Hitzewelle in Deutschland: Welche Regionen besonders betroffen sind

Von: Karolin Schäfer

In den kommenden Tagen wird es richtig heiß in vielen Regionen Deutschlands. Teilweise werden sogar tropische Nächte erwartet.

Offenbach – Es wird wieder heiß in weiten Teilen Deutschlands. Der Sommer kehrt mit voller Wucht zurück. „Hoch Iosif sorgt in den kommenden Tagen für den Beginn einer neuen Hitzewelle, die den Norden Deutschlands aber weniger stark betrifft“, kündigte Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag (11. Juli) an.

Am Dienstag (12. Juli) und Mittwoch (13. Juli) platziere sich das Hoch noch über Mitteleuropa und bringe dann zunehmend heiße Luft in die Bundesrepublik. Abgesehen von direkten Küstengegenden ist laut DWD mit Höchstwerten von 25 Grad oder mehr zu rechnen.

Wetter: Hitzewelle rollt auf Deutschland zu – Temperaturen bis 35 Grad

In einigen Regionen steigen die Temperaturen besonders stark: Im Westen des Landes sind bereits am Dienstag Höchstwerte von 30 Grad und mehr dabei, am Mittwoch und Donnerstag steigen die Temperaturen dann auch in vielen Regionen in der Mitte und im Süden von Deutschland. In einigen Gebieten könnte der Zeiger auf dem Thermometer sogar an der 35-Grad-Marke kratzen, so Prognosen des DWD. Laut wetter.de wird es in der Wochenmitte vor allem im Breisgau und am Hochrhein richtig heiß.

Im Osten dagegen wird es nicht ganz so warm. Im Norden sieht es mit maximal 20 bis 25 Grad ähnlich aus. Dort soll sich der Himmel am Mittwoch teils stärker bewölkt zeigen, örtlich muss mit schwachen Schauern gerechnet werden. So wird das Wetter in den kommenden Tagen:

Tag Höchsttemperaturen (von Norden bis Südwesten) Montag (11. Juli) 18 bis 27 Grad Dienstag (12. Juli) 20 bis 32 Grad Mittwoch (13. Juli) 20 bis 34 Grad Donnerstag (14. Juli) 20 bis 35 Grad Freitag (15. Juli) 19 bis 31 Grad Samstag (16. Juli) 20 bis 32 Grad Sonntag (17. Juli) 22 bis 35 Grad Montag (18. Juli) 22 bis 35 Grad Quelle: DWD

Wetter soll sich zum Ende der Woche abkühlen – im Südwesten bleibt es heiß

„Im gesamten Land wird es bis Mitte der Woche heiß“, erklärte Jacqueline Kernn, Meteorologin beim DWD, am Sonntag (10. Juli). In der zweiten Wochenhälfte soll es dann Dank einer Kaltfront des Nordseetiefs Anij mit vereinzelten Schauern etwas Abkühlung geben. Im Norden erreichen die Temperaturen dann „nur“ 18 bis 24 Grad. „Der Südwesten ist davon ausgenommen, wo sich die heiße Luft wohl halten wird“, so Kernn.

Den Angaben zufolge nimmt die Hitze dann ab Sonntag (17. Juli) mit einem neuen Hoch einen weiteren Anlauf. Auch wenn das Wetter-Ausmaß noch nicht fest steht, dürfte es „vielerorts stark bis extrem werden, weil es auch in den Nächten nicht mehr richtig abkühlt und sie zum Teil tropisch werden“, sagte Trippler. Als tropische Nächte werden solche definiert, in denen die Temperaturen nicht mehr unter die 20-Grad-Marke fällt.

Wetter in Deutschland zu trocken – Waldbrandgefahr steigt

Zu trocken ist es in Deutschland aber allemal. „Wir haben in Deutschland ein großes Dürreproblem“, informierte Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net. Damit steige dann auch die Waldbrandgefahr. Das bestätigte auch Kernn vom DWD. „In einigen Regionen im Westen und Südwesten Deutschlands ist in diesem Monat noch kein Tropfen gefallen“, sagte die Meteorologin.

Im Süden Europas bleibt es ebenfalls weiter heiß. „Der Hotspot ist in dieser Woche Südspanien“, so Meteorologe Andreas Friedrich. Im Süden der Iberischen Halbinsel würden in den kommenden Tagen bis zu 45 Grad erwartet. Das sei aber im Sommer nicht unnormal, sagte Friedrich. Auch Italien ist derzeit von einer enormen Hitzewelle getroffen. Das Wasser aus dem Gardasee soll abgepumpt werden. (kas/dpa)