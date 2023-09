Vom Sofa ins Netz

Deutsche sind in ihrer Freizeit gerne online. Auf den weiteren Plätzen hinter dem Internet landeten unter anderem „Fernsehen“, „Musik hören“ oder „sich mit PC, Laptop, Tablet beschäftigen“.

Neben lustigen Videos und leckeren Rezepten finden die Deutschen im Internet wohl vor allem eines: eine gewisse Zufriedenheit. Denn wie eine gestern veröffentlichte Studie aufzeigt, verbringen sie ihre Freizeit am liebsten mit dem Internet.

Jene Menschen, die sich in den vergangenen Jahren schon öfter mit dem „Freizeit-Monitor“ der Stiftung Zukunftsfragen befasst haben, werden nun sagen, das sei keine Überraschung, denn so gehe das schon seit 2019: Immer ist die Freizeitbeschäftigung „Internet nutzen“ auf Platz eins der Erhebung gelandet, für die jedes Jahr 2000 Deutsche über 18 Jahren befragt werden.

Die Couch als Epizentrum

Ulrich Reinhardt ist Professor für Empirische Zukunftsforschung und sieht dieses Freizeitverhalten als Folge der Corona-Pandemie: „Die Bürger surfen im Internet, lassen sich durch das Fernsehprogramm informieren, unterhalten oder berieseln, sind in sozialen Netzwerken unterwegs, telefonieren, texten oder streamen.“ Und weil sie das eben während der Pandemie vor allem zu Hause gemacht haben, wurde „die eigene Couch zum Epizentrum der modernen Freizeitgestaltung“ – und ist es bis heute, wie Reinhardt in Hamburg bei der Vorstellung des „Freizeit-Monitor 2023“ sagte. Der Monitor wird seit 40 Jahren im Auftrag des Unternehmens „British American tobacco“ erstellt.

Auf den weiteren Plätzen hinter dem Internet landeten „Fernsehen“ (von je 100 Befragten wählten 84 diese Option), „Musik hören“ (83), „sich mit PC, Laptop, Tablet beschäftigen“ (82) und „E-Mails lesen oder schreiben“ (81). Danach folgen „Handy spielen“ (78) und „Radio hören“ (72). Auch gemeinsame Aktivitäten mit dem Partner oder der Partnerin, im Freundeskreis und mit der Familie „finden gerne im häuslichen Umfeld statt“.

Hin und wieder geht’s aber auch nach draußen, ins Museum, ins Kino oder in den Freizeitpark, wohingegen es Reinhardt zufolge die über 18-Jährigen nicht mehr so häufig in Diskos und Clubs zieht wie noch vor Corona. Statt tanzen zu gehen „schnüren viele Bürger ihre Laufschuhe, setzen die Schwimmbrillen auf oder besuchen ein Fitnessstudio“. Das hänge mit dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein der Menschen zusammen, aber eben auch mit dem Bedürfnis nach mehr Bewegung als Ausgleich zu den vielen Stunden am Bildschirm, egal, ob dienstlich oder privat.

Der Studie zufolge haben die Deutschen im Durchschnitt täglich nur noch drei Stunden und 55 Minuten für persönliche Aktivitäten, also eine halbe Stunde weniger Freizeit als noch 2020. Ausgehend von täglich 160 Minuten durchschnittlicher „Nutzungsdauer des medialen Internets in der deutschen Gesamtbevölkerung“ bleiben aber immerhin noch 75 Minuten Freizeit übrig, um so Sachen zu machen wie „eigenen Gedanken nachhängen“ oder auch „über wichtige Dinge reden“. Die standen zwar auch zur Auswahl, rangieren aber eher auf den mittleren Plätzen.