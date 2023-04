Vier Tassen täglich

Von: Kerstin Schilling

167 Liter Kaffee trinken jeder Mensch hierzulande im Schnitt pro Jahr. © Piolka

Kaffee bleibt das beliebteste Heißgetränk hierzulande: Der Konsum steigt auf Rekordniveau.

Pro Kopf trinken Kaffeefans in Deutschland durchschnittlich knapp vier Tassen täglich, meldet jetzt der Deutsche Kaffeeverband. Er ist also weiterhin das beliebteste Heißgetränk hierzulande.

Die eine oder der andere kann sich einen Morgen ohne dessen belebende Wirkung gar nicht vorstellen. Sorten und Zubereitungsarten gestalten sich auch jenseits der legendären Auswahl von Kaffeehausketten unübersichtlich. Aber es gibt sie noch, die guten alten Dinge: Der solide Filterkaffee hält sich beispielsweise beharrlich als der mit großem Abstand beliebteste Kaffee in deutschen Wohnzimmern und Cafés. Beständigkeit in Sachen Bohne ist aber wohl nicht alles: Der Griff zum Fairtrade-Kaffee hat deutlich zugenommen. Lag sein Absatz im Jahr 2000 noch bei 3100 Tonnen, hat er sich bis heute verachtfacht.

Bei den Verkaufszahlen für die Zubereitung zu Hause ist das gemahlene Kaffeepulver aber nicht mehr die alleinige Nummer Eins. Ganze Bohnen liegen im Trend und holen kräftig auf. Was den Preis angeht, hat Tradition durchaus Vorteile. So ist der Reifeprozess des als Katzenkaffee bekannten Kopi Luwak spektakulär: Die Bohnen werden von Schleichkatzen gefressen, verdaut, ausgeschieden, dann erst weiterverarbeitet und getrunken. Aber der Preis hat es dafür auch in sich.