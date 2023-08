Polizist rast durch Verkehrsblockade, zückt Waffe und nimmt Klima-Aktivisten gewalttätig fest

Von: Christoph Gschoßmann

Das Burning-Man-Festival lockt viele Menschen in die Wüste von Nevada. Klima-Aktivisten protestierten auf der Zufahrtsstraße – dann eskaliert die Situation.

Frankfurt – Klima-Aktivisten gibt es nicht nur in Deutschland – auch in anderen Ländern kämpfen sie für eine gerechtere Zukunft und protestieren mit Straßenblockaden gegen unzureichende Politik. So auch in den USA. Ein Video zeigt, wie Polizeibeamte diesen Protesten rigoros begegnen. Auf der Straße zum berühmten Burning-Man-Festival hatten sich Aktivisten platziert, doch ein Polizeiwagen bremste kaum ab, als er die Blockade durchbrach, an der auch Menschen befestigt waren.

Burning Man: Polizist fährt durch Blockade und zückt Waffe

Und damit hatte der Polizist offenbar nicht genug: In dem Video erkennt man, wie er sein Fahrzeug wendet und zur Blockade zurückfährt. Er steigt aus, zückt sofort seine Handfeuerwaffe. Mit äußerster Gewalt und begleitet von harschen Befehlen zwingt er danach eine der Aktivistinnen zu Boden, drückt sie mit dem Knie und vorgehaltener Waffe zu Boden.

Es ist unklar, wann die Beamten gerufen, wie viele Personen festgenommen wurden oder warum ein Beamter eine Waffe auf eine scheinbar unbewaffnete Demonstrantin richtete. Beamte von Pyramid Lake antworteten zunächst nicht auf Anfragen der Los Angeles Times. Jonathan Brunjes, stellvertretender Administrator der Nevada State Parks, bestätigte, dass es sich bei den Beamten nicht um Mitarbeiter des Nevada State Parks oder des Bundesstaates Nevada handelte.

Ein Polizist zückte die Waffe und ging gegen Klima-Protestanten rigoros vor. © Extinction Rebellion NYC

Die deutsche Klima-Aktivistin Carla Hinrichs postete das Video auf X (ehemals Twitter) und kritisierte das Verhalten der Polizei: „Die Polizei fährt durch eine Blockade und drückt Menschen mit vorgehaltener Waffe auf den Boden?! Das passiert, wenn du in den USA friedlich Widerstand leistest? So verteidigen die USA ihr fossiles Weiter-So!“, schreibt sie.

Klima-Blockade beim Burning Man: Kilometerlange Staus in der Wüste von Nevada

Wie die Los Angeles Times berichtet, hatten die Proteste zu kilometerlangen Staus in der Wüste von Nevada geführt. Auch im Vorjahr hatte es Mega-Staus nach dem Festival gegeben. Videos und Fotos, die auf X veröffentlicht wurden, zeigen einen Wohnwagen, der die Straße blockiert, die nach Black Rock City führt – zusammen mit etwa einem halben Dutzend Demonstranten, von denen sich einige mit Transparenten wie „Klima-Generalstreik“ an den Wohnwagen gebunden haben.

Die Blockade zielte darauf ab, „die Unfähigkeit des Kapitalismus, den Klimawandel und den ökologischen Zusammenbruch anzugehen“, hervorzuheben, heißt es in einer Erklärung von Seven Circles, einer Koalition von Aktivistenorganisationen, die den Protest organisiert haben. „Die Blockade ist auch ein Protest gegen die Popularisierung von Burning Man unter wohlhabenden Menschen, die nicht die erklärten Werte von Burning Man leben, was zur Kommerzialisierung der Veranstaltung führt“, sagte Circles. „Die Gruppe betont die aktuelle existenzielle Krise und die Bedeutung von Ehrlichkeit, wenn der soziale Zusammenbruch droht.“

Die Proteste führten zu Staus im Verkehr, viele Menschen stiegen aus ihren Autos aus oder versuchten, einen Weg um die Straßensperre herum zu finden. Online veröffentlichten Videos zufolge versuchten mehrere Autofahrer, die Barrikade selbst zu entfernen. Der Burning Man begann am Sonntag (27. August) und dauert bis zum 4. September.

