Vom Mut, zu schreiben

Von: Anne Lemhöfer

Teilen

Neue Heimat, fremde Sprache: Fünf Frauen aus fünf Ländern haben sich literarisch mit ihrem Leben beschäftigt und erzählen ihre Geschichten..

Es ist mein Leben

Dorina Ciubotaru (53) entkam der Armut in der Republik Moldau

Frankfurt, 19.07.2023 © Michael Schick

Ich bin in der Republik Moldau geboren und aufgewachsen, in dem kleinen Ort Stolniceni. Meine Muttersprache ist Moldawisch, das ist ein rumänischer Dialekt gemischt mit etwas Russisch. In Sprache und Literatur war ich in der Schule besonders gut. Reime und Poesie habe ich schon immer geliebt – aber dass ich selbst einmal Gedichte schreiben würde, das hätte ich früher nicht gedacht.

Wie kann ich eine Dichterin sein? Dichterinnen sind doch keine normalen Menschen, sie kommen irgendwie aus dem Himmel. So habe ich als Kind gedacht, obwohl ich oft in meinen Gedanken mit Worten und Reimen gespielt habe.

Ich bin ein Kind der Sowjetunion, meine Eltern haben auf einer Kolchose gearbeitet. Nach dem Kommunismus gab es in der Republik Moldau allerdings gar keine beruflichen Perspektiven, so dass meine Geschwister und ich nach und nach ausgewandert sind – irgendwie landeten wir fast alle in Frankfurt. Meine Ausreise, das Visum, und alles, was damit zusammenhing, war sehr teuer. Ich musste mir viel Geld leihen und habe anfangs in Frankfurt sehr hart gearbeitet, unter anderem als Reinigungskraft, um diese Schulden abzubezahlen. Verliere ich heute durch das Schreiben Zeit, um Geld zu verdienen? Das sehe ich nicht so. Geld hat mir eine ganz dunkle Seite gezeigt, da möchte ich nie wieder hin.

Meine ersten Schreibversuche waren unerwartet. Während des B1-Deutschkurses habe ich in meiner Muttersprache geschrieben. Danach habe ich in der Pandemiezeit bei einem Projekt mit dem Deutschen Filminstitut mitgearbeitet. Danach habe ich mich beim Verein infrau für Theater-, Schreib- und Kunstwerkstätten angemeldet. Seitdem schreibe ich neben Texten auf Rumänisch auch auf Deutsch.

Jetzt bin ich Mitglied beim Frankfurter Literaturhaus, dort mache ich bei einer Frauen-Schreib-Gruppe mit. Schreiben ist nicht nur mein Leben. Es ist eine Möglichkeit, mich auszudrücken. Ich kann mich nicht mit Menschen streiten. Aber in meinem Schreiben kann ich Konflikte austragen und bearbeiten. Ich betreibe mit anderen zusammen den rumänischen Kultur-Radiosender „I&G“, dessen Zentrale in Athen sitzt. Jeden Abend von 17 bis 21 Uhr lese ich Gedichte vor, schicke Audios oder erzähle einfach etwas.

Ich mache derzeit eine Ausbildung zur Tagesmutter für Kinder zwischen einem und drei Jahren. Mein Traum ist es, mich dabei inspirieren zu lassen, um immer weiter Gedichte und Texte zu schreiben und zu veröffentlichen, auch für Kinder. Literatur hat mich immer glücklich gemacht. Seit ich mit dem Schreiben begonnen habe, habe ich das Gefühl, dass sich das Glück verdoppelt hat.

Ich weiß, und ich weiß es nicht

Ich wäre froh, mich täuschen zu lassen.

Aber wie könnte ich ...

Realität von Illusion unterscheiden?

Tatsächlich habe ich gelernt,

mit beidem zu leben

Ich weiß, was Hunger ist,

ich habe mal eine Krise erlebt.

Ich weiß, was die Krankheit ist, oft steckte sie

wie ein Nagel in meiner Fußsohle.

Ich weiß, wie es ist zu geben

und nicht zurückzubekommen.

Wer ein nettes Wort erwartet, bekommt ein schmutziges

zwischen die Zähne geworfen.

Ich weiß es nicht, wie du das schaffst.

Ich bitte den Frühling,

den Schmutz der Welt von mir zu waschen.

Ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben, und

die Schulden wachsen wie Berge.

Ich weiß, wie man ein Stück Brot ... oder

ein Glas Wasser so teilt, dass es keinen Streit gibt.

Ich weiß auch,

was ein seelischer Stillstand ist.

Und wie du deinen letzten Atemzug

anderen zu Füßen legst.

Ich weiß, was Unzulänglichkeit und Mangel

an Zuneigung sind.

Ich weiß, was ein kritischer Moment ist und wie es ist,

mit gleichgültigen Menschen zu leben.

Ich weiß, wie man Kinder ohne Hilfe erzieht,

selbst wenn man verheiratet ist.

Ich weiß, was es bedeutet und wie es ist zu sterben,

von Toten aufzuerstehen und

wieder glücklich zu sein.

Ich weiß, und ich weiß es nicht,

wie du das schaffst.

Dorina Ciubotaru

Wurzeln schlagen

Fateha Jarvis (44) hat eine weltumspannende Familiengeschichte – und will nun ankommen

Fateha Jarvis (44) hat eine weltumspannende Familiengeschichte - und will nun ankommen. Sie sagt: „Mit dem Schreiben habe ich angefangen, weil mir auf Deutsch der Zugang zu Worten fehlte.“ © Michael Schick

Ich habe 1979 in einer bis zum Schornstein eingeschneiten Hütte in Schottland das erste Licht erblickt. Vorher ist meine Mutter zehn Jahre lang durch Europa, Afrika, Zentralasien und den Nahen Osten gereist. In Großbritannien hat sie sich meinen Vater geangelt und hat ihn dazu verführt, mit ihr zu reisen. In dieser Zeit bin ich entstanden. Ein paar Jahre später sind meine Eltern jeweils eigene Wege gegangen, und meine Mutter reiste mit mir als Baby und Kleinkind weiter durch die Welt, bis nach Marokko und Nepal, immer per Anhalter. Arabische Vorfahren habe ich nicht, mein Name hat meiner Mutter wohl einfach gefallen. Meine stärksten Erinnerungen an diese Zeit sind die Gerüche aus den verschiedenen Ländern. Diese furchtlose Stärke hat sie von meiner Oma, die zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in der Frankfurter Innenstadt ein Café selbstständig führte.

Nach den Reisen mit meiner Mutter bin ich erst in Deutschland und später in England und Schottland zur Schule gegangen, ich habe bei Verwandten meines Vaters und dann bei ihm gelebt. Danach war ich für zwei Jahre in Frankreich und kehrte dann nach Frankfurt zurück, um eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau zu machen.

Der Schreibkurs bei infrau hat mir viel Mut und Kraft gegeben, mich mit 44 Jahren neu zu erfinden.

Täglich in vielen Momenten

will ich mich nicht übergehen

Dann die Frage:

Wie geht das anders?

Über und über aufs Neue mich nicht übergehen!?

Dieser Tag, jeder Tag, hat nur 24 Stunden

Wie soll ich das schaffen?

Hmmmmmmmm

Sollte der Weg ins „Ich will nichts schaffen,

sondern jetzt hier stehen, wo ich stehe“ eher die Frage sein und

wie stehen gerade meine Füße auf dieser Erde!?

Ich hoffe, wie ein stabil gewachsener

Baum zu sein, welcher auf den ersten Blick „nur“ dasteht

und mit seinen tiefen, langen Wurzeln

weltweit vernetzt außergewöhnlich wilde Aktionen

augenblicklich erlebt!

Gerne vergleiche ich mich mit einem Baum,

für viele stehe ich im Becken,

leicht gekrümmt nur da! Wenn ihr nur

wüsstet, wie viel Kraft das mein Korsett kostet,

„einfach still zu stehen“.

Wollen wir wirklich grün & blau geschafft

im Wald

verweilen?

Fateha Jarvis

Krisenfest

Claudia Vargas Montoya (25) hat Kuba der Liebe wegen verlassen

Claudia Vargas Montoya (25) hat Kuba der Liebe wegen verlassen. Sie sagt: „Ich habe beschlossen, die Krise als einen Freund zu sehen, der zu Besuch kommt und wieder geht.“ © Michael Schick

Ich bin in Santiago de Cuba aufgewachsen und habe schon als Kind gerne geschrieben. Mit zehn Jahren habe ich ein Theaterstück verfasst, das dann in meiner Schule aufgeführt wurde. Mein Traum war es, Dramaturgie zu studieren. Leider habe ich die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Eines Tages, als ich aus der Schule ging, in der ich dann eine Ausbildung zur Post-Angestellten machte, saß ich an der Strandpromenade und las ein Buch. Nach einer Weile kam der Mann, den ich später heiratete. Er machte in Kuba einen Sprachkurs und sagte zu mir: „Ich suche jemanden, mit dem ich Spanisch sprechen kann.“

Im Jahr 2018 heirateten wir, es war das erste Mal, dass ich Deutschland im Urlaub besuchte, dann kam ich 2019 noch einmal für 90 Tage und 2020 beschlossen wir, dass ich nach Deutschland ziehen würde. Zwei Jahre später wurde unser Sohn Martin geboren. Seitdem bin ich nicht mehr in Kuba gewesen. Wir wollten, dass meine Mutter zur Geburt meines Sohnes in Deutschland ist, aber die deutsche Botschaft in Kuba hat ihr ein Visum verweigert. Dann haben mein Mann und sein Vater einen Antrag gestellt – doch erst sechs Monate später konnte sie kommen.

Das war für uns beide sehr hart. Ich habe mich am Anfang sehr einsam in Frankfurt gefühlt und konnte die Sprache kaum. Niemals hätte ich mir damals vorstellen können, dass ich einmal auf Deutsch schreiben würde!

Während der Pandemie sagte meine Schwiegermutter dann: „Claudia, wir lernen jetzt Deutsch.“ Sie ist Lehrerin, und wir haben uns über Zoom zusammengesetzt. Auch den Schreibworkshop bei infrau habe ich besucht, um besser Deutsch zu lernen – und weil ich wieder schreiben wollte. Erst habe ich es auf Spanisch versucht, dann bin ich immer besser ins Deutsche gekommen. Und jetzt habe ich sogar meinen Text „Ich gehe raus mit meinem ersten Ich“ vor Publikum auf einer Bühne vorgetragen.

Die Schreibgruppe ist für mich zu einem Ort geworden, wo ich das Gefühl habe, mich in meinem wahren Selbst ausdrücken zu können. Ich glaube, Krisen werden alle Menschen überall immer wieder haben, wir haben in Kuba ja eine Energie-Finanzkrise und noch weitere Krisen. Ich habe irgendwann beschlossen, die Krise als einen Freund zu sehen, der überraschend zu Besuch kommt, aber dann auch wieder verschwindet.

Im September werde ich eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin beginnen. Mein Mann arbeitet und studiert, wir wollen meine Mutter einladen, sich wieder um meinen Sohn zu kümmern, damit mein Mann sein Praktikum in der Schule beenden kann. Dann wird er Elternzeit nehmen. „Wir schaffen das!“, sagt er immer. Und das glaube ich auch.

Ich gehe raus

mit meinem ersten Ich

Ich bleibe immer drinnen. Die Welt kann untergehen, aber zu Hause fühle ich mich sicher. Auch wenn das Wetter wunderbar ist, die Vögel

singen und der Wind nach frischem Regen riecht. „Geh raus, geh raus und vertrete dir die Beine! Hol dir

etwas Vitamin D, schau, wie blass du bist!“, sind einige der Dinge, die mir mein erstes Ich sagt.

Mein zweites Ich ist eher negativ und faul: „Geh nicht raus! Sieh dir an, was du zu tun hast, deine Kleidung ist schmutzig, der Boden ist dreckig, sieh dir dein Haar an! Ich glaube, heute ist nicht der Tag, um nach draußen zu gehen.“

Ich habe viel Zeit damit verbracht, dem zweiten Ich zuzuhören, aber vor ein paar Tagen dann beschlossen, es zu Hause zu lassen und mit dem ersten Ich rauszugehen. Es hat lange gedauert, aber das erste Ich beschwert sich nicht und macht mir keine

Vorwürfe. Es freut sich nur, dass ich endlich die Initiative ergriffen habe. Ich ziehe meinen Schlafanzug aus, mache mich fertig und gehe einfach nach draußen.

Im Bus fange ich an, den Leuten zu antworten, denen ich abgesagt hatte, denn ich stelle fest, dass ich

eigentlich doch Zeit habe. Natürlich gehe ich hin, denn so habe ich entschieden. Meine Freunde freuen sich, mich zu sehen. Mir wird klar, wie lange ich in meiner bequemen Blase eingesperrt war und dadurch viele Möglichkeiten verpasst habe, andere nette Menschen kennenzulernen.

Lasst uns anstoßen! Lasst uns

anstoßen auf das Leben und die Freundschaft. Lasst uns anstoßen auf die wunderbare Zeit, die wir jetzt haben. Lasst uns anstoßen bis spät in die Nacht, bis alle Getränke leer sind und wir müde ins Bett fallen. „Was für ein Tag, was für eine Nacht, was für eine tolle Zeit ich hatte!“, sage ich zu meinem zweiten Ich, das vor Neid platzt.

Oftmals hören wir auf, Spaß zu

haben, und berauben uns selbst

unserer Möglichkeiten, wenn wir das

falsche Ich zu viel reden lassen.

Claudia Vargas Montoya

Ich halte durch

Samira Dini (37) hat sich durch ein Studium und ein Asylverfahren gekämpft

Samira Dini (37) hat sich durch ein Studium und ein Asylverfahren gekämpft. Sie sagt: „Ich weiß nun: Ich bin nicht meine Vergangenheit, der Opfermodus ist nichts für mich.“ © Michael Schick

Ich mache schon zum dritten Mal bei der Schreibwerkstatt von infrau mit. Vorher hatte ich nie zum Spaß geschrieben, es hatte für mich immer mit Schule und Uni zu tun. „Zeige dich – Geschichte und mein Leben“, hieß der Titel damals. Ich war zu dieser Zeit frisch getrennt, hatte ein kleines Kind und brauchte dringend einen Ausgleich. Ich hatte den großen Drang, meine Geschichte mit der Welt zu teilen, um andere Frauen zu motivieren und zu inspirieren. Ich habe den großen Wunsch, eines Tages mein eigenes Buch zu schreiben, am liebsten biografisch und voller Empowerment.

Ich kam 2014 zum Studieren an die Frankfurter Goethe-Uni, ich habe einen Abschluss in Molekular-Biowissenschaften. Meine Leidenschaft war das Studienfach nicht, aber ich wollte unbedingt zeigen und beweisen, dass ich auch in einer Männer-Domäne zurechtkomme. Ich war damals sehr leistungsorientiert und hatte ein geringes Selbstwertgefühl. Ich habe meinen Wert immer davon abhängig gemacht, was ich alles schaffe und erreichen kann.

Meine Familie kommt aus Somalia, lebt aber in Saudi-Arabien, und ich bin dort geboren und aufgewachsen. Das Leben als Mädchen ist in diesem Land nicht leicht. Ich durfte weder Sport machen noch Fahrradfahren. Insgesamt habe ich mich furchtbar eingeengt gefühlt und habe dort Mehrfachdiskriminierung erlebt. Ich wusste: Ich will da weg. Dort möchte ich nicht leben als Frau.

Ich habe nach dem Studium in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Danach folgten ein paar harte Jahre. Ich kam zunächst in eine Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen und hatte beschlossen, das alles als eine Art Abenteuer anzusehen, das eben nötig war, um in Deutschland zu leben. Dann musste ich in einem Hotel im Frankfurter Bahnhofsviertel darauf warten, dass mein Asylantrag bearbeitet wurde.

Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen, und ich habe die Leitung einer Einrichtung für minderjährige Flüchtlinge gebeten, mich dort ehrenamtlich engagieren zu dürfen. „Ich mache alles“, habe ich gesagt. „Kinder betreuen, anderen Geflüchteten Deutsch beibringen, ich musste irgendetwas tun.“ Das konnte ich dann auch. Niemals hätte ich einfach so untätig abwarten können, ob ich bleiben kann oder gehen muss. Zwei Jahre habe ich mich da durchgekämpft, jetzt habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung – auf einen deutschen Pass warten meine sechsjährige Tochter und ich aber noch.

In den vergangenen Jahren habe ich viel über mich gelernt. Ich habe eine Therapie gemacht und an meinem Selbstwert und meinen Glaubenssätzen gearbeitet. Ich weiß nun: Ich bin nicht meine Vergangenheit, der Opfermodus ist nichts für mich. Mein Traum ist es, Psychologie oder Sozialarbeit zu studieren, ich würde gern mit Frauen arbeiten und Workshops anbieten.

Eine Coaching-Ausbildung habe ich bereits absolviert. Blöd ist nur, dass ich mich mit meiner Aufenthaltsgenehmigung nicht selbstständig machen kann. Darüber ärgere mich gerade ein bisschen. Aber ich bin sicher, ich werde trotzdem meinen Weg gehen.

Ich habe gelogen

Ich habe gelogen als ich sagte: Ja ich will,

obwohl alles in mir nein geschrien hat

Ich habe gelogen als ich sagte, ich bin glücklich

Ich habe gelogen als ich sagte, Fernbeziehung macht mir nichts aus

Ich habe gelogen als ich sagte, es trifft mich nicht

Ich habe gelogen als ich sagte, ich halte sein Fremdgehen aus

Ich habe gelogen als ich sagte, ich bin stark

Ich habe gelogen als ich sagte, ich brauche niemanden

Ich habe gelogen als ich sagte, ich bin ein Kopfmensch

Ich habe gelogen, als ich gelacht habe, obwohl es mir

eigentlich nach Weinen war

Ich habe gelogen als ich sagte, ich bin ein Stehauf Mensch

Ich habe gelogen und öfter ja gesagt, obwohl ich nein meinte

Ich habe gelogen und mich selbst belogen,

immer und immer wieder,

bewusst und unbewusst

Und fragte mich manchmal:

Wer bin ich? Und was will ich eigentlich?

Was ist Wahrheit und was ist Lüge?

Was ist Herz und was ist Kopf?

Viel zu viele Kompromisse

haben mein Leben für lange Zeit bestimmt

Zu wenige Grenzen und zu wenige ehrliche Worte

und diese Liste kann ich endlos fortführen

Ich habe gelogen, um zu überleben

In Wahrheit hatte ich eine tiefe innere Wunde,

die nicht geheilt war

und ein Teil von mir hatte Angst, wieder verletzt zu werden

Und vor lauter Angst zu zerbrechen,

habe ich mir und meinem Leben

die Chance genommen aufzublühen

Aber heute weiß ich, dass ich nicht meine Vergangenheit bin

Auch wenn ihre Echos mich manchmal erschüttern,

in der tiefsten Tiefe.

Heute weiß ich, dass ich stark und schwach sein darf

Heute weiß ich, dass ich meine Schwäche zeigen und Hilfe annehmen kann

Heute weiß ich, dass es immer wieder eine Herausforderung

für mich ist, aus meiner Komfortzone auszubrechen

Heute weiß ich, wer ich bin und was ich wirklich will

Ich bin ein Kind, das staunend

und mit klopfendem Herzen neues entdeckt und erforscht,

und vieles noch nicht gelernt hat

Und ich bin eine Frau,

die einiges an Weisheit gesammelt hat auf ihrem Weg,

tief beschenkt durch all die Erfahrungen und Prozesse

Ich vergebe mir eine Lügnerin gewesen zu sein.

Samira Dini

Ausgebrochen

Hiroko Takahashi (38) liebt deutsche Wortspiele

und fühlt sich in Frankfurt freier als in Japan

Hiroko Takahashi (38) liebt deutsche Wortspiele und fühlt sich in Frankfurt freier als in Japan. Sie sagt: „Immer, wenn ich ein bisschen Luft habe und durchatmen kann, schreibe ich.“ © Michael Schick

Ich bin in Japan geboren und aufgewachsen. Seit ich denken kann, hatte ich mich irgendwie anders gefühlt. Irgendwie anders als die anderen. All die gesellschaftlichen Normen in der japanischen Gesellschaft haben mich eingeengt, die Verhaltensregeln und der Zwang zur oberflächlichen Harmonie. Ich hatte als Kind viel Fantasie und habe mich manchmal weggeträumt.

Schreiben allerdings schien mir spätestens ab der Uni etwas sehr Mühsames zu sein, nichts Kreatives, sondern etwas, was ich tun musste, mit etlichen Regeln fürs Zitieren. Ich habe nach dem Schulabschluss bis zum Bachelor Germanistik in Tokyo studiert und danach noch einen Master in Anthropologie angehängt. Aber ich wollte weg aus Japan. Ich hatte das Gefühl, ich muss flüchten. Ich habe dann einen Intensiv-Sprachkurs in Dresden belegt, um noch besser Deutsch zu lernen. Die deutsche Sprache gefällt mir. Die großen Denker und die Kultur haben mich interessiert, die wollte ich gern im Original lesen. Anschließend habe ich noch einen Master in Politischer Theorie draufgesattelt, in Frankfurt und Darmstadt. Heute arbeite ich bei einem japanischen Unternehmen in der Kundenbetreuung. Im Moment bin ich in Elternzeit und organisiere auch eigene Schreibwerkstätten. Mein deutscher Mann und ich haben zwei kleine Töchter, ich habe also auch eine bürgerliche und normale Seite.

Vor ein paar Jahren habe ich ernsthaft mit dem Schreiben von Gedichten angefangen. Ich sage immer, dass ich dadurch meine Verrücktheit in Bahnen lenken kann. Ich finde es toll, auf Deutsch zu schreiben, mit der Fremdsprache zu spielen, ich muss auch keine Angst vor Fehlern haben. Es fühlt sich freier an als auf Japanisch. Wortspiele sind genau mein Ding. Wenn mir das passende Wort nicht einfällt, schreibe ich einfach meine Gefühle dazu auf.

Immer, wenn ich ein bisschen Luft habe und durchatmen kann, schreibe ich. An der Schreibwerkstatt von infrau habe ich schon mehrmals teilgenommen. Inzwischen habe ich viele Hefte gefüllt.

Der Sonnenstaub

Herrlicher Moment

Durch das geöffnete Fenster kommt die Sonne rein

Der tanzende Staub, der sich durch die Strahlung umso mehr freut

Und dieser Moment, in dem man dies in Ruhe betrachten darf

In diesem Staub ist einiges dabei

Einige Mikrotiere, die mit der Strömung schweben

Einiges Mikroplastik, das durch den Ozean irgendwie angekommen ist

Mehrere Träume, die mit oder ohne Absicht, zufällig oder schicksalhaft da sind

Einige Trauer, die sonst durchbrechen würde

Amen

In diesem Moment herrscht nur Ruhe

Hiroko Takahashi

FR7-Redakteurin Anne Lemhöfer hat mit den fünf Frauen lange © privat

Fotograf Michael Schick arbeitet freiberuflich, unter anderem seit vielen Jahren für die FR. Eindringliche Porträts sind einer seiner Stärken. © Michael Schick