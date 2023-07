Orkan fegt über Kroatien hinweg: Es gibt Tote und zahlreiche Verletzte

Von: Kai Hartwig

Kroatien erlebt extremes Wetter, ein Orkan verursacht Bilder der Zerstörung. Einige Menschen überleben den heftigen Sturm nicht.

München/Zagreb – In Kroatien hat ein heftiges Unwetter für Verwüstung gesorgt. Dabei wurden in der Hauptstadt Zagreb am Mittwoch (19. Juli) zwei Menschen getötet worden. Laut einer Mitteilung der Polizei in Zagreb kamen ein 50-jähriger Fußgänger und ein 48-jähriger Autofahrer ums Leben. Acht weitere Menschen erlitten Verletzungen, zumeist am Kopf, berichteten Krankenhausärzte.

Unwetter in Kroatien fordert mehrere Tote – Sturmflut wütet in Hauptstadt Zagreb

Orkanartige Böen waren in Zagreb in den Nachmittagstunden durch die Stadt gefegt. Durch den Sturm wurden zahlreiche Bäume ausgerissen und Dächer beschädigt. Auch eine Sturmflut entstand infolge des Orkans und sorgte für chaotische Szenen. Der Verkehr kam zum Erliegen, berichtete das kroatische Fernsehen HRT.

Nach Angaben des kroatischen Portals Dnevnik meldeten Zagrebs Krankenhäuser rund 60 Verletzte. Einige der Menschen sollen mit schweren Verletzungen in die Kliniken eingeliefert worden sein. Der kroatische Gesundheitsminister Vili Beroš besuchte einige der Verletzten im Krankenhaus und sprach ihnen sein Mitgefühl aus. „Wir werden diese Herausforderung gemeinsam überwinden“, schrieb der Minister via Twitter.

Laut einem Bericht von RTL Danas gab es aufgrund des Unwetters auch ein drittes Todesopfer. Demnach wurde ein Mann in der Nähe der Kleinstadt Nova Gradiska im Osten Kroatiens von einem Baum erschlagen, als er mit seinem Auto unterwegs war.

Ein Unwetter sorgte für Zerstörung in Kroatiens Hauptstadt Zagreb. Mehrere Menschen starben. © Davor Pongracic/Imago

Orkan lässt Baukran umstürzen – Kranführer überlebt wie durch ein Wunder

Der Orkan in Zagreb erreichte laut Meteorologen Windgeschwindigkeiten zwischen 90 km/h und 115 km/h. Wie der botanische Garten in Zagreb auf seiner Facebook-Seite berichtete, habe dessen Sicherheitspersonal die Besucher, unter denen sich überwiegend Touristen befanden, rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Derweil zeigt ein Instagram-Video einen dramatischen Vorfall mit einem Baukran: „Ein Kran brach in Zagreb mitten auf der Straße unter einem Windstoß zusammen.“ Demnach habe sich der Kranführer zu diesem Zeitpunkt noch in der Kabine des Krans befunden. Der Mann sei allerdings mit dem Schrecken davon gekommen und nur leicht verletzt worden, hieß es.

Auf Twitter meldete Kroatiens Wetterdienst DHMZ, dass für zahlreiche Regionen des Landes die rote Unwetter-Warnstufe gelte. Auch Urlauber sollten auf der Hut sein, da sich das Unwetter besonders in der Nähe des Meeres austobt. Auch in Südtirol wütete ein Unwetter.