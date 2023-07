Auto fährt in Menschenmenge: Mehrere Verletzte bei US-Autoshow in Hannover

Von: Marvin Köhnken

Die „Street Mag Show“ findet jährlich in Hannover statt. Am Samstag kam es dabei zu einem schweren Unfall. © Moritz Frankenberg/dpa

Bei einem US-Car-Treffen in Hannover ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto ist dort in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden fünf Personen verletzt.

Hannover – Ein Ford Mustang ist am Samstag, 22. Juli, bei einer Autoshow auf dem Schützenplatz in Hannover außer Kontrolle geraten und am Nachmittag in eine Menschenmenge gefahren. Dabei sind laut Angaben eines Feuerwehrsprechers fünf Personen verletzt worden. Eine Person befindet sich demnach in Lebensgefahr, die vier übrigen erlitten schwere Verletzungen.

In der Niedersächsischen Landeshauptstadt findet am Wochenende die traditionelle „Street Mag Show“ statt, ein Treffen für Fans amerikanischer Autos und Motorräder. Laut der Sprecherin der Polizei sei der Unfall wohl bei einer Autoshow passiert. Sehr wahrscheinlich sei ein technischer Defekt die Ursache des Unfalls. Derzeit gehen die Einsatzkräfte laut der Sprecherin nicht von einem mutwillig herbeigeführtem Crash aus. Der Fahrer des beteiligten Wagens ist bekannt, teilte die Polizei weiter mit.

Augenzeuge berichtet von Unfall auf bei US-Autoshow in Hannover

Der Feuerwehr-Sprecher berichtete, das Fahrzeug sei vor dem Unfall auf einer Vorführfläche unterwegs gewesen. Von dort aus geriet das Auto offenbar in die Menschenmenge. Genaue Angaben zu den Verletzten konnte der Sprecher noch nicht machen, sie seien aber alle als Besucher vor Ort gewesen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Laut eines Augenzeugen auf dem Schützenplatz sei ein Ford-Mustang von der Autoshow auf die Menschen zugekommen und dabei relativ langsam gefahren. Plötzlich habe er nur noch einen heulenden Motor und quietschende Reifen gehört, sagt der Mann aus Garbsen gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Der Fahrer sei sichtlich geschockt gewesen, nachdem er von einer Bühne kommend in die Menschenmenge geraten sein.