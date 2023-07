Erneuter Verdacht auf Vergewaltigung: Mallorca-Polizei nimmt zwei irische Touristen fest

Von: Bettina Menzel

Ein Einsatzwagen der Policia Local de Palma fährt auf Mallorca eine Strandpromenade entlang (Symbolbild). © IMAGO/Hanno Bode

Am Mittwoch wurden auf Mallorca erneut Vergewaltigungsvorwürfe gegen Touristen erhoben. Die beiden irischen Männer konnten kurz vor dem Abflug noch am Flughafen festgenommen werden.

Magaluf – Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca in Spanien wurden zwei irische Touristen am Mittwoch (19. Juli) wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Urlauberin festgenommen. Das berichtete die Mallorca Zeitung (MZ) und beruft sich dabei unter anderem auf Angaben der Guardia Civil. Der Vorfall soll sich in einem Hotelzimmer im Badeort Magaluf in der Gemeinde Calvià ereignet haben.

Vergewaltigungsvorwürfe gegen zwei Urlauber aus Irland: Das ist bislang bekannt

Den beiden Männern aus Irland wird vorgeworfen, eine britische Urlauberin in einem Hotelzimmer in Magaluf sexuell missbraucht zu haben. Die lokale Polizei Guardia Civil war der Mallorca Zeitung zufolge von dort benachrichtigt worden und begab sich daraufhin zum mutmaßlichen Tatort. Dort befragten die Beamten die Frau. Ihren Angaben zufolge war sie von den zwei Iren zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Daraufhin habe man die junge Britin zur gerichtsmedizinischen Untersuchung in das Krankenhaus Son Espases gebracht, so der Bericht weiter.

Das zuständige Gericht nahm die Ermittlungen auf und ordnete laut MZ am Donnerstag die Untersuchungshaft für die beiden Männer an. Ebenso ist eine auf Sexualdelikte spezialisierte Abteilung der Guardia Civil mit dem Fall betraut. Anhand der Angaben der Britin zu den Verdächtigen stellten die Beamten fest, dass die beiden Männer das Hotel bereits verlassen hatten und konnte die Beschuldigten noch rechtzeitig am Flughafen Son Sant Joan fassen. Die beiden Iren waren nur wenige Stunden nach dem Vorfall offenbar im Begriff gewesen, den Flug in ihre Heimat anzutreten.

Weiterer Vergewaltigungsvorwurf auf Mallorca: Auch Gruppe von fünf deutschen Männern beschuldigt

In dieser Woche waren auch Vorwürfe einer Gruppenvergewaltigung auf Mallorca bekannt geworden. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wurden fünf deutsche Touristen im Alter zwischen 21 und 23 Jahren beschuldigt, auf der spanischen Mittelmeer-Insel eine jüngere Urlauberin aus Deutschland zum Sex gezwungen zu haben oder dabei tatenlos zugeschaut zu haben. Mittlerweile befassen sich auch die deutschen Behörden mit dem Fall.