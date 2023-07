30-Jährige in Hamburg reglos in Gebüsch gefunden – offenbar vergewaltigt

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Passant:innen haben am Sonntagmorgen eine grausige Entdeckung machen müssen: In einem Gebüsch lag eine Frau. Sie wurde offenbar vergewaltigt.

Hamburg – Schockfund am Sonntagmorgen: Während bereits die ersten Spaziergänger:innen und Jogger:innen ihre Runde um die Außenalster drehten, machten Passant:innen nahe den S-Bahngleisen, zwischen den Brücken Ferdinandstor und Ernst-Merck-Straße, eine schreckliche Entdeckung. In einem Gebüsch an einem Fußweg nahe dem Atlantic-Hotel lag regungslos eine Frau.

Eine Frau wurde in Hamburg an der Alster gefunden. Sie wurde offenbar vergewaltigt. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik. Einsatzkräfte sicherten vor Ort Spuren. Der schlimme Verdacht: Die 30-Jährige wurde offenbar vergewaltigt, ihre Oberbekleidung war nach oben gezogen und auch sonst sei sie nur spärlich bekleidet gewesen.

30-Jährige reglos in Gebüsch gefunden – offenbar vergewaltigt

„Es sieht alles nach einer vollendeten Vergewaltigung aus“, zitiert die Bild-Zeitung einen Polizeisprecher. Weitere Details und Informationen – alles noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und wertet die Spuren aus. Beamte gehen die Gleise ab.

Der Fundort sei auch ein direkter Verbindungsweg zum Hauptbahnhof. Da er gut versteckt liege und schlecht einsehbar ist, sei er auch bei Dealern sehr beliebt, heißt es.

Auch in Frankfurt hatte kürzlich ein Vergewaltigungsfall für Entsetzen gesorgt.