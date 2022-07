Wann ist Vollmond und Supermond im Juli 2022?

Von: Mark Stoffers

Der Vollmond im Juli 2022 wird gleichzeitig auch zum hellsten Supermond 2022. Lässt er sich auch in Deutschland bewundern? © Julio Cortez | dpa

Der Vollmond begeistert im Juli 2022 mit einem besonderen Highlight. Denn auch in Deutschland ist der größte und hellste Supermond 2022 zu beobachten.

Berlin – Der Vollmond im Juli 2022 ist etwas Besonderes. Durch die Vollmondvollphase und den Umstand, dass der Mond unserer Erde besonders nahekommt, kommt es auch in Deutschland zu jenem Phänomen, das im Volksmund nur als Supermond bekannt ist. Doch wann ist Vollmond und wann ist der Supermond im Juli 2022 zu sehen? Denn neben weiteren Ereignissen für Liebhaber der Astronomie hat auch der Juli 2022 einiges abseits des Supermondes zu bieten. Doch lässt sich der Supermond auch wirklich in seiner ganzen Schönheit überhaupt in Deutschland betrachten? Und wann genau ist der Mond gleichzeitig als Vollmond und Supermond zu bewundern?



Wann Vollmond ist und wann der Supermond in Deutschland kommt, wissen unsere Kollegin und unser Kollege.

Neben dem Supermond: Weitere Himmelsereignisse wie Sternschnuppen im Juli 2022

Doch der Supermond im Juli 2022 ist nicht das einzige astronomische Highlight im Sommer. Beispielsweise lassen sich die Sterne des Sommerdreiecks, der Jupiter als hellster Planet in Konjunktion mit dem Mond oder der Saturn, der im Juli ebenfalls dem Mond nahesteht, bewundern. Mit etwas Glück sind sogar Teile der Milchstraße am Nachthimmel zu sehen, während die ersten sommerlichen Sternschnuppen 2022 sich im Juli bereits blicken lassen.