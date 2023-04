Vierstöckiges Parkhaus in New York stürzt ein: Mindestens ein Mensch stirbt

Von: Carina Blumenroth

Am Dienstag ist in New York ein vierstöckiges Parkhaus eingestürzt. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt.

New York – Gegen 16 Uhr Ortszeit am Dienstagnachmittag ist in Lower Manhattan, New York (USA), ein vierstöckiges Parkhaus eingestürzt. Zu dem Zeitpunkt seien mehrere Arbeiter im Gebäude gewesen. Ein Mensch ist ums Leben gekommen, vier weitere wurden in einem stabilen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Person wollte keine medizinische Versorgung, teilte Feuerwehrchef John M. Esposito in einer Pressekonferenz mit.

Parkhauseinsturz in New York: Feuerwehr setzte Roboterhund und Drohnen ein

Am Dienstagnachmittag ist in Lower Manhattan, New York, ein Parkhaus eingestürzt.

Nach dem Einsturz hat die Feuerwehr das Parkhaus begutachtet, dabei ist herausgekommen, dass das Gebäude weiterhin einsturzgefährdet ist. Der Einsatzleiter entschied in diesem Zusammenhang, einen Roboterhund und Drohnen im Parkhaus einzusetzen. Damit konnten Mitarbeitende der Feuerwehr geschützt werden, trotzdem erhielten die Einsatzkräfte einen Einblick in das Gebäude und konnten nach Verletzten suchen.

Der Feuerwehrchef vermutet, dass alle verletzten Personen gefunden wurden, informiert nytimes.com. Allerdings sollten die Drohnen helfen, auf potenziell verletzte Menschen aufmerksam zu werden. Der Grund des Einsturzes war zunächst unklar, schreibt die Deutsche Presse-Agentur, die genauen Hintergründe sollen geklärt werden.

Im Zusammenhang mit dem Parkhauseinsturz seien nebenstehende Gebäude, wie beispielsweise ein Wohnheim der Pace University, evakuiert worden, berichtet Deutsche Welle .

Parkhaus in New York eingestürzt: Mann hielt es für ein Erdbeben

Die New York Times sprach mit meinem Art Director, der in der Nähe des Parkhauses arbeitet, dieser vermutete erst ein Erdbeben, bis er „Autos sah, die übereinander einstürzten“. Weiter beschreibt der Mann, dass alles in einem schrägen Winkel gewesen sei – der Boden und die Autos. Ein Student der Pace University erzählte CNN, dass der Einsturz surreal gewesen sei und rund zehn Sekunden dauerte. Nach seinen Erläuterungen habe er zuerst Rauch bemerkt, sei zum Fenster gegangen und habe dann „fallende Autos aus dem Parkhaus“ gesehen.