Deutschland im Wetterwechsel: Hochsommer endet mit Tornados und Sturmböen

Von: Kai Hartwig

Die Hitze-Welle in Deutschland hält an, doch eine Wetterwende steht bevor. Der Hochsommer verabschiedet sich mit einem Knall. Es wird viel kühler.

München – Der Sommer 2023 hat in Deutschland die Temperaturen ordentlich in die Höhe getrieben. Und es bleibt zunächst weiterhin sehr heiß: Wetterfachmann Dominik Jung erwartet im Osten und der Mitte Deutschlands am Mittwoch (23. August) und Donnerstag (24. August) Spitzenwerte von 30 bis 35 Grad. Nur in Norddeutschland soll es kühler werden, hier weist das Thermometer insbesondere in Küstennähe 22 bis 23 Grad aus.

Wetter in Deutschland: Hitze-Finale bis zum Wochenende – ab Freitag drohen Tornados und Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ebenfalls mit hochsommerlichen Wetterbedingungen. Nach der DWD-Vorhersage herrscht am Mittwoch hierzulande „im Norden zeitweise Durchzug von Wolkenfeldern, aber kaum Regen“. Die Wetterprognose besagt zudem, dass es „sonnig oder locker bewölkt und trocken“ bleibt. Erst „nachmittags und abends“ kann es „im süddeutschen Bergland und Umgebung erneut vereinzelte Gewitter“ geben. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 21 bis 25 Grad, „sonst 25 bis 30 Grad, im Süden bis 35 Grad“.

Am Mittwoch (23. August) macht sich noch einmal die Hitze über Deutschland breit – mit Temperaturen über 30 Grad. Doch dann wendet sich das Blatt. © Thomas Warnack/dpa

Die Hitzeperiode neigt sich aber dem Ende zu. Auch wenn das Wetter am Mittwoch in ganz Deutschland noch einmal viel Sonnenschein verspricht, verabschiedet sich der Hochsommer allmählich. Bereits am Donnerstag zeigen sich einige Wolken am himmel, der Freitag (25. August) könnte es dann in zahlreichen Regionen ziemlich ungemütlich werden. Die zunehmend schwülere Luft führt zu einem großen Knall, warnt Jung. Die Konsequenz: Am Freitagmittag kann es schwere Gewitter geben. Auch Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel sind zu erwarten. Hierbei schließt Meteorologe Jung die Entstehung von Tornados nicht aus.

Wetter: Deutschland erlebt das vorläufige Ende der Hitze – „Auf Wiedersehen Hochsommer“

„Auf Wiedersehen Hochsommer heißt es spätestens ab Samstag. Dann wird es überall aus Nordwesten kälter“, so die Wetterprognose des Experten. Der Geschäftsführer des Wetterdienstes Q.met meinte zu Wetter.net, dass es bereits am Sonntag (27. August) einen spürbaren Temperaturabfall geben dürfte. Dieser habe „nur noch Höchstwerte um 20 Grad“ zur Folge. In Norddeutschland bewegen sich die Temperaturen knapp unter diesem Wert, im Süden des Landes werden die 20 Grad dagegen leicht überschritten. Auch vereinzelte Schauer können auftreten.

Die Wettertendenz der kommenden Tage weist in dieselbe Richtung. „Auch nächste Woche ist keine Sommerhitze in Sicht. Der Hochsommer geht und ist dann auch weg“, so Jung: „Klar kann es im September auch nochmal schöne Spätsommertage geben oder den Altweibersommer, das kann man aber heute noch nicht so genau sagen. Das müssen wir abwarten.“ Einen positiven Aspekt des Temperaturabfalls sieht der Wetterexperte jedoch auch: „Immerhin kann man dann nachts wieder gut schlafen, denn die große Schwüle ist dann vorbei.“

Deutschland-Wetter: Deutlicher Temperatursturz zum Wochenende

Die Wetter.net-Vorhersage prognostiziert in den kommenden Tagen folgende Aussichten:

Mittwoch (23. August): 23 bis 35 Grad, viel Sonnenschein und große Hitze Donnerstag (24. August): 23 bis 37 Grad, einzelne Gewitter im Südwesten und heiß, sonst meist noch sonnig und trocken Freitag (25. August): 24 bis 33 Grad, drückende Schwüle und verbreitet heftige Schauer und Gewitter, Unwetter möglich Samstag (26. August): 18 bis 25 Grad, Abkühlung und noch einzelne Schauer im Süden Sonntag (27. August): 17 bis 23 Grad, Mix aus Sonnenschein und Wolken, kurze Schauer, viel kühler als zuletzt Montag (28. August): 16 bis 22 Grad, frisches Frühherbstwetter, immer wieder Sonne und Wolken im Wechseln, kurzer Schauer Dienstag (29. August): 16 bis 21 Grad, Mix aus Sonnenschein und Wolken, immer wieder Schauer und recht kühl Mittwoch (30. August): 17 bis 21 Grad, Sonne und Wolken wechseln sich ab, regional sind kurze Schauer möglich

Zuletzt hatten extreme Unwetter in Deutschland für Chaos gesorgt – unter anderem am Frankfurter Flughafen. (kh)

