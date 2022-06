Kampf gegen zwei große Waldbrände in Brandenburg

Von: Lukas Zigo

Zwei große Waldbrände in Brandenburg breiten sich durch starke Winde aus. Regen am Morgen bringt nun etwas Entspannung für die Einsatzkräfte.

Treuenbrietzen/Beelitz – Im Kampf gegen zwei große Waldbrände in Brandenburg hat starker Regen am Montagmorgen (20. Juni 2022) für Entlastung gesorgt. Zunächst brannten nachts noch 135 Hektar Waldflächen bei Treuenbrietzen – 80 Kilometer südwestlich von Berlin, wie Behördenvertreter vor Ort berichteten. Kurz nach 7.00 Uhr wurde der Regen aber immer kräftiger. Auch für die nächsten Stunden zeigt das Regenradar weitere Regenfälle und Gewitter an.

Ein Feuerwehrmann schützt sich mit seiner Einsatzjacke vor dem starken Regen. Im Kampf gegen zwei große Waldbrände in Brandenburg hat starker Regen am frühen Montagmorgen für Entlastung gesorgt. © Annette Riedl/dpa

Am Wochenende brannten zwei nur rund 20 Kilometer voneinander entfernte große Waldflächen bei Treuenbrietzen und Beelitz (beide im Landkreis Potsdam-Mittelmark). Die Rauchschwaden waren so dicht, dass der Brandgeruch laut Feuerwehr selbst in Dresden wahrzunehmen war, also gut 100 Kilometer weiter südlich.

Waldbrände in Treuenbrietzen und Beelitz: 600 Menschen mussten evakuiert werden

In der Nacht zum Montag sollten bei dem Waldbrand nahe Treuenbrietzen 435 Einsatzkräfte vor allem der Feuerwehr vor Ort sein. Auch in Beelitz hatte sich das Feuer am Sonntag auf 200 Hektar ausgebreitet. Einige Straßenzüge wurden evakuiert. Der Kampf gegen die Flammen ist in dem Gebiet besonders schwierig. Es handelt sich um das Gebiet eines ehemaligen Spreng- und Übungsplatzes, auf welchem Munition liegt.

Daher kommen die Feuerwehrleute nicht direkt an den Brand heran. Hubschrauber der Bundeswehr nahmen deshalb bei Dutzenden Flügen Zehntausende Liter Wasser aus einem nahe gelegenen Baggersee auf und löschten das Gebiet aus der Luft. Die Brände waren am Freitag, 17. Juni ausgebrochen. Wechselnde Winde hatten für eine starke Ausbreitung des Feuers gesorgt. 600 Menschen mussten evakuiert werden. (lz/dpa)