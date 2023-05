„Aqua Alta“ in Venedig: Experte sagt Hochwasser voraus

Von: Victoria Krumbeck

Stark- und Dauerregen können in den nächsten Wochen zu Überschwemmungen in Deutschland und Südeuropa führen. Venedig droht „Aqua Alta“.

München/Venedig – Das frühlingshafte Wetter vom ersten Mai-Wochenende hat sich schon wieder verabschiedet. Schwere Gewitter und Unwetter haben in den vergangenen Tagen für überflutete Straßen und zahlreiche Einsätze gesorgt. So langsam hat man sich daran gewöhnt, dass auf einen schönen Sommertag schlechtes Wetter folgt. In den nächsten Tagen erwartet uns wieder viel Regen. Zum Start der Urlaubssaison sind auch Gebiete in Südeuropa betroffen.

Wetter-Prognose zeigt „europäische Hochwasserlage“ – Venedig droht „Aqua Alta“

Wer in den nächsten zwei Wochen nach Österreich, Italien, Kroatien oder auch in die Schweiz fährt, sollte unbedingt seine Gummistiefel mitnehmen. Denn der Urlaub könnte ins Wasser fallen. Meteorologe Jan Schenk von „The Weather Channel“ warnt vor einer „europäischen Hochwasserlage“. „Insbesondere an den südlichen Alpen und am Dinarischen Gebirge sind bis zu 300 Liter Regen pro Quadratmeter möglich“, erklärt Schenk. Für diese großen Wassermengen ist ein Tiefdruckgebiet zwischen zwei Hochdruckgebieten über Italien verantwortlich, das warmer Luft aus Süden ausgesetzt ist.

Hochwasser in Venedig im Jahr 2020. Auch im Mai droht „Aqua alta“ die Stadt zu überschwemmen. © Anteo Marinoni/LaPressa/dpa

In Venedig kann es zu „Aqua Alta“ kommen, also Hochwasser. Damit wird eigentlich das jährliche Winter-Hochwasser in Venedig bezeichnet. Die Hochwassersaison dauert in Venedig in der Regel von September bis April an. Nun scheint es, dass sich die Stadt auch noch Ende Mai auf „Aqua Alta“ vorbereiten muss. Noch im Februar 2023 litt die Lagunenstadt unter dem seltenen Phänomen „Aqua Bassa“. Das Wasser war bei Ebbe so niedrig, dass Gondeln in Schlamm feststeckten.

Wetter-Aussichten zeigen Stark- und Dauerregen: 200 Liter Regen pro Quadratmeter möglich

„Binnen einer Woche fallen bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter in den deutschen Alpen“, prognostiziert Schenk. Das Wasser kann dann in Richtung Donau abfließen, sodass sich eine Hochwasserwelle an der Donau aufbauen kann. Auch andere Teile Deutschlands sind von viel Regen betroffen. Schenk warnt vor kleinen Hochwassern im Mittelgebirge, in Hessen und in Franken. Schaut man sich die Niederschlagsprognose in den kommenden zwei Wochen an, dann fallen bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter in den Alpen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor unbeständigen Wetter mit Gewitter sowie Stark- und Dauerregen. Bis Donnerstag (11. Mai), sind an den Alpen Regenmengen von bis zu 60 Liter pro Quadratmeter möglich. Im Westen und Süden breiten sich die Schauer bis zur Mitte aus. Am Wochenende geht das Regenwetter weiter. Dabei sind Gewitter mit örtlichen Starkregen und Hagel möglich. Lediglich der Norden Deutschlands bleibt von starken Schauern verschont. (vk)