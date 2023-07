Tourismus dörrt Trauminsel aus: Auf Koh Samui gibt es Ende Juli wohl kein Trinkwasser mehr

Von: Vivian Werg

Die Bevölkerung von Koh Samui wird von Behörden angewiesen, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Seit Anfang Juli gibt es in verschiedenen Regionen bereits Rationierungen.

Koh Samui – Der beliebten, thailändischen Urlaubsinsel Koh Samui fehlt es seit Monaten an ausreichend Wasser, da abnehmende Regenfälle, der erhöhte Wasserbedarf durch den florierenden Tourismus ihren Tribut fordern. Medienberichten zufolge bemühen sich die Behörden, die Wasserknappheit zu bekämpfen, die seit Monaten dazu geführt hat, dass die Wasserhähne oft trocken bleiben. Denn in verschiedenen Regionen der Insel soll seit Anfang Juli nur noch abwechselnd und tageweise Wasser aus der Leitung kommen.

Die Insel, die für ihre weißen Strände und luxuriösen Resorts bekannt ist, kämpft in der Trockenzeit zwischen März und Mai oft mit einem Mangel an Süßwasser. Jetzt wird befürchtet, dass das Wetterphänomen El Niño, das mit weniger Regen einhergeht, in diesem Jahr zu einer noch größeren Wasserknappheit führen wird. Die Nachrichtenseite The Thaiger spricht von einer „ernsten Wasserkrise“. Die Vereinten Nationen zeichneten zum Start einer Wasserkonferenz in New York ein alarmierendes Bild und schlugen angesichts einer weltweit drohenden Wasserkrise bereits Alarm.

Viele Wasserreserven der Insel drastisch reduziert

„Der ausbleibende Regen und der wiederauflebende Tourismus haben die Wasservorräte stark belastet“, sagt Sutham Samthong, stellvertretender Bürgermeister von Koh Samui, gegenüber The Guardian. Bei einem bedachten Umgang sei die Insel nach seiner Einschätzung in der Lage, die nächsten zwei Monate zu überstehen, bevor Regen erwartet werde. „Wir wollen nicht, dass die Regierung Koh Samui zum Katastrophengebiet erklärt“, so der stellvertretende Bürgermeister weiter.

Wie die Zeitung Bangkok Post berichtet, haben viele der Wasserreserven der Insel wie die Stauseen Phru Na Muang und Phru Krajud sowie der Hin-Lard-Wasserfall einen signifikanten Rückgang ihres Wasserstandes zu verzeichnen. Dieser Rückgang habe die Produktion von sauberem Wasser unterbrochen, da die Gesamtmenge des verfügbaren Süßwassers weiter abnimmt.

Nach Aussagen von Ratchporn Poonsawat, Vorsitzender des Tourismusverbandes von Koh Samui, könnten Hotelbetreiber und andere Mitarbeiter der Tourismusbranche gezwungen sein, Süßwasser von privaten Anbietern zu kaufen. Das hätte ein Anstieg der Betriebskosten zur Folge, was sich wiederum auf die Urlaubskosten der Urlauber auswirken könnte.

Wasserknappheit auf Koh Samui – laut Experte auch auf schlechte Planung zurückzuführen

Der Tourismusverband äußerte sich besorgt über die drohenden Auswirkungen der Dürre auf den Tourismussektor der Insel im kommenden und übernächsten Monat, der mit dem Beginn der lang erwarteten Hochsaison in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres zusammenfällt. In den vergangenen fünf Monaten hat die berühmte Touristeninsel inmitten der aktuellen Wasserkrise mindestens eine Million internationale Besucher beherbergt. „Ein Wasserengpass könnte dazu führen, dass Touristen ihre Reisepläne ändern oder sich von der Insel fernhalten“, zitiert die britische Zeitung den Vorsitzenden des Tourismusverbandes.

Für Dr. Kannapa Pongponrat Chieochan, Assistenzprofessor an der Thammasat-Universität, ist der Wassermangel auch auf schlechte Planung zurückzuführen. Die Infrastruktur habe mit der Bevölkerungszahl der Insel nicht Schritt halten können, die durch den Zuzug von Menschen aus ganz Thailand, die in der wachsenden Tourismusindustrie arbeiten, erheblich gewachsen sei, so der Experte. Gleichzeitig habe die Insel eine rasante Entwicklung von Resorts, Hotels, Golfplätzen und Spas erlebt. Sie seien die großen Wasserverbraucher auf der Insel.

Um das Problem der Wasserkrise zu lösen, werde derzeit über eine Pipeline von Surat Thani auf dem Festland zur Insel gepumpt. Die Belieferung vom Festland habe am Samstag begonnen und werde jeden zweiten Tag wiederholt, bis sich die Wassersituation wieder normalisiert hat, so Prateep Kusolwattana, Generaldirektor der Wasserwerke der Provinz gegenüber The Guardian. (Vivian Werg)