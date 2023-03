Wetter in Deutschland: Experte prognostiziert Schnee, Sturm und Regen in zahlreichen Regionen

Hochwasser möglich

Das Wetter bleibt in den nächsten Tagen ziemlich wechselhaft. Von Schnee im Norden bis Dauerregen im Süden ist alles mit dabei. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage.

München/Wiesbaden - Das Wetter könnte in Deutschland kaum unterschiedlicher sein. Während im Norden Sturmtief „Björn“ für starke Böen sorgt, zeigt sich im Süden örtlich die Sonne. Der DWD warnte am Dienstag (7. März) vor schweren Sturmböen zwischen 60 und 100 km/h. An der Ostsee sogar vor einzelnen Orkanböen mit bis zu 110 km/h. In den nächsten Tagen soll es nass und stürmisch weitergehen. Die Temperaturen legen eine Achterbahnfahrt hin.

Wetter-Aussichten: Schnee, Sturm und Regen in Deutschland - Hochwasser möglich

Die Luftmassengrenze liegt quer über Deutschland und hat sich ein weiteres Stück nach Norden verschoben. Schnee kann vor allem in Rheinland-Pfalz, in NRW, in Nordhessen, Niedersachsen bis nach Brandenburg fallen. Südlich davon ist es milder, dennoch kann es hier auch regnen, wie Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net erklärte. Zum Wochenende steigen dann die Temperaturen im Süden deutlich an, stellenweise sind 15 Grad möglich. Doch der Regen hält besonders im Westen und im Süden an.

Bis in die nächste Woche hinein sind 50 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter im Süden und Westen möglich. Noch vor wenigen Tagen erreichte die Waldbrandgefahr in diesen Teilen Deutschland Stufe drei von fünf. Die Gefahr sinkt, doch durch den vielen Regen können die Pegel von kleinen Flüssen und Bächen ansteigen. Die Natur braucht den Regen, da sich Experten jetzt schon um einen viel zu trockenen Sommer sorgen. Doch stellenweise ist auch Hochwasser möglich, wie der Wetter-Experte erklärte.

Wind und viel Regen: Die Wetteraussichten für die nächsten Tage

Dienstag, 07. März 2 bis 9 Grad. Viele Wolken, teilweise Schnee oder Regen. Mittwoch, 8. März 0 bis 13 Grad. Schneeschauer im Norden und in der nördlichen Mitte. Im Süden Regen. Donnerstag, 9. März 3 bis 15 Grad. Schneeschauer im Norden sowie in der nördlichen Mitte. Im Süden Dauerregen. Freitag, 10. März 4 bis 14 Grad. Insgesamt viele Niederschläge. Im Norden verbreitet Schnee, nach Süden wieder Dauerregen und sehr windig bis stürmisch. Samstag, 11. März 4 bis 12 Grad. Viel Wind, verbreitet einzelne Sturmböen. Im Westen und Südwesten starker Regen und Hochwassergefahr. Sonntag, 12. März 4 bis 14 Grad. Im Norden Schneeregen oder Schneeschauer. Im Süden Dauerregen.

In der neuen Woche beruhigt sich die Wetterlage dann etwas. Am Montag und Dienstag steigen die Temperaturen auf sieben bis 18 Grad, es bleibt nass. Am Mittwoch wird es wieder kühler, die Höchstwerte liegen zwischen sechs und 11 Grad. In höheren Lagen ist Schneeregen oder Schnee möglich.

„Insgesamt ist bis zum 22. März keine dauerhafte und stabile Erwärmung in Sicht“, so Jung. Die Temperaturen legen eine Achterbahnfahrt hin. Der Wintereinbruch im März, wie er von manchen Experten prognostiziert wurde, bleibt damit wohl erst mal aus. Der März scheint ganz gewöhnlich zu werden. „Zeitweise Schneeschauer im März ist nun wirklich nichts Ungewöhnliches“, sagte Jung. Wir befinden uns in einer Übergangsphase, denn im Norden herrschen noch kalte Luftmassen. Dem gegenüber stehen sehr milde Luftmassen in Südeuropa. (vk)

