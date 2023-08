Voyager 2 meldet sich

Von: Pamela Dörhöfer

Nasa hört wieder ein Signal ihrer Sonde.

Nach Tagen des Schweigens hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa wieder ein Signal von Voyager 2 gehört. Der Kontakt zur 20 Milliarden Kilometer entfernten Sonde war abgebrochen, nachdem Fluglotsen vor knapp zwei Wochen aus Versehen einen falschen Befehl gesendet hatten, der die Antenne der Voyager 2 von der Erde weg ausrichtete. Nun die große Erleichterung, die gleichwohl aber noch keine Entwarnung ist: Das aus gewaltigen Radioantennen auf der ganzen Welt bestehende Deep Space Network der Nasa hat ein „Herzschlagsignal“ empfangen, was bedeutet, dass das 46 Jahre alte Raumschiff lebt und in Betrieb ist, wie Projektmanagerin Suzanne Dodd gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte: „Die Nachricht beflügelte unsere Stimmung.“

Die Nasa will nun versuchen, die Antenne der Voyager 2 wieder in Richtung Erde zu drehen. Sollte das nicht funktionieren, will man es weiter probieren – muss aber notfalls auf ein automatisches Manöver zur Neuausrichtung im Oktober warten,

Voyager 2 war im Sommer 1977 ebenso wie ihr Zwilling Voyager 1 ins All gestartet, um die äußeren Planeten unseres Sonnensystem zu erforschen. Inzwischen sind beide Sonden weit entfernt im interstellaren Raum unterwegs. pam