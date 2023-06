Weit, weit weg!

Von: Boris Halva

Endlich hat eine Studie ermittelt, dass Smartphones auch mal alleine gelassen werden dürfen.

Dem Smartphone gegenüber kritisch eingestellte Menschen werden diese Studie lieben! Und für so manche von täglichen Diskussionen wunde Elternseele dürften die darin enthaltenen Erkenntnisse eine Art Balsam sein. Denn auch wenn das Team rund um den Psychologen Sven Lindberg nun etwas mit aufwändigen Tests belegt hat, was der gute alte Menschenverstand seit Langem wusste und uns das Bauchgefühl schon öfter unter die Nase gerieben hat – schön, dass es diese Studie der Universität Paderborn gibt!

Im Kern lautet deren Aussage: Solange das Handy in der Nähe ist, lenkt es die Menschen ab – und zwar selbst dann noch, wenn es ausgeschaltet ist. Herrn Lindberg zufolge hat der Umstand, dass wir die smarten Dinger eigentlich immer bei uns tragen oder zumindest in Sichtweite haben, „negative Konsequenzen für die Aufmerksamkeit“. Wirklich überrascht war Lindberg davon, dass schon die bloße Anwesenheit des Gerätes sich ungünstig auf die Produktivität auswirke: „Die Tatsache, dass das Handy in Sichtweite ist, beeinflusst die kognitive Leistung. Nutzerinnen und Nutzer arbeiten langsamer und unkonzentrierter.“ Wie gesagt, Balsam für die Elternseele!

Für die eher kleine Studie haben Lindberg und sein Team mit 42 Teilnehmenden im Alter zwischen 20 und 34 Jahren Konzentrations- und Aufmerksamkeitstests gemacht, bei einer Gruppe lag das Smartphone auf dem Tisch, bei der anderen war es nicht im Raum. „Verglichen mit der anderen Gruppe haben die Probandinnen und Probanden ohne Smartphone eine signifikant höhere Aufmerksamkeitsleistung gezeigt“, sagt Lindberg. Heißt also: Wenn kein Telefon in der Nähe ist, dann klappt’s auch mit der Konzentration. Und das ganz unabhängig davon, wie ausgeprägt eine mögliche Handysucht der jeweiligen Person ist. Die wurde nämlich auch mit Tests ermittelt.

Und, was lernen wir daraus? Laut Lindberg benötigt es eine übergeordnete Instanz, um den Drang zu unterdrücken, sich mit dem Smartphone beschäftigen zu wollen. Unsere eigenen, „dafür notwendigen kognitiven Ressourcen, sprich das Arbeitsgedächtnis, sind allerdings anfällig und begrenzt.“ Da wären wir also wieder bei den Eltern. Oder dem erwähnten Menschenverstand. Lindberg empfiehlt deshalb allen, die sich Aufgaben widmen, die eine hohe Konzentration erfordern, das Handy in einem anderen Raum zu platzieren. Getreu der Devise: Aus den Augen, aus dem Sinn. Und nein: Den Bildschirm des Smartphones abdecken oder es ausschalten, das reicht nicht.

Wie wäre es also, noch einen Schritt weiterzugehen? Und das Smartphone auch bei Freizeitaufgaben, die wenig Konzentration erfordern, in einem anderen Raum zu platzieren? Oder einfach Zuhause zu lassen? Am besten ausgeschaltet! Denn auch das gilt nach wie vor: Nur wer ausschaltet, kann wirklich abschalten.