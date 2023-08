Wespenstich kann tödlich enden – so erkennen Sie eine Allergie

Von: Michelle Mantey

Oft sind es nur wenige Sekunden, die nach einem Wespenstich lebensrettend sein können. Bei diesen Anzeichen sollten Sie sofort reagieren.

Frankfurt – Bei einem Picknick oder Grillabend im Freien können Wespen schnell lästig werden. Süße oder eiweißreiche Speisen locken die schwarz-gelb gemusterten Tiere besonders an. Viele versuchen sie mithilfe einiger Tricks schnell wieder loszuwerden. Dabei können Wespen das menschliche Verhalten als Bedrohung wahrnehmen und plötzlich zustechen. In den meisten Fällen ist ein Wespenstich harmlos, liegt eine Allergie vor, kann dieser auch tödlich enden.

Kürzlich verkündete Lkw-Hersteller Daimler Truck den plötzlichen Tod ihres Finanzvorstandes Jochen Goetz aufgrund eines „tragischen Unglücksfalls.“, er soll an einem Wespenstich gestorben sein. So habe er von seiner Allergie gewusst und immer eine Notfallspritze mitgeführt. Ob er am Tag des Unglücks diese auch dabei hatte, ist unklar. Bislang hat der Konzern die Todesursache nicht bestätigt. Um solch einen tragischen Unfall zu vermeiden, ist es wichtig erste Anzeichen nach einem Wespenstich richtig zu deuten.

Nach einem Wespenstich ist schnelles Handel lebensrettend

In aller Regel kommt es laut stiftung-gesundheitswissen.de kurz nach dem Wespenstich zu Schmerzen an der Einstichstelle. Diese wird plötzlich rot, schwillt an und kann ein brennendes Gefühl oder einen Juckreiz verursachen. Dabei treten die Symptome nur im Bereich der Einstichstelle auf und klingen einige Tage später wieder ab. Treten jedoch folgende Symptome auf, so könnte es sich um eine allergische Reaktion handeln:

Rötungen und Quaddeln am ganzen Körper

und am ganzen Körper Herzrasen

Atemnot

Schwindel

Übelkeit , Erbrechen , Bauchkrämpfe , Durchfall

Diese Symptome können auf einen anaphylaktischer Schock hindeuten, der im schlimmsten Fall tödlich sein kann. So kann es zu einem Atmen- und Kreislaufstillstand kommen. Sind zuvor genannten Anzeichen nach dem Insektenstich erkennbar, ist sofortiges Handeln notwendig. Oftmals ist jede Sekunde entscheidend. Laut der Initiative Insektengift-Allergie gilt: Je schneller die Symptome auftreten, desto schneller muss gehandelt werden.

Einen Notfallset kann bei einer Allergie gegen Wespenstiche Leben retten

Der Notfallarzt sollte sofort kontaktiert und über den Wespenstich informiert werden, damit dieser sofort nach Eintreffen die lebensrettenden Präparate anwenden. Nach Informationen der Apotheken-Umschau wird häufig ein Antihistaminikum, Kortison oder eine Adrenalinspritze zur Behandlung eingesetzt. Ist die Allergie bereits bekannt, kann der Arzt ein Notfallset verordnen. Dieses sollten Betroffene immer zur Hand haben. Bei Verdacht auf eine Wespenallergie kann auch ein Allergietest bei einem Facharzt erfolgen, um mögliche Gefahren auszuschließen.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Liegt keine Allergie vor, so ist es wichtig, die Haut nach dem Stich sofort zu kühlen und einen steckengebliebenen Stachel mit einer Pinzette oder durch Beiseiteschieben mit einer EC-Karte oder dem Fingernagel zu entfernen. Der Stachel sollte dabei nicht ausgedrückt werden, denn so kann noch mehr Gift in die Wunde gelangen. Zudem sollte die betroffene Stelle desinfiziert werden.

