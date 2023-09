Zwölfjähriger stirbt in den USA, weil er im Sportunterricht Strafrunden laufen muss

Von: Robin Dittrich

Teilen

Bei über 30 Grad musste ein Schüler (12) Strafrunden laufen. Er brach zusammen und erlitt einen Herzstillstand. Grund für die disziplinarische Maßnahme: seine Kleiderwahl.

Lake Elsinore – Südkalifornien wird aktuell wie einige Teile Europas und Deutschlands von großer Hitze heimgesucht. Inmitten dieser musste der 12-jährige Yahshua Robinson Runden laufen, die sein Lehrer ihm aufhalste – weil er die falsche Kleidung getragen hatte. In einigen Teilen der USA wurden sogar 52 Grad gemessen.

Zwölfjähriger stirbt im Sportunterricht bei großer Hitze

Yahshua Robinson, Yaya genannt, brach am Vormittag infolge des Laufens auf dem Feld zusammen und war nicht mehr ansprechbar. Ein gerufener Notarzt konnte den Jungen zwar noch ins Krankenhaus bringen, dort starb er jedoch kurze Zeit später an einem Herzstillstand. Gegenüber NBC Los Angeles äußerte sich die Tante des 12-Jährigen, Amarna Plummer. Sie bestätigte, dass Robinson sich nicht für den Sportunterricht angezogen hatte und dennoch laufen musste – in der Folge sei ihm schlecht geworden.

Der 12-jährige Yahshua Robinson starb, nachdem er im Sportunterricht bei großer Hitze Runden laufen musste. © Screenshot/gofundme

“Er hat sich an den Sportlehrer gewandt und sagte, dass er Wasser brauche“, sagte Plummer. Den anderen Kindern habe er erzählt, dass er nicht atmen könne. Wie sie angab, seien die Eltern am Boden zerstört und wütend. Die Tante des Jungen fragte sich: „Warum sollte ein Kind in seiner Straßenkleidung auf einem Feld rennen?“ Die Familie erstellte nach der Tragödie einen Eintrag auf gofundme.com, wo andere Menschen für die Familie und die Beerdigung von „Yaya“ spenden können. Kürzlich erst starb ein 14-jähriger Schüler in den USA, nachdem er eine TikTok-Challenge absolviert hatte.

Schulleitung wurde im Vorfeld offenbar vor den hohen Temperaturen gewarnt

In nur einer Woche kamen bereits Spenden von über 86.000 U.S. Dollar zusammen. Gegenüber NBC erhob Amarna Plummer währenddessen schwere Vorwürfe gegenüber der Schulleitung. Wie sie angab, warnte Robinsons Mutter die Schulleitung bereits im Vorfeld vor der gefährlichen Hitze. Auch die Verwaltung soll informiert worden sein: „Lassen Sie heute keine Kinder zum Sport rausgehen“, sagte sie. Jemand müsse zur Verantwortung gezogen werden, so Plummer.

Auch die Familienanwältin und Sprecherin der Familie, Christina Laster, gab eine Erklärung ab. Sie schrieb, dass „Yahshua von vielen geliebt wurde. Wir schätzen jeden, der uns hilft, über seinen Verlust zu trauern.“ Das Spendenziel bei gofundme.com wurde auf 100.000 Dollar festgesetzt, ist also fast erreicht. Die Schulbehörde drückte ihr Beileid aus. Sie kündigte an, sicherzustellen zu wollen, dass Schülern und Mitarbeitern Hilfe zur Seite steht, um den Vorfall zu verarbeiten. „Unsere Herzen sind bei der Familie, den Freunden und unserer Schulgemeinschaft.“