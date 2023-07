Faszinierendes Naturschauspiel: Plötzlich Quallen mitten in Wien

Von: Ulrike Hagen

Quallen-Invasion in Wien: Süßwasserquallen bevölkern zu Tausenden die Donau. Die steigenden Wassertemperaturen sind verantwortlich für das Phänomen.

Wien – Mitten in der Hauptstadt Österreichs sorgt ein Naturschauspiel für Aufsehen: Hunderte von Quallen wurden an den Uferbereichen der Donau gesichtet. Die Eroberung der städtischen Gewässer hat mit den steigenden Wassertemperaturen zu tun. Die Wiener:innen müssen sich wohl an die neuen Flussbewohner gewöhnen, denn sie sind gekommen, um zu bleiben, erklären Experten.

Quallen-Alarm in der Donau in Wien sorgt für Aufsehen. (Symbolbild) © dpa / Marcus Brandt

Quallen-Invasion mitten in Wien: Neue Donau-Bewohner sorgen für Aufsehen

Das ungewöhnliche Phänomen hat die Aufmerksamkeit der Einheimischen von Wien erregt: Erstmals hatte die Ö1-Journalistin Nadja Hahn auf die plötzliche Invasion der kleinen Glibbertierchen aufmerksam gemacht, als sie das Foto eines Quallen-„Teppichs“ auf Twitter teilte. Ihre Frage, ob dies normal sei oder eine besorgniserregende Entwicklung darstellt, beschäftigt inzwischen auch viele andere Menschen in der Donau-Stadt.

Süßwasserquallen-Invasion im Kuchelauer Hafen: „Zeichen für hohe Wasserqualität“

Doch auch wenn der dichte Schwarm der Nesseltiere alles andere als einladend aussieht, es gibt keinen Grund zur Sorge. Experten betonen, dass das Auftreten der Quallen in der Donau ein erfreuliches Zeichen sei, wie der Kurier berichtet: „Die Tiere sind ein Zeichen für eine hohe Wasserqualität“, erklärt Gerald Loew, Chef der zuständigen Magistratsabteilung 45 für die Wiener Gewässer gegenüber der Tageszeitung.

Dass die Tiere in den vergangenen Jahren immer mal wieder zu sehen gewesen seien – zuletzt in den Jahren 2020 und 2021 – habe aber auch mit der durch die Hitze in den vergangenen Wochen steigenden Wassertemperaturen zu tun. Zusätzlich zur guten Wasserqualität benötigten sie nämlich Temperaturen von konstant mehr als 25 Grad.

Natur-Spektakel: Quallen „erobern“ die Alte Donau in Wien

Obwohl die meisten Quallen im Meer beheimatet sind, gibt es auch wenige Arten von Süßwasserquallen, die ihren Weg nach Mitteleuropa gefunden haben. Diese exotischen Arten wurden vermutlich aus Asien eingeschleppt – und haben sich nun also auch in der Donau angesiedelt. Die Nesseltiere haben bei Wassertemperaturen von über 25 Grad Celsius auch in der Donau einen geeigneten Lebensraum gefunden. Schon im vergangenen Jahr tauchten Süßwasserquallen in Bayerns Seen auf – und gaben Forschenden Rätsel auf.

Den Großteil ihres Lebens verbringen Süßwasser-Quallen übrigens als winzige, nur etwa zwei Millimeter große Polypen am Grund eines Gewässers. Erst wenn die Wassertemperaturen die Marke von 25 Grad Celsius überschreiten, entwickeln sie sich zu den bekannten Medusen. Bei sonnigem Wetter steigen sie dann zur Nahrungsaufnahme an die Wasseroberfläche auf und gleiten mit ausgebreiteter Mundöffnung und Tentakeln wieder hinab zum Boden.

Quallen-Alarm in Wien: „Zauberhaftes Glitzern“, keine Gefahr für Wassersportler

Für Badegäste und Wassersportler:innen besteht keine Gefahr durch die neuen Fluss-Bewohner. Im Gegensatz zu Salzwasserquallen können die Nesselkapseln der Süßwasserquallen die menschliche Haut nicht durchdringen. Somit sind Begegnungen mit ihnen völlig ungefährlich. Gerald Loew ermutigt die Wienerinnen und Wiener sogar dazu, die Quallen näher zu erkunden: „Das ist ein faszinierendes Naturschauspiel.“ Beim Durchschwimmen der Quallenschwärme lasse sich „das zauberhafte Glitzern bewundern“.

Quallen sind gekommen um zu bleiben: „wenn sie einmal da sind, kriegt man sie nicht mehr weg“

Es bleibt allen Wassersportfans und Schwimmern wohl auch nicht so viel anderes übrig, als sich an die Anwesenheit der Quallen zu gewöhnen. Loew betont, dass nun, wo die Tiere in der Donau heimisch geworden seien, sie auch bleiben werden: „Wenn sie einmal da sind, kriegt man sie nicht mehr weg.“