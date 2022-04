Vogelgrippe: H3N8-Virus erstmals bei Menschen nachgewiesen – Kind in China infiziert

Von: Fee Halberstadt

In China meldet den ersten Fall der H3N8-Vogelgrippe bei einem Menschen. © Sebastian Kahnert/dpa

In China taucht der erste Fall der H3N8-Vogelgrippe bei einem Menschen auf. Die Gesundheits-Kommission rät, vorsichtig zu sein.

Peking – China hat nach eigenen Angaben bei einem vierjährigen Jungen die Infektion mit der H3N8-Vogelgrippe nachgewiesen. Das Kind kommt aus der Provinz Henan und wurde Anfang April mit Symptomen, unter anderem Fieber, in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort fielen der Test auf den Erreger positiv aus. Das Risiko einer großflächigen Übertragung unter Menschen sei jedoch gering, teilte die chinesische nationale Gesundheitskommission mit.

In Kontakt kam der Junge mit der Vogelgrippe vermutlich deswegen, weil seine Familie Hühner zu Hause züchtet und in einem von Wildenten bevölkerten Gebiet lebt. Das Kind habe sich direkt bei den Vögeln angesteckt, erklärte die Gesundheitskommission. Bei dem Fall handele es sich um eine „einmalige Übertragung“. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind äußerst selten. Die Behörde rief die Öffentlichkeit am Dienstag (26. April) dennoch auf, sich von toten oder kranken Vögeln fernzuhalten.

Warnung vor Vogelgrippe: Erster Infektionsfall bei einem Menschen in China nachgewiesen

Die Vogelgrippe kommt hauptsächlich bei Wildvögeln und Geflügel vor. Das Virus H3N8 ist seit 2002 im Umlauf und trat erstmals bei nordamerikanischen Wasservögeln auf. Doch auch andere Tiere können betroffen sein. Im Jahr 2012 wurde es für den Tod von mehr als 160 Robben vor der Nordostküste der USA verantwortlich gemacht. Auch bei Pferden und Hunden wurden bereist Fälle verzeichnet. Eine Übertragung auf den Menschen war bisher dagegen noch nie nachgewiesen worden. Vergangenes Jahr gab es jedoch einen ähnlichen Fall mit einem anderen Vogelgrippe-Virustyp. Hier infizierte sich ein 41-jähriger Mann aus China mit dem Vogelgrippe-Typ H10N3 und musste mit ähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. (fh/afp)