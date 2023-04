Wetter in Deutschland: Sonntag warm, Montag noch wärmer – Temperaturen klettern in die Höhe

Von: Jennifer Lanzinger

Der Sonntag zeigt sich bereits vereinzelt von seiner frühlingshaften Seite, am Montag klettern die Temperaturen noch weiter in die Höhe. Die aktuellen Wetter-Aussichten.

Offenbach – Wechselhaftes, oftmals nasses Wetter hatte in den vergangenen Tagen und Wochen das Bild in Deutschland geprägt. In einzelnen Regionen kehrte kurzfristig sogar der Winter, zumindest phasenweise, zurück. Erst am Samstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schneefall in einzelnen Regionen gewarnt. Pünktlich zur Eiersuche am Sonntag dreht sich nun in vielen Regionen Deutschlands das Blatt, der Frühling kehrt zumindest ansatzweise zurück.

Wetter in Deutschland: Frühling lässt sich blicken – Temperaturen klettern in die Höhe

Bereits am Samstag hatte DWD-Meteorologe Martin Jonas erklärt, dass zumindest der Regenschirm bei der Ostereiersuche am Sonntag nicht zum Einsatz kommen sollte. Auf eine warme Jacke sollte jedoch an den Feiertagen noch nicht verzichtet werden. Mit einstelligen Temperaturen müsse am Sonntag gerechnet werden, lediglich im Westen des Landes könne das Thermometer etwas wärmer ausschlagen. Dort sollen bis zu 16 oder gar 17 Grad möglich sein. Dazu lässt sich vor allem von Südwesten bis zur Neiße Sonnenschein tanken, wie es vom DWD hieß. Über dem Südosten und Norden hängen dagegen dichte Wolken fest.

Wetter in Deutschland: Sonntag warm, Ostermontag sogar noch wärmer

Grund für den überraschenden Frühlingsbesuch ist laut Angaben des DWD ein Hochdruckgebiet über Skandinavien, das seinen Einfluss zunehmend auf Mitteleuropa ausweitet. Damit sollen die Aussichten für den Ostermontag noch einmal deutlich besser werden. Sonnenschein und Ausflugswetter soll es hier vor allem im Südosten geben, auch im Südwesten sollen sogar bis zu 20 Grad möglich sein. Ansonsten liegen die Temperaturen zwischen maximal 14 und 18 Grad. Das trübe Wetter wird jedoch nicht sofort komplett verbannt. Im Nordwesten und Westen ziehen tagsüber mehr und mehr Wolken auf, aus denen es auch regnen kann.

Das kurze Frühlingsintermezzo kann, so die Aussichten des DWD, bereits ab Dienstag erstmal sein Ende finden. Dann wird es kühler, dazu kommt Regen. Auch Gewitter sind möglich. Statt eines lauen Frühlingslüftchens wehe eine steife, teils sogar stürmische Briese, wie DWD-Meteorologe Jonas mitteilte.

Die steigenden Temperaturen dürften schon bald viele Leute für Ausflüge in die Natur nutzen. Doch Vorsicht beim neuen Deutschlandticket, denn es gibt einen Haken: Das 49-Euro-Ticket gilt nicht in allen Zügen. Worauf Sie achten müssen. (Jennifer Lanzinger)