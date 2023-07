Verschwundene Studenten in Mexiko: Kommission erhebt Vorwürfe

Von: Klaus Ehringfeld

Teilen

Angehörige der verschwundenen jungen Männer ziehen am Mittwoch durch die Straßen von Mexiko-City. © Imago Images

Das Verschwinden von 43 Studenten in Mexiko erschütterte 2014 das Land. Eine Kommission macht in ihrem Abschlussbericht das Militär verantwortlich und stellt resigniert fest: die Wahrheit bleibt im Dunkeln.

Neun Jahre ist das Verbrechen her, das Mexiko im September 2014 wie kein anderes erschütterte und weltweites Entsetzen auslöste. Der „Fall Ayotzinapa“ steht für das spurlose Verschwinden von 43 Studenten in der Stadt Iguala in der Nacht vom 26. auf den 27. September. Es steht aber auch für kriminelle Netzwerke von Staat und Organisiertem Verbrechen, für Vertuschung und Verdunkelung und Verzögerung bei den Ermittlungen seitens aller mexikanischen Regierungen seither. Das Verbrechen an den 43 jungen Männern ist bis heute nicht aufgeklärt, und es wird es wohl auch nicht mehr.

Am Montag legte die damals auf internationalen Druck hin eingesetzte Expertengruppe (GIEI) der Interamerikanischen Menschenrechtskommission einen bitteren Abschlussbericht vor. Die Wahrheit bleibe im Dunkeln, aber alles deute auf das Militär als Haupttäter hin, schlussfolgern die beiden verbliebenen Ermittler:innen, die kolumbianische Staatsanwältin Ángela Buitrago und der spanische Psychologe Carlos Beristáin. Faktisch wollten alle Staatsebenen die Ursachen und Täter dieses Verbrechens verschleiern. „Wir sind frustriert. Wir sind bei unserer Arbeit an die Grenzen des Möglichen gestoßen“, sagte Beristáin bei der Vorstellung des Berichts. Bis heute sind lediglich Knochenteile von drei der jungen Männer gefunden und identifiziert worden.

Rund 3000 Tage ist die Tat jetzt her. Noch immer ist kein Täter oder Drahtzieher verurteilt. Aber die Angehörigen hören nicht auf, nach ihren Jungs zu suchen, vor Staatsanwaltschaften, Kasernen und Botschaften zu protestieren. Sie gehen in Schulen und an Unis und erzählen, was damals geschah, damit die Tat neben so viel anderem Leid im Land nicht in Vergessenheit gerät. Denn Ayotzinapa steht stellvertretend für unendlich viele andere Grausamkeiten: Mehr als hunderttausend Menschen werden in einer der größten Demokratien der Welt vermisst. Jeden Tag werden beinahe 100 Menschen in Mexiko ermordet.

„Die Herausforderung war gewaltig. Es gibt noch viele Hindernisse, die überwunden werden müssen“, bis die Wahrheit ans Licht kommen könne, unterstrich Beristáin bei der Vorstellung des Berichts. Die Ermittlungen zeigten, dass „bei dem Angriff auf die 43“ der Staat auf „unterschiedlichen Ebenen beteiligt sei und Verantwortung“ trage.

Was in der tödlichen Nacht des 26. auf den 27. September 2014 in Iguala im Bundesstaat Guerrero wirklich passierte, ist noch immer nur bruchstückhaft bekannt. Sicher ist nur, dass Polizei und Streitkräfte gemeinsame Sache mit der Organisierten Kriminalität dabei machten, die 43 jungen Männer, von denen einige noch Teenager waren, verschwinden zu lassen. Eine fatale Allianz zwischen Staat und Organisierter Kriminalität, die in Mexiko schon lange zur Regel geworden ist.

Damals kaperten die Studenten Fernbusse, um damit nach Mexiko-Stadt auf eine Demo zu fahren. Diese Form der gewaltfreien Nötigung gegenüber Busunternehmen hat im Süden Mexikos bei Studierenden eine gewisse Tradition und wird zähneknirschend toleriert.

Aber als die Studenten sich in dieser Nacht drei Busse aneignen wollten, suchten sie sich wohl ausgerechnet die Fahrzeuge aus, die das Kartell „Guerreros Unidos“ (Vereinigte Krieger) zum Drogentransport in die USA nutzte. Ab da war tragischerweise das Schicksal der jungen Männer besiegelt. Dennoch liegt es im Dunkeln, was bis in die Morgenstunden des 27. September und in den folgenden Tagen geschah. Die 43 wurden wohl in mindestens drei Gruppen aufgeteilt und eine davon noch mehrere Tage in einem Schuppen festgehalten. Dort soll schließlich der Kommandeur des 27. Infanteriebataillons, das in Iguala stationiert war, die Ermordung von sechs der Studenten angeordnet haben. Der betreffende General im Ruhestand, José Rodríguez, sitzt in Haft.

Die Regierung des damaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto tat alles, um die Tat zu vertuschen. Generalstaatsanwalt Jesús Murillo Karam und sein Chefermittler Tomas Zerón erfanden hastig ein angebliches Tatgeschehen, das sie „historische Wahrheit“ nannten, um so schnell die Akten schließen zu können. Die Ermittler:innen der GIEI widerlegten diese Version später detailliert und stellten die Regierung bloß.

Jetzt zum Ende der jahrelangen Ermittlungen betonten die Ermittler:innen nochmals: die Voraussetzung von Gerechtigkeit sei Wahrheit. Der erklärte politische Wille von Präsident Andres Manuel López Obrador, den Fall aufzuklären, reiche nicht aus, da die Streitkräfte jede Kooperation verweigerten.