Wegen Wetterphänomen? Massensterben am Pazifik – Hunderte tote Vögel angespült

Von: Helmi Krappitz

Mexikanische Behörden untersuchen das Vogel-Massensterben an der Pazifikküste. Vermutet wird eine veränderte Wassertemperatur durch Wetterphänomene.

Kassel/Mexiko-Stadt – In den letzten Wochen haben mexikanische Behörden an der Pazifikküste ein Massensterben von Seevögeln verzeichnet. Hunderte tote Vögel wurden zwischen dem nordwestlichen Bundesstaat Baja California und Chiapas im Süden Mexikos gespült. Experten vermuten einen Nahrungsmangel. Krankheiten werden als Ursache für das Vogelsterben ausgeschlossen.

Massensterben: Wetterphänomen El Niño verantwortlich für hohe Wassertemperatur

Verantwortlich seien vermutlich erhöhte Wassertemperaturen infolge des Klimaphänomens „El Niño“, teilte das Landwirtschaftsministerium des lateinamerikanischen Landes mit. El Niño tritt alle zwei bis vier Jahre auf und hat Einfluss auf das globale Wetter. Es führt zu Wetterextremen sowie Temperaturrekorden.

Das Gegenstück La Niña hat hingegen einen kühlenden Effekt. Laut US-Atmosphärenbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) liegen Hinweise auf ein beginnendes El Niño vor. Die Oberflächentemperatur des Wassers in bestimmten Regionen des Pazifiks sei innerhalb kürzester Zeit stark angestiegen – und liege zwischen 0,8 Grad Celsius und 2,3 Grad Celsius über den Durchschnittswerten.

Wegen steigender Wassertemperaturen fehlt es den Vögeln an Nahrung. © IMAGO/imageBROKER/G. Lacz

Vogelsterben: Nahrungsmangel wegen steigenden Wassertemperaturen

Erhöhte Wassertemperaturen erschweren Fischen das Überleben nahe der Wasseroberfläche, sodass diese in tiefere und kühlere Gewässer abtauchen. Das hindert Seevögel daran, sich zu ernähren, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Folglich handelte es sich bei dem Massensterben vor allem um Sturmtaucher, aber auch um Möwen und Pelikane. Die Sammlung biologischer Proben und anschließende Untersuchung dauerten an. Andere Ursachen wie die Vogelgrippe werden ausgeschlossen.

Wetterphänomen: El Niño verantwortlich für globales Extremwetter

El Niño beeinflusst nicht nur die Wassertemperatur vor der mexikanischen Küste. Expert:innen der NOAA zufolge äußert sich das Wetterphänomen auch durch vermehrte Stürme und Niederschläge, besonders im südlichen Teil der USA. Heißer wird es hingegen in Kanada. Auch das Waldbrandrisiko steigt durch extreme Hitze in Indonesien und Australien. Dort fehlt wiederum Regen. (dpa/hk)