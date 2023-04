Auswärtiges Amt teilt Vermisstenaufruf: Diplomatentochter (15) verschwunden - Kritik wird laut

Von: Christoph Gschoßmann

In Berlin wird eine 15-Jährige vermisst. Auf Twitter wird das Auswärtige Amt dafür kritisiert, wie es nach der Diplomatentochter sucht.

Berlin - Eine Diplomatentochter wird in Berlin vermisst: Das Auswärtige Amt und die Polizei Berlin teilten auf Twitter Vermisstenaufrufe. Es handelt sich um eine 15-Jährige, die zuletzt am 24. April 2023 in der deutschen Hauptstadt gesehen wurde.

In der Polizeimeldung werden nähere Details zur Vermissten geteilt. Demnach handelt es sich bei dem Mädchen um Akila Rakhi von Brandt. Sie verließ am 23. April gegen 17 Uhr ihre Wohung in Kreuzberg. Demnach soll sie in Begleitung eines 28-jährigen Mannes sein, denn die beiden wurden am Tag darauf, am 24. April, gegen 23.40 Uhr in Reinickendorf gesehen. Akila weist laut der Beschreibung folgende Merkmale auf:

Alter: 15 Jahre Größe: ca. 150 bis 160 cm Merkmale: große, flache Nase Haare: Lang, schwarz Kleidung: hellbraune Jacke, dunkelgrauer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, blaue Turnschuhe mit gelben Schnürsenkeln Accessoires: lachsfarbene Umhängetasche mit orangefarbener Oberseite, hellbeiger Beutel

Twitter-User wirft Auswärtigem Amt Amtsmissbrauch vor

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) nimmt diese unter den Telefonnummern (030) 4664-573300 (während der Bürodienstzeiten) bzw. (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail unter Dir5K33@polizei.berlin.de entgegen.

Die 15-jährige Akila aus Berlin wird vermisst. © Polizei Berlin

Bei Twitter sorgte die Ankündigung neben vielen Glückwünschen für die Suche auch für Unmut: „Ist das nicht Amtsmissbrauch?“, fragte ein User, da es das Amt persönlich betrifft. Weiter schimpfte er: „‘In eigener Sache‘ - Hätte so etwas nicht auch funktionieren müssen, als die Flut kam? War euch das etwa egal? Gab es Konsequenzen für die Verantwortliche der vielen Toten oder bekommen sie weiterhin ihr Geld gezahlt? Davon abgesehen: Viel Erfolg!“ Zumindest den letzten beiden Worten dieses Kommentars kann sich wohl jeder anschließen. (cgsc)

