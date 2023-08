Sommersturm Zacharias kommt nach Deutschland – Sturmfluten im Norden, August-Schnee in den Alpen

Das Sturmtief Zacharias bringt Chaos ins Land. Meteorologen rechnen mit Sturmfluten im Norden, Schnee in den Alpen und schweren Sturmböen.

Kassel – Während im Süden Europas die nächste Hitzewelle wütet und schwere Unwetter in Österreich, Slowenien und Kroatien, zeigt sich das Wetter auch im Norden wieder von seiner extremen Seite. Das Sturmtief „Zacharias“ sorgt für chaosreiches Wetter in Deutschland und Nordeuropa. Der Deutsche Wetterdienst warnt derweil vor Starkregen, Sturmfluten und hohen Windgeschwindigkeiten in den kommenden Tagen. Der Sturm bringt auch August-Schnee in die Alpen.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter an Nord- und Ostseeküste

Durch den Zusammenschluss von zwei Tiefdruckgebieten, die von Großbritannien und Italien in Richtung Polen gezogen sei, ist das Sturmtief „Zacharia“ entstanden, wie der NDR zuvor berichtet hatte. Deshalb sei insbesondere die Ostseeküste von den Auswirkungen des Unwetters betroffen, wie Michael Knobelsdorf vom Deutschen Wetterdienst erklärt hatte.

Wetterexperten warnen vor Sturmfluten im Bereich der Hamburger Hafencity. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Deshalb haben die Experten vom Deutschen Wetterdienst bis in die Nacht zum Dienstag eine Sturmwarnung für Schleswig-Holstein und Hamburg herausgegeben. Besonders betroffen seien deshalb der Ost- und Westküstenbereich von Schleswig-Holstein. Dabei sollen Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 80 Kilometern pro Stunde entstehen, auf Fehmarn und in Nordfriesland seien sogar Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich.

Bundesamt für Schiffahrt rechnet mit Sturmfluten im Norden

An der Nordseeküste kann es laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sogar zu Sturmfluten kommen. Eine Sturmflut bestehe, wenn der Wasserstand 1,5 Meter über dem durchschnittlichen Hochwasser liegt. Unter anderem in Husum, Büsum und Hamburg rechnen die Experten mit einem derartigen Wasserpegel. Um 21.44 Uhr würde das Bundesamt demnach mit ungewöhnlich hohen Wasserständen rechnen.

Die Schneefallgrenze in den Alpen ist auf eine Höhe von rund 2.000 Meter gesunken. (Symbolbild) © Davor Knappmeyer/dpa

Die Polizei in Hamburg hatte deshalb dazu aufgerufen, das Gebiet um die Hamburger Elbe zu meiden und insbesondere tiefer gelegene Regionen zu verlassen. Besonders betroffen seien der Hafen, Hafencity inklusive St. Pauli. Fahrzeuge sollten zudem an höher gelegene Orten gebracht werden.

Eine Wetterlage dieser Art sei laut Knobelsdorf äußerst ungewöhnlich. „So einen Sturm erwarten wir im Herbst und nicht im Hochsommer“. Der Experte warnt derweil vor herabfallenden Ästen. „Von einem Waldspaziergang würde ich daher abraten“, so Knobelsdorf.

Winterwetter in den Alpen: Schneefallgrenze auf 2.000 Meter gesunken

Wie das Internetportal Wetter Online berichtet, hat die Wetterlage zudem den Schnee in die Alpen gebracht. Demnach seien Alpenpässe von Schnee bedeckt, an einigen Orten gelte deshalb eine Kettenpflicht für Autos. Die Schneefallgrenze sei vielerorts unter 2.000 Meter gesunken, an einigen Orten sogar sei es sogar unter 1.800 Meter Höhe zu Schneefall gekommen.

Der Sommerschnee sei jedoch nicht von langer Dauer. Schon im Lauf dieser Woche soll warme Luft aus Südeuropa aus dem Alpenraum einströmen, sodass die Schneefallgrenze wieder auf 4.000 bis 4.500 Meter ansteigen würde.