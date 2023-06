„Letzte Generation“ pflanzt Baum auf Golfplatz – Edel-Rasen jetzt „Naturschutzgebiet“

Von: Eileen Kelpe

Blumen pflanzen gegen Reiche – Auf Sylt haben Klimaaktivist:innen der „Letzten Generation“ einen Golfplatz „renaturiert“.

Hörnum – Es ist nicht das erste Mal, dass Sylt in diesem Monat in den Fokus von Klimaaktivist:innen gerät: Das Foyer und die Bar eines Fünfsterne-Hotels in Westerland wurde mit Farbbeuteln und präparierten Feuerlöschern in orange Farbe getaucht. Auch einen Privatjet besprühten Aktivisten gänzlich in knallorange und klebten sich daran fest. Die Aktionen der „Letzten Generation“ auf Sylt haben aus Sicht der Protestierenden klare Adressat:innen: die Reichen, die mit ihrem Lebensstil den Klimawandel vorantreiben sollen. Am 14. Juni setzten sie nun ihre Protestreihe auf der Nordseeinsel fort. Ziel: ein Golfplatz.

Design ohne Titel (16).jpg © Letzte Generation

Blumen pflanzen auf Golfplatz: „Letzte Generation“ macht auf Wasserknappheit aufmerksam

Ein Golfplatz soll im Durchschnitt rund 35.000 Kubikmeter Wasser im Jahr benötigen. Zu viel – wie die Klimaaktivist:innen der „Letzten Generation“ betonen und wogegen sie auf dem Golfplatz in Hörnum auf Sylt ein Zeichen setzen wollen. Gegen Mittwochmittag sollen laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Flensburg fünf Personen im Alter von 22 bis 61 Jahren auf dem Golfplatz den Rasen umgegraben haben. Sie pflanzten einen Baum und Blumen ein, säten Saat aus und gossen die neu geschaffenen Beete. Das Fähnchen eines Golfloches tauschten sie mit einem Schild, auf dem „Naturschutzgebiet“ stand.

Sachschaden im vierstelligen Bereich: Ermittlungen sind vorerst abgeschlossen

Die „Letzte Generation“ schrieb auf Twitter von „Renaturierung des Golfplatzes“ und forderte Bundeskanzler Scholz zum Handeln auf, indem sie auf den hohen Wasserverbrauch eines Golfplatzes hinwiesen. „Stoppen Sie die unverhältnismäßige Zerstörung unserer Lebensgrundlagen“, sagt eine Aktivistin in einem Video auf Twitter und richtet sich mit ihrer Botschaft direkt an Scholz. Die Aktivist:innen wurden laut Angaben der Polizei festgenommen, doch die Ermittlungen seien mittlerweile abgeschlossen und die Beteiligten wurden auf das Festland zurückgebracht. Der Sachschaden soll im vierstelligen Bereich liegen. (eike)