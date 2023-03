Von fliegenden Pinguinen und fleißigen Felsenputzern

April, April? Ein bisschen fliegen können sie ja doch, selbst die großen Kaiserpinguine. imago images © imago images

Ein kleiner Überblick über gelungene Aprilscherze der vergangenen 15 Jahre.

2008: Fliegende Pinguine:

Am 1. April 2008 verblüffte die britische „BBC“ die Fans von Tierdokumentationen mit einer Reportage über eine bis dato unentdeckte Kolonie fliegender Pinguine in der Antarktis. Der Reporter zeigte sich selbst schwer beeindruckt von den Flugkünsten der Bewohner von King George Island, die sich offenbar auf den langen und beschwerlichen Flug in die Regenwälder Südamerikas begaben. Jener Reporter war Terry Jones, der als Teil der Komikertruppe Monty Python nicht gerade für seriöse Berichterstattung stand. So war klar, dass die fliegenden Pinguine nie wirklich abgehoben hatten – im Gegensatz zu dem Aprilscherz, der allein auf Youtube Millionen Klicks erntete.

2009: Die Felsenputzer:

Wer hat sich nicht schon mal gefragt, warum die Schweizer Berge so sauber sind? Die Erklärung ist einfach, glaubt man den Tourismusfachleuten von „Myswitzerland“. Dort seien nämlich regelmäßig Felsenputzer am Werk, die dafür sorgen würden, dass immer alles schön sauber und adrett aussieht. Am 1. April 2009 warben diese dann auch um Nachwuchs und stellten in einem Video ihren schönen und interessanten Job vor. Mit Bürsten, Besen und Putzlappen machen sich die Fachleute im Video über die kleinsten Krümelchen her, die ein Ferienerlebnis in den Alpen trüben könnten. „Bei uns Felsenputzern hat jeder seine spezielle Aufgabe“, lässt der Sprecher wissen und stellt uns Christoph mit den Worten vor: „Das ist unser bester Bürster“. Klingt verführerisch. Wer hätte nicht gerne so einen coolen Job?

2014: Die Heliumsoprane:

Das renommierte King’s College der britischen Cambridge-University ließ Musikfans 2014 wissen, dass man beabsichtige, im Chor künftig keine Knaben mehr singen zu lassen. Kaplan Richard Lloyd Morgan teilte per Video mit, dass es gelungen sei, die so fehlenden Sopranstimmen zu ersetzen. Erwachsene Männer würden ganz einfach Helium einatmen, um die entsprechenden Tonhöhen erzielen zu können. Zum Beweis wurde dem Video auch gleich eine Aufnahme der neuen Heliumsoprane beigefügt. Erschienen am 1. April – somit konnten die Fans klassischer Sopranstimmen letzlich aufatmen.

2014: die Nichtleser:

Der US-Rundfunksender „NPR“ (National Public Radio) teilte auf Facebook 2014 einen Link mit dem Titel „Warum liest Amerika nicht mehr?“ Mehr als zweitausend Menschen kommentierten den Link daraufhin. Einige stimmten der Aussage zu, andere nicht. Was viele übersahen, war, dass sie mit ihrem Kommentar belegten, dass sie den verlinkten Text offenbar nicht gelesen und ihren Kommentar einzig aufgrund der Fragestellung abgegeben hatten. Hätten sie den Link angeklickt, wären sie auf den folgenden Text gestoßen: „Herzlichen Glückwunsch, echter Leser, und einen schönen 1. April. Wir haben manchmal den Eindruck, dass einige Leute NPR-Geschichten kommentieren, die sie überhaupt nicht gelesen haben. Wenn du das hier liest, like den Post bitte und kommentier ihn nicht. Dann lass uns sehen, was die Leute über diese ‚Geschichte‘ so zu sagen haben.“

2014: Eckige Eier:

Manche Innovationen haben lange auf sich warten lassen, etwa eckige Hühnereier. In einer Reportage des britischen Senders „ITV“ wurde 2014 berichtet, dass es nun endlich gelungen sei, Hennen eckige Eier legen zu lassen. In dem Film kam Café-Besitzer Ed White zu Wort, der von den Vorteilen eckiger Hühnereier schwärmte. Ausgestrahlt am 1. April – natürlich.

2019: Ballhunde:

Warum darauf wohl noch niemand gekommen ist? Erst 2019 erfuhren Tennisfans via Twitter davon, dass man bei den US-Open-Turnieren künftig junge Hunde anstelle von Balljungen einsetzen wolle. Die 2019er Saison sei die erste, in der das Konzept erprobt werde, hieß es. Gute Idee – wer bringt schon lieber Bälle zurück als Hunde? Der Tweet erschien am 1. April – Tennisfans werden sich bis zu dieser Neuerung wohl doch noch ein wenig gedulden müssen.