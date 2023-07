Glut-Hitze kommt auf Mallorca zu – Insel reißt wohl die 40-Grad-Marke

Von: Vivian Werg

Teilen

Wetterexperten prognostizieren zum Wochenende Höchstwerte von über 40-Grad auf Mallorca – die spanische Regierung ergreift Maßnahmen.

Mallorca/ Berlin – Spanien schwitzt! Wie das Online-Wetter-Portal Wetter.de berichtet, steht Mallorca bereits vor der nächsten Hitzewelle. Zum Wochenende sollen die Temperaturen auf der Baleareninsel und auf dem spanischen Festland tagsüber jenseits der 40 Grad liegen. Auch die tropischen Nächte oberhalb der 20-Grad-Marke bringen keine Abkühlung. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen vornehmlich im Norden und Zentrum Mallorcas. Auch die Wassertemperaturen mit rund 25 Grad sind wärmer als üblich.

Einheimische fürchten nicht nur die Sommerhitze. Auch der bevorstehende Tourismus-Ansturm bereitet ihnen Sorge. Traumbuchten werden überrannt und auch die Art und Weise, wie sich Touristen teils kleiden, sorgt häufig für Unmut.

Extremhitze in Spanien: Mallorca steht vor 45-Grad-Hitzewelle (Symbolbild) © David Inderlied/ Imago

Extrem-Hitze auf Mallorca: Höchstwerte liegen knapp über 40-Grad

So wird das Wetter in den nächsten Tagen: Sind die Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag mit Höchstwerten um die 32 Grad noch vergleichsweise „moderat“, soll es laut Mallorca Zeitung ab Sonntag glutheiß werden. Nach derzeitiger Wetterprognose werden es 39 Grad in Inca. Am Montag wird davon ausgegangen, dass die 40-Grad-Marke erstmals in diesem Jahr geknackt wird.

Der Wochenzeitung zufolge, gilt ab einer Temperatur von 36 Grad auf Mallorca Hitzewarnstufe Gelb, ab 39 Grad Orange und ab 42 Grad Rot. Folglich dürfte Aemet am kommenden Freitag oder Samstag die Warnstufen für Sonntag und Montag festlegen.

Nächste Hitzewelle in Spanien: Regierung gründet spezielle Agentur

Wie Wetter.de berichtet, können die Temperaturen auf Mallorca jedoch stark variieren. Während es in den Städten Llubí, Algaida, Costitx, Montuïri und Porreres im Juli und August nachts unter 20 Grad abkühlen kann, könnten die Bewohnenden der Gemeinden Palma, Calvià, Santanyí und Alcúdia wiederum mit der Hitze kämpfen. Das liegt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen, die an den Küstengebieten deutlich höher ist als im Inselinneren, wodurch es an den Küsten in der Regel heißer ist, auch nachts. Das Portal spricht von einem „Temperatur-Tsunami“.

Tornados, Wüstenstürme, Zyklone: 10 Wetterphänomene, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Der brennend heiße Sommerausblick auf Mallorca sind für den Kreislauf der Menschen Schwerstarbeit. Daher hat die spanische Regierung eine spezielle Agentur gegründet, die sich mit den Auswirkungen der extremen Temperaturen auf die menschliche Gesundheit befasst und entsprechende Maßnahmen ergreift. Wie derZDF berichtet, plant die spanische Regierung angesichts der Hitzewellen zudem ein Gesetz, dass Arbeit im Freien bei hohen Temperaturen verbietet. „Das Gesetz über Berufsrisiken solle entsprechend geändert werden“, zitiert der Fernsehsender Arbeitsministerin Yolanda Díaz. (Vivian Werg)