) kann es im Norden und Osten zu Regen kommen – bei 14 bis 20 Grad. Im Süden soll es bei mehr als 20 Grad trocken bleiben, im Breisgau sind sogar Sommer-Temperaturen von 25 Grad zu erwarten. Am Wochenende soll es bei 15 bis 23 Grad kühler und wechselhafter werden, insbesondere im Norden und Osten drohen Regenschauer. (tk/iwe mit dpa)