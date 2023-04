Waldeigentümer Fürst zu Castell-Castell: „Die Natur sich selbst zu überlassen, das reicht nicht“

Von: Boris Halva

„So eine Vielfalt ist in Deutschland eher selten.“ © Pia Vogel

Ferdinand Fürst zu Castell-Castell und seine Familie bewirtschaften rund 4600 Hektar Wald. Ein Gespräch über Artenvielfalt, Bäume als Lehrmeister und warum auch die Jagd ein wichtiger Teil des Umweltschutzes ist

Nein, mit seinen Bäumen spricht er nicht. Aber man sieht Fürst Ferdinand an, dass er seine Bäume mag. Und dass er den Wald um sich herum, den schon etliche Generationen vor ihm bewirtschaftet haben, nicht nur als Wirtschaftsraum, sondern auch als Lebensraum ansieht. Wie er nach oben schaut, hierhin und dorthin zeigt, mit festem Schritt auch mal den Waldweg verlässt, all das macht deutlich: Er lebt mit und für den Wald. Er legt zwar selbst nur selten Hand an, wie er sagt, dafür hat der Fürst seine Forstleiter und Waldarbeiter, aber in Gedanken arbeitet der 57-Jährige intensiv mit dem Wald. Dass er bei dem Thema kein Blatt vor den Mund nimmt, merkt, wer das Buch „Der Wald für unsere Enkel“ liest, das der Fürst mit seinem Cousin, Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen, geschrieben hat. Beim Spaziergang durch ein Waldstück nahe Castell erzählt Fürst Ferdinand, wie es – auch wenn es derzeit düster aussieht – gelingen könnte, den kommenden Generationen einen gesunden, vielfältigen Wald zu übergeben.

Fürst Ferdinand, bevor wir über den Wald als Wirtschaftsraum sprechen: Was bedeutet Ihnen der Wald – als Mensch, als Vater?

Wald ist etwas Wunderbares! Ich blicke da zwar immer auch durch die ökonomische Brille drauf, aber Städtetrips als Ausgleich brauche ich nicht. Ich bin gerne und viel im Wald.

Schauen hin: Fürst Ferdinand (links) und sein Cousin Fürst Otto. Pia Vogel (3) © Pia Vogel

Nehmen Sie dort von Zeit zu Zeit auch ein Bad?

Ich finde den Begriff Waldbaden ein bisschen schräg, aber es stimmt natürlich: Im Wald spazieren gehen ist wohltuend und faszinierend. Schon mein Vater hat, wenn ich als Kind mal keine Lust hatte auf den Waldspaziergang, zu mir gesagt: Du wirst nie enttäuscht zurückkommen, weil es im Wald immer etwas zu entdecken gibt. Und so erleben das auch meine Kinder. Der Wald ist ja immer im Wandel: die Farben des Herbstes, wenn im Frühling die Knospen aufbrechen – ich könnte hier die ganze Zeit rumlaufen, rumsitzen, rumliegen. Und das ist auch etwas, das alle, die Wald besitzen oder verwalten, der Gesellschaft im Grunde kostenlos zur Verfügung stellen: einen Naherholungsraum, der vor allem in Ballungsräumen eine wichtige Funktion hat. Während der Pandemie waren die Parkplätze so voll wie nie zuvor. Die Menschen haben den Wald wiederentdeckt, und ich kann das gut verstehen. Der Wald tut jedem gut.

Aber dem Wald geht es nicht überall gut, der aktuelle Waldzustandsbericht ist alarmierend. Und angesichts der gestiegenen Energiekosten wächst bei manchen die Sorge, dass künftig deutlich mehr Holz in die Kaminöfen wandert …

Da gibt es ein Missverständnis: Brennholz ist kein Erzeugungsziel in der Waldwirtschaft, das fällt nebenher ab. Niemand will Wald verheizen, das wäre auch Quatsch. Aber der Kohlenstoff im Holz wird über kurz oder lang ohnehin freigesetzt: Wenn wir Totholz liegen- und verrotten lassen, dann ist es nach fünf Jahren weg, das ist die sogenannte kalte Verbrennung. Wenn ich Brennholz daraus mache, ist es nach drei Jahren weg. Es ist also nur ein gradueller Unterschied. Abgesehen davon: je weniger Holz mein Forstleiter als Brennholz verkauft, umso mehr wird er gelobt, weil das nämlich bedeutet, er hat den allergrößten Teil für hochwertigere Verwendungen verkauft, etwa als Furnierholz oder Holz für Dachstühle. Eine Eiche zum Beispiel steht 200 Jahre, bis sie aus unserer Sicht hiebsreif ist. Wenn ich daraus ein Holzfass mache, speichert dieses Holz mindestens weitere 100 Jahre das CO2, und dann kann ich das Fass immer noch schreddern und als edle Grillkohle verwerten. Das ist ein ganz toller Rohstoff. Und zu unserem Wald kann ich sagen: Wir bewirtschaften ihn und schaffen gleichzeitig ein Paradies für Fledermäuse, Schnecken, Vögel und Käfer – das ist ökologisch wertvoll, ökonomisch vielversprechend und sieht auch noch schön aus.

Majestätisch: zwei Fürsten unter einer Krone. © Pia Vogel

Sie setzen auf das Prinzip Dauerwald. Was macht diese Art von Wald aus?

Dass man im Grunde kaum sieht, dass er bewirtschaftet wird. Anders als früher wird nicht alle 100 Jahre komplett gerodet und dann geht es wieder von Null los, sondern der Wald bleibt und wächst immer wieder nach: Unten entsteht aus einer Eichel ein Bäumchen, darüber steht eine große Eiche, die ist 200 Jahre alt und wird geerntet, daneben eine Douglasie, die ist 120 und wird auch geerntet. Das funktioniert schon mit wenigen Arten, aber wir wollen hier möglichst viele Arten haben, weil wir ja nicht wissen, was in den nächsten 30 oder 40 Jahren im Wald passiert. Fällt eine Baumart aus, auf die ich gesetzt habe, dann ist auch mein schönster naturnaher Wald nicht von Dauer. Eine möglichst große Baumarten-Mischung ist außerdem stabiler, weil sich Krankheiten nicht so ausbreiten können und sich die Baumarten zum Teil auch untereinander begünstigen. Das heißt, wenn ein Schädling oder ein Pilz ein oder zwei Arten befällt und ich sie rausnehmen muss, dann habe ich hier immer noch mehr als zehn andere Baumarten stehen. Es geht darum, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Abgesehen davon, dass mir das Forstgesetz verbietet, den halben Wald runterzuhauen und zu verkaufen, wäre es töricht, genau das zu tun, denn dann hätte ich viele Jahre nichts mehr zu ernten. Und selbst wenn ich alle halbwegs dicken Bäume wegnähme, dann würde die Gegend hier nicht verkarsten. Die ganze Verjüngung wäre noch da.

Sie sagen, wenn man den Wald vom Aufbau her ändert, muss man auch die Jagd ändern. Wie hängt das zusammen?

Ganz direkt. Rehe zum Beispiel wollen sich abwechslungsreich und hochwertig ernähren, sie fressen vor allem die Knospen, weil da viel Energie drin ist. Und sie sind Feinschmecker, sie fressen immer das Seltenste. Wenn Sie hundert Buchen haben und eine Eiche, dann frisst das Reh die Eiche. Haben Sie 100 Eichen und eine Buche, dann frisst das Reh die Buche. Rehe entmischen den Wald. Deswegen ist es wichtig, den Wildbestand so zu regulieren, dass auch seltene Baumarten eine Chance haben.

Das könnte man auch mit Zäunen lösen.

Schon, aber das ist teuer, hässlich und nicht effektiv. Es kann ein Baum drauffallen, dann kommen die Rehe durch. Wildschweine juckt so ein Zaun ohnehin nicht, die gehen da durch – dann ist ein Loch drin, und die Rehe gehen hinterher. Diese bunte Mischung in unserem Wald, die von vielen Menschen bewundert wird, ist das Ergebnis konsequenter Jagd. Sie dürfen nicht zu viele Rehe haben, damit die Rehe nicht die seltenen Baumarten rausfressen, das ist eine ganz einfache Regel. Und das ist auch das Besondere an unserem Bestand: Die vielen Arten, die wir hier haben, die sind nicht gepflanzt, sondern haben sich selbst ausgesät. Manche Baumsamen fliegen mit dem Wind, andere, die eher schwere Samen haben wie Eicheln, Walnuss oder Kirschen, werden von Tieren vertragen. So wandern die Bäume durch den Wald. Mit dem Ergebnis, dass wir hier bis zu 21 Baumarten pro Hektar haben. Da stehen Kirschen, Eichen, Tannen, Bergahorn, die Rotbuche, Elsbeeren, Speierlinge, Birken, Weiden, Pappeln und Douglasie. So eine Vielfalt ist in Deutschland eher selten.

Zur Person Ferdinand Fürst zu Castell-Castell, 57, leitet gemeinsam mit Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen im fränkischen Castell einen forst- und einen landwirtschaftlichen Betrieb. Auch eine Bank und ein Weingut gehören zum Familienunternehmen, das seit Jahrhunderten von einer Generation an die nächste übergeben wird. Einer der Weinberge wird seit mehr als 700 Jahren genutzt. Fürst Ferdinand lebt mit seiner Familie auf Schloss Castell. boh

Weil zu lange auf Fichte, Eiche und Buche gesetzt wurde?

Das muss man differenziert sehen. Es ist nicht alles falsch, was Förster früher gemacht haben. Eichenwälder sind die artenreichsten Wälder, man nennt die Eiche auch den Baum der 1000 Arten. Buchenwälder sind hier zwar natürlich, aber nicht so vielfältig: Buchen machen oben die Krone dicht, und es dringt kaum noch Licht durch. Waldbau ist ein Kampf ums Licht. Da gibt es natürlich Arten, die sich darauf eingestellt haben, aber es sind eben wesentlich weniger Arten in einem Buchenwald vertreten als in einem Eichenwald. Wir haben hier in unserem Wald also viele Farben, mit denen wir malen können. Aber vielleicht kommt in ein paar Jahren ein Schädling, den wir nicht kennen, dann müssen wir neu überlegen. Es hat inzwischen ja jede Baumart einen Spezialisten, der ihr ans Leben will. Deswegen können wir nicht mehr sagen, die Eiche war hier schon immer eine sichere Wahl. Seit etwa fünf Jahren gibt es auch bei uns die kanadische Rußrindenkrankheit beim Bergahorn, eine Krankheit, die durch Wärme und Trockenheit begünstigt wird, weil sich die Sporen dann besonders gut verbreiten. Auch das Eschentriebsterben konnten unsere Großväter nicht voraussehen – wir können also nicht mehr sagen, die Esche kommt schon im Nibelungenlied vor, die ist ein gestandener Baum. Wir können heute nur möglichst viele Arten im Wald kultivieren in der Hoffnung, dass ein guter Teil davon durchkommt.

Ferdinand Fürst zu Castell-Castell / Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen: Der Wald für unsere Enkel. Natur gestalten - Zukunft erhalten, Westend Verlag, 224 Seiten, 34 Euro © Westend Verlag

Es hört sich so an, als wandelten sich die Faktoren, die den Wald bedrohen, schneller als man den Wald verändern kann. Macht Sie das unruhig?

Ja, vor allem in der Hinsicht, dass klar ist: Wir müssen was tun! Es reicht nicht, ein Naturschutzgebiet einzurichten, durch das mein Revierleiter immer mal Schulklassen führt, und darauf zu hoffen, dass die Natur sich selbst hilft.

Was spricht gegen Naturschutzgebiete?

Verschiedene Dinge. Ich sagte ja schon, Sie werden hierzulande nicht viele Flächen finden, auf denen sich so viele Baumarten angesammelt haben wie in unseren Wäldern. Aber wir experimentieren auch mit Arten, die es hier nicht mehr gibt oder eben seit der letzten Eiszeit nicht mehr gibt, wie zum Beispiel die Douglasie.

Die ja auch ein umstrittener Baum ist …

Zumindest für jene, die sagen, das ist ein Baum aus Nordamerika, deswegen darf man den hier nicht anpflanzen. Ich würde aber durchaus auf Flächen, auf denen schnell etwas passieren soll, auch Douglasien setzen. Die Forderung „Zurück zur Natur“ ist ohnehin unhistorisch.

Warum das?

Es gibt hierzulande keine echten Urwälder mehr. Die meisten Wälder in Deutschland sind das Ergebnis jahrhundertelanger Bewirtschaftung, und der Ansatz, nicht mehr einzugreifen, würde also nur einen gegenwärtigen Bewirtschaftungs-Zustand konservieren. Das ist nicht nur unhistorisch, sondern auch nicht angemessen, denn das Klima geht ja auch nicht zurück ins 19. Jahrhundert. Wir können nicht den Herausforderungen von übermorgen mit den Rezepten von vorgestern begegnen. Wenn ich im Harz nur Fichten habe, dann liegen da auch nur Fichtensamen. Und was glauben Sie, was dort wächst, wenn ich da nichts mache?

Vermutlich Fichten?

Eben, und nach den Fichten kommen Birken. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt für uns keine guten und schlechten Bäume, aber aus Fichten und Birken entsteht kein Dauerwald, wie wir ihn hier entstehen lassen wollen. Wir haben in Deutschland außerdem das Problem, dass Extreme aufeinandertreffen. Entweder wird der Wald radikal als Holzplantage genutzt – oder es gibt die Tendenz, nicht mehr einzugreifen, weil man sagt: Die Natur regelt das schon. Aber der Wald ist ja nicht nur Opfer des Klimawandels, sondern auch eine Möglichkeit, dagegen zu wirken, indem wir dort Kohlenstoff speichern. Und da sind wir an einem weiteren wichtigen Punkt: Für jeden Hektar, den wir in Deutschland stilllegen, gibt es Standards. Aber für jeden Hektar, den ich hier aus der Bewirtschaftung nehme, wird nicht weniger Klopapier hergestellt, werden nicht weniger Bücher gedruckt oder weniger Dachlatten produziert. Das Holz wird dann eben in Ländern geschlagen, in denen ökologische Standards eher nicht eingehalten werden. Das ist so, als würden wir Atomkraftwerke stilllegen und den Strom dann aus Frankreich beziehen.

Nutzungsverbote sind Ihrer Ansicht nach also der falsche Weg?

Ja! Wenn wir den Wald retten wollen, dann müssen wir anpacken! Gäbe es keinen Klimawandel – und ich bin überzeugt, dass es ihn gibt – dann könnten wir natürlich sagen, früher war alles besser, und die Natur kann sich selbst helfen. So ist es aber nicht, und deswegen finde ich es fast zynisch und den uns nachfolgenden Generationen gegenüber zutiefst unfair, wenn wir sagen: Das wird sich schon regeln. Und das ist auch etwas, das ich vom Wald gelernt habe: Wald ist wie eine Familie, die Generationen profitieren hier voneinander. Individuell profitieren vor allem die Jungen von den Alten, so wie es in einer Familie ja auch über lange Strecken ist. Aber für die Familie als System sind die Kinder extrem wichtig – sie sind die Zukunft. Und natürlich braucht man Geduld, denn es dauert, bis wir sehen, was funktioniert oder was nicht so gut war. Aber wir können aus diesen Fehlern lernen, denn mit dem Wald arbeiten ist sehr direkt: Wir brauchen keine Gentechnik, keinen Dünger – es geht vor allem darum, den Wald zu verstehen.