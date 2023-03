Wieder Streik am Montag: Diese Bundesländer, Städte und Einrichtungen sind betroffen

Von: Anika Zuschke

Kaum ist der letzte Verdi-Streik überwunden, kommt schon der nächste. Am Montag legen wieder einige Einrichtungen in Deutschland ihre Arbeit nieder.

Berlin – Die Gewerkschaft Verdi ist mit den Arbeitsbedingungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst unzufrieden und macht das mit wiederholten Aufrufen zum Warnstreik sehr deutlich. Erst am vergangenen Freitag (3. März) legte Verdi in mehreren Bundesländern den öffentlichen Nahverkehr lahm – und kündigte für Montag (6. März) die nächste Streikwelle an. Welche Bundesländer und Städte davon betroffen sind und welche Einrichtungen am Montag bestreikt werden.

Erneuter Verdi Streik am Montag: Welche Bundesländer betroffen sind

Viele Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV werden den Warnstreik am Freitag auf dem Weg zur Arbeit hautnah mitbekommen haben – schließlich standen Busse und Bahnen in sechs Bundesländern still. Die Warnstreiks von Verdi sollen am Montag fortgeführt werden, allerdings in anderen Bereichen. Vor allem Krankenhäuser und die Stadtreinigung, aber auch einzelne Kitas sollen von den Streiks betroffen sein. In folgenden Bundesländern sollten Sie sich auf Einschränkungen im öffentlichen Dienst einstellen:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Verdi-Streik in Baden-Württemberg am Montag – auch Kliniken legen ihre Arbeit nieder

In Baden-Württemberg trifft es Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge vor allem die Stadt Mannheim. Dort werden demnach die Stadtverwaltung, Eigenbetriebe Stadtraumservice und Stadtentwässerung, der Eigenbetrieb Nationaltheater sowie weitere Fachbereiche und Eigenbetriebe bestreikt. In der Stadt Filderstadt soll zudem eine Kundgebung vor dem Rathaus stattfinden.

Wie die Badische Zeitung berichtet, hat Verdi darüber hinaus die Beschäftigten der Kreis-Kliniken zu einem Warnstreik aufgerufen. Davon betroffen seien alle vier Klinikstandorte in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim. Der Streik in den vier Krankenhäusern soll zwischen 6 und 22 Uhr stattfinden – eine Notfallversorgung sei laut Kreis-Kliniken in dem Zeitraum aber gesichert. Bei geplanten Operationen komme es allerdings zu Verschiebungen. In diesen baden-württembergischen (Kreis)-Städten und Gemeinden kommt es am Montag zu Streiks:

Aichtal

Filderstadt

Gemeinde Neuhausen auf den Fildern

Gemeinde Wolfschlugen

Lörrach

Mannheim

Rheinfelden

Schopfheim

Verdi in Bayern ruft für Montag zum Streik auf: In welchen Städten Einschränkungen zu erwarten sind

Auch in Bayern werden zum Wochenstart Verdi-Streiks stattfinden. In dem süddeutschen Bundesland rief die Gewerkschaft unter anderem die Belegschaften von Krankenhäusern und Stadtwerken, zum Teil auch Straßenreinigung oder Müllabfuhr zu Warnstreiks auf, wie der bayerische Verdi-Bezirksverband in München mitteilte.

Für die kreisfreie Stadt Amberg kündigte Verdi Oberpfalz laut dem Bayrischen Rundfunk ebenfalls erneute Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Montag an. Auf den Zug springt auch Augsburg auf: Dort sollen am Montag die Beschäftigten der Stadt in den Dienststellen Finanzreferat, Schulen und Bildung, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Sport und Bäder, Wirtschaft sowie im Referat der Oberbürgermeisterin ihre Arbeit pausieren.

Auch ein Klinikum in Bayern soll von dem Warnstreik betroffen sein. Wie der BR berichtet, rief Verdi die Beschäftigten des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau dazu auf, am Montag ihre Arbeit niederzulegen. Auch in dem Fall wurde zwischen Verdi und den beiden Krankenhaus-Standorten aber eine Notdienstvereinbarung geschlossen. Für Niederbayern seien laut einer Verdi-Sprecherin in der nächsten Woche derweil noch keine größeren Warnstreikaktionen geplant.

Am Montag drohen in einigen Bundesländern erneute Verdi-Warnstreiks. © Moritz Frankenberg/dpa

Berlin macht beim Verdi-Streik mit: Einige Schwimmbäder könnten am Montag zu bleiben

In Berlin müssen sich Bewohnerinnen und Bewohner der Landeshauptstadt am Montag ebenfalls auf Einschränkungen im öffentlichen Dienst einstellen. Denn auch hier wurden Mitarbeiter von Vivantes, Charité und dem Jüdischen Krankenhaus bis zum 7. März 2023 zum Warnstreik aufgerufen. Verdi rechnet laut dpa mit etwa 1000 streikenden Krankenhausbeschäftigten.

Außerdem beteiligen sich demnach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung, der Wasserbetriebe, des Studierendenwerks und der Hochschule für Technik und Wirtschaft an beiden Tagen am Warnstreik. Am Montag legen die Mitarbeitenden der Berliner Bäderbetriebe ihre Arbeit nieder – einige Schwimmbäder könnten aus dem Grund an dem Tag geschlossen bleiben. Streiks sind am Montag darüber hinaus in den Dienststellen des Bundes, der Bundeswehr und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung geplant.

Verdi-Streik in Hessen und NRW – welche Einrichtungen in den Bundesländern betroffen sind

In Hessen halten sich die Ankündigungen von Verdi-Streiks für Montag aktuell noch in Grenzen. Dort rief die Gewerkschaft zunächst „nur“ die Beschäftigten des Uniklinikums Gießen-Marburg am 6. und 7. März 2023 zu Warnstreiks auf. Die streikenden Gesundheitsbeschäftigten wollen laut der dpa an beiden Tagen auf dem Krankenhausratschlag in der Kongresshalle Gießen über ihre Forderung nach einem Tarifvertrag beraten.

Auch in Nordrhein-Westfalen wurden von Verdi bislang kaum Streiks angekündigt. Aktuell berichtete nur der Focus über erste Kita-Streiks am Montag, die zunächst in Köln drei Kindertagesstätten betreffen sollen – am Mittwoch, 8. März 2023, ziehen demnach aber alle anderen Kitas der Stadt nach.

Nordsachsen und Leipzig: Busse bleiben wegen Verdi-Streik am Montag stehen

Etwas stärker wird es derweil Nordsachsen treffen. Dort soll das regionale Busunternehmen „Nordsachsen Mobil“ im Rahmen der Tarifverhandlungen bis zum 8. März bestreikt werden. Auch die Beschäftigten des Busunternehmens „Regionalbus Leipzig“ legen ihre Arbeit für drei Tage nieder.

Folgende Städte und Regionen sind laut der dpa von den Warnstreiks am Montag betroffen:

Bad Düben

Delitzsch

Eilenburg

Krostitz

Leipzig

Oschatz

Torgau

Der öffentliche Verkehr in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen ruht laut dem MDR in der Zeitspanne also nahezu komplett. Auch der Schülerverkehr könne an den Tagen nicht aufrechterhalten werden. (Anika Zuschke)