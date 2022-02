Ätna bricht erneut aus: Spektakuläre Bilder zeigen Lavafontäne und Rauchsäule

Vulkan

Von Svenja Wallocha schließen

Der Vulkan Ätna auf Sizilien ist wieder ausgebrochen. Aus dem Krater drang Lava und Asche. Eine große Rauchsäule stieg weit in den Himmel auf.

Catania – Der Vulkan Ätna auf Sizilien ist vor allem im vergangenen Jahr sehr aktiv gewesen. Regelmäßig kam es zu teils spektakulären Ausbrüchen. Erst im Oktober 2021 spuckte der 3357 Meter hohe Feuerberg Lava und Asche. Nun brach der Vulkan auf der italienischen Insel nach langer Pause erneut aus.

Am Donnerstagabend (10.02.2022) spuckte der größte aktive Vulkan in Europa Lavafontänen, drei Ströme glühenden Gesteins flossen einige Hundert Meter den Berg hinab. Eine Rauchsäule von rund 8000 Metern stieg in den Himmel, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Auch via Twitter informierte das Institut fortlaufend über den Ausbruch. So war schon ab 16 Uhr am Donnerstag eine Intensivierung der Aktivität am Südostkrater zu beobachten.

Vulkan-Ausbruch auf Sizilien: Ätna spuckt Lava und Asche

Auch auf Fotos war zu sehen, wie eine Lavafontäne aus dem Krater schießt und eine große Rauchsäule weit in den Nachthimmel aufsteigt. Größere Schäden richtete der Vulkan-Ausbruch nicht an. Schon am Freitagmorgen trat aus dem Vulkan auf der Mittelmeerinsel den Angaben zufolge keine Lava mehr aus. Allerdings ströme weiter eine Aschewolke aus dem Krater.

+ Rauch steigt aus einem Krater des Ätna, dem größtem aktiven Vulkan in Europa, auf. Auf Sizilien ist der Vulkan Ätna erneut ausgebrochen. Am Donnerstagabend, 10.02.2022, sei eine erhöhte Aktivität gemessen worden, teilte das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie mit. © Salvatore Allegra/dpa

Ätna bricht erneut aus: Keine größeren Schäden gemeldet

Auch der Betrieb auf dem Flughafen von Catania am Fuße des Ätnas wurde nicht gestört. Im vergangenen Jahr war der Ätna sehr aktiv gewesen. Es kam gleich zu mehreren Ausbrüchen. In den umliegenden Dörfern und Städten sorgte vor allem die Asche für Ärger und kleinere Schäden. Auch der Flugverkehr am Airport Catania musste immer wieder unterbrochen werden. Keine Maschine startete oder landete dort zwischenzeitlich mehr.

Name Ätna Ort Sizilien Provinz Catania Höhe 3.357 Meter

Die regelmäßigen Ausbrüche beschäftigen auch Forschende. Denn der Vulkan ist seit geraumer Zeit in Bewegung. Es ist bekannt, dass die südöstliche Flanke des Ätna langsam ins Meer rutscht. Ein Team der Universität für Ozeanforschung in Kiel untersuchte deshalb die Auswirkungen. (svw mit Material von dpa)

Rubriklistenbild: © Salvatore Allegra/dpa