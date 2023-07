Schmatz!

Von: Tanja Kokoska

Jugendfreier Jugendstil: Gustav Klimts berühmtes inniges Bild „Der Kuss“. © imago/United Archives International

Zum Welttag des Kusses: Bitte nicht nur die zweite Wange hinhalten

„Ein Kuss ist eine Sache, für die man beide Hände braucht.“ Mark Twain zugeschrieben

Am 6. Juli 1990 beging Großbritannien den weltweit ersten „National Kissing Day“ als Zeichen von Liebe und Freundschaft, mutmaßlich auch als Statement gegen die kaltherzige Politik einer Margaret Thatcher, die in jenem Jahr noch bis Ende November Premierministerin des Vereinigten Königreiches war. Sucht man im Internet nach Bildern von ihr unter den Stichworten „Thatcher“ und „Kuss“ erhält man meist Fotos, auf denen sie sich auf die Wange küssen lässt – von ihrem Mann Denis, von Kindern, von anderen Politikern. Stets hält sie ihren Kopf vom Küssenden abgewandt, ja, es wirkt fast, als sei ihr sogar diese eher spröde Art des Küssens unangenehm, eine lästige Pflicht. Die „Eiserne Lady“ ließ sich nicht gehen, zumindest nicht öffentlich. Oder sie war Philemaphobikerin – und fürchtete das Küssen sogar.

Ende des Krieges: Am 14. August 1945 hält „Life“-Fotograf Alfred Eisenstaedt diese Szene in New York fest. Bitte nachmachen! © picture alliance

15 Jahre später erzielte eine Papierserviette mit dem leuchtend roten Lippenstift-Abdruck Thatchers bei einer Auktion umgerechnet 2600 Euro. Vielleicht ersteigerte sie ein Fan, der davon träumte, seine Lippen auf ihre zu drücken. Es gibt ja in diesem Leben alles Mögliche.

Der Bruderkuss: Erich Honecker (rechts) und Leonid Breschnew, verewigt in der East Side Gallery der ehemaligen Berliner Mauer. © imago

Der „National Kissing Day“ erwies sich dann als Freudentag von erdumspannendem Potenzial, weshalb er nun international jedes Jahr am 6. Juli gefeiert wird. Eine weltweite wilde Knutscherei hat er bislang nicht entfachen können, aber man soll die Hoffnung nie aufgeben.

Kreisch! Britney Spears (links) und Madonna 2003 bei der Verleihung des MTV Video Music Award. Das haben manche zwei Damen dann nachgemacht. © picture alliance

Selbst wer Küssen – ähnlich wie scheinbar Thatcher – ungefähr so attraktiv findet wie aufgewärmten Kohl, sollte bedenken: Es ist kolossal gesund und verursacht keine Blähungen. Laut Fachleuten aus der Medizin stärkt ein Kuss das Herz (sofern man eines hat) und regt den Körper an, Anti-Stress-Hormone auszuschütten. Je nach Kussintensität bewegen sich bis zu 34 Gesichtsmuskeln – etwa bei einem Zungenkuss. Aber der kann noch mehr: Die Küssenden kommen in Kontakt mit fremden Bakterien, die wiederum das eigene Immunsystem mobilisieren. Dass natürlich auch die Möglichkeit einer Krankheitsübertragung besteht, soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden. Höchst selten aber hat ein Kuss unmittelbar zum Tode geführt (anaphylaktischer Schock aufgrund einer Lebensmittelallergie – dieser Kuss kann Spuren von Nüssen, Hülsenfrüchten, Senf oder Weizen enthalten –, nicht zu verwechseln mit dem Judaskuss).

Rosarot: Graffity-Künstler Banksy und wie er Polizisten sieht. © imago

Eine Studie der Ruhr-Universität in Bochum kam übrigens zu dem Schluss, dass die meisten Menschen ihren Kopf beim Küssen lieber nach rechts als nach links neigen, was sicher nicht als politische Haltung missverstanden werden sollte, Es liegt, so die Forschenden, an einer allgemeinen Rechtslastigkeit des Körpers: Die meisten Menschen drehen eher das rechte Ohr zur Musik, sehen besser mit dem rechten Auge und treten kraftvoller mit dem rechten Fuß. Ob Rechtsküsser aber auch die besseren Küsser sind, sei dahingestellt.

Judaskuss: Altarszene in der Kirche des Hl. Matthäus in Stitar, Kroatien. © imago

Den ultimativ besten Kuss kennt US-Professor William Cane, Autor des Bestsellers „Die Kunst des Küssens“, der in Uni-Seminaren auch Küssen unterrichtete. Er beschreibt den „lip-o-suction“: „Dabei lutscht man an der Unterlippe seines Partners, während der an der Oberlippe des anderen nibbelt. Es ist einer der besten Küsse, bei denen sich die Zungen nicht berühren. Er ist technisch anspruchsvoller als viele andere und deshalb mein Favorit.“ Dann wissen Sie ja, was Sie am heutigen 6. Juli zu tun haben.

Man muss es so deutlich sagen: Es bringt nichts. © Getty Images/iStockphoto