Sechs Tote nach Schüssen bei Parade zum US-Nationalfeiertag – Verdächtiger gefasst

Von: Nail Akkoyun

Bei einer Parade zum US-Nationalfeiertag fallen in einem Vorort von Chicago (Illinois) Schüsse. Mindestens sechs Menschen sterben.

Update vom Dienstag, 5. Juli, 3.40 Uhr: Nach der tödlichen Schusswaffenattacke bei einer Parade zum US-Nationalfeiertag nahe Chicago ist der Verdächtige gefasst worden. Der 22-Jährige sei nach einer kurzen Verfolgungsjagd mit dem Auto „ohne Zwischenfall“ festgenommen worden, sagte der Polizeichef der Stadt Highland Park, Lou Jogmen, am Montag. Die Polizei hatte zuvor unter Hochdruck und mit hunderten schwerbewaffneten Einsatzkräften nach dem Verdächtigen Robert Crimo gefahndet.

Bei dem Angriff waren bei Feierlichkeiten zum US-Unabhängigkeitstag vom 4. Juli im nördlich von Chicago gelegenen Highland Park im Bundesstaat Illinois mindestens sechs Menschen getötet worden. Rund 25 weitere Menschen wurden durch Kugeln verletzt. Der Schütze hatte nach Polizeiangaben mit einem Gewehr von einem Dach eines Geschäftes aus das Feuer auf die Menschenmenge eröffnet, die einer Feiertagsparade beiwohnte.

Leere Stühle und eine Decke mit amerikanischer Flagge liegen auf dem Boden, nachdem ein Schütze bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA das Feuer eröffnet hatte. © Nam Y. Huh/dpa

Schüsse bei Parade zum US-Nationalfeiertag: Mehrere Menschen tot – Täter auf der Flucht

+++ 21.50 Uhr: Inzwischen ist bekannt, dass der bislang unbekannte Schütze bei der Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA in einem Vorort von Chicago mindestens sechs Menschen getötet hat. Ein Polizeisprecher sagte, 24 Menschen seien nach der Tat in Highland Park im Bundesstaat Illinois in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Schütze sei zunächst nicht gefasst worden. Am Tatort sei eine Waffe gefunden worden. Der Verdächtige werde als weißer Mann im Alter zwischen rund 18 und 20 Jahren beschrieben. Ein Sprecher des Sheriff-Büros von Lake County sagte, es scheine, als habe der Täter von einem Dach aus geschossen.

Bürgermeisterin Nancy Rotering forderte die Menschen dazu auf, die Innenstadt zu meiden. Die Verwaltung der Kleinstadt mit rund 30.000 Einwohnern teilte mit: „Zahlreiche Polizeibeamte sind im Einsatz und haben die Innenstadt von Highland Park abgeriegelt.“ Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.

Schüsse bei Parade zum US-Nationalfeiertag: Offenbar mehrere Tote

Update vom Montag, 4. Juli, 19.50 Uhr: Ein Schütze hat bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet. Der Gouverneur des Bundesstaats Illinois, Gouverneur J.B. Pritzker, sagte, ihm lägen Berichte vor, wonach neun Menschen durch Schüsse verletzt oder getötet worden seien. Der Kongressabgeordnete Brad Schneider, der an der Parade am Montag teilnehmen wollte, schrieb auf Twitter: „Ich habe gehört, dass es Tote und Verletzte gegeben hat.“ Ein Augenzeuge namens Miles Zaremski sagte dem Sender CNN, er habe mehrere verletzte und leblose Menschen gesehen, die auf dem Boden lagen. „Es war herzzerreißend.“

Ein Polizeibeamter in der Innenstadt von Highland Park, nachdem es zu mehreren Schüssen während einer Feiertagsparade kam. © Brian Cassella/dpa/AP

Zaremski sagte weiter, er habe rund 30 Knallgeräusche gehört. Menschen seien von der Parade geflohen. „Es war einfach chaotisch.“ Das Büro des Sherrifs von Lake County, Nancy Rotering, teilte auf Twitter mit: „Bleiben Sie dem Gebiet fern – lassen Sie die Polizei und die Ersthelfer ihre Arbeit machen.“

Wer die Schüsse bei der Parade in Highland Park abfeuerte war zunächst nicht bekannt. Die Bürgermeisterin von Highland Park forderte die Menschen auf, sich von der Innenstadt fernzuhalten. Das Fest zum 4. Juli sei abgesagt worden. Die USA begingen am Montag ihren Unabhängigkeitstag.

Schüsse bei Parade zum US-Nationalfeiertag: Mindestens ein Mensch getötet

Erstmeldung: Highland Park – In Highland Park, einer nördlichen Vorstadt von Chicago, sind während einer Parade zum US-amerikanischen Unabhängigkeitstag mehrere Schüsse gefallen. Dies berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Dabei sei mindestens eine Person getötet worden. Wie die Zeitung Chicago Tribune berichtet, sei die Polizei des Bundesstaates Illinois derzeit im Einsatz.

Zum Tatzeitpunkt, gegen 10 Uhr morgens (Ortszeit), sollen sich Hunderte Menschen bei der Parade aufgehalten haben. Die Besucherinnen und Besucher hätten die Veranstaltung panisch verlassen, wie es in einem Bericht der Chicago-Sun-Times heißt. Offizielle Informationen zu den Tätern sowie weitere Hintergrundinformationen liegen bislang nicht vor.

Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Erst Ende Mai hatte ein 18 Jahre alter Schütze an einer Grundschule in Texas ein Massaker angerichtet. Er hatte Ende Mai in der Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die Bluttat hatte die Diskussion über schärfere Waffengesetze in den USA neu entfacht. (nak/dpa)