Wegen AKW in Tihange: Das plant Lüdenscheid im Falle eines Reaktor-Unfalls

Von: Olaf Moos

Teilen

Die Stadt Lüdenscheid hat einen Plan für den Fall eines AKW-Unfalls. Der Märkische Kreis hat Taudende Jodtabletten zur Verfügung gestellt.

Lüdenscheid - Der Märkische Kreis hat der Stadt Lüdenscheid 72.000 Jodtabletten zur Verfügung gestellt. Die Pillen sollen im Falle einer Havarie in einem Kernkraftwerk an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, an Schwangere und stillende Frauen ausgegeben werden. Das teilt der Erste Beigeordnete Fabian Kesseler mit, berichtet come-on.de.

Wegen AKW in Tihange: Das plant Lüdenscheid im Falle eines Reaktor-Unfalls

Das Kreisgebiet liegt in einer sogenannten Fernzone des belgischen Kernkraftwerks Tihange. Die Fernzone hat einen 100-Kilometer-Radius. Gemäß den Rahmenempfehlungen der Strahlenschutzkommission für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen solle bei einem Reaktorunfall mit Jodfreisetzung frühzeitig eine Jodblockade erfolgen, heißt es in der Bekanntgabe aus dem Rathaus.

Demnach hat die Stadt die Vorbereitungen für die Verteilung der Tabletten und den Betrieb von Verteilzentren getroffen. Nach einer Alarmierung durch den Märkischen Kreis soll die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes die Verteilung der Tabletten an die berechtigten Personengruppen übernehmen. Geplant ist, vier Ausgabestellen einzurichten – eine im Rathaus sowie drei an Schulen im Stadtgebiet.



Im „Ereignisfall“ soll die Bevölkerung über Sirenen und weitere Warnungen alarmiert und über die Standorte der Verteilzentren informiert werden. Die 72 000 Pillen liegen laut Kesseler in einem „Pandemielager“ bereit.

Derweil verschwindet aktuell die alte, marode Eisenbahnbrücke in Brügge – wenn schon nicht geräuschlos, so doch relativ unspektakulär, ohne den großen Knall einer Sprengung.