Gefährliche Nervenkrankheit: Peru ruft nach mysteriöser Häufung von Fällen den Notstand aus

Von: Ulrike Hagen

Teilen

In Peru häufen sich die Fälle einer seltenen Nervenkrankheit. Das Land hat nun einen dreimonatigen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Besteht Gefahr auch für Deutschland?

Lima– Lima – „Aufgrund der ungewöhnlichen Zunahme von Fällen des Guillain-Barré-Syndroms wird für 90 Tage der nationale Gesundheitsnotstand verhängt“, erklärte das peruanische Gesundheitsministerium am Samstag.

Nervenkrankheit breitet sich aus: Peru erklärt Gesundheitsnotstand

Seit Januar wurden bereits 182 Fälle der schweren Nervenkrankheit Guillain-Barré-Syndrom (GBS) in dem südamerikanischen Land registriert. Vier der Betroffenen seien gestorben, 31 Patienten werden immer noch im Krankenhaus behandelt werden, 147 Personen wurden bereits entlassen. Angesichts eines ungewöhnlichen Anstiegs von Fällen der gefährlichen Nervenkrankheit für zunächst 90 Tage den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Perus Gesundheitsminister César Vásquez (M) besucht das Nationale Institut für Neurologische Wissenschaften in Lima, in dem derzeit zwei Patienten mit Guillain-Barré-Syndrom behandelt werden. © Minsa/dpa

„Eine der gefährlichsten Erkrankungen der Neurologie“: Peru verhängt Notstand

„Es ist ein sehr ernstes Krankheitsbild und eine der gefährlichsten Erkrankungen in der Neurologie“, bestätigt Experte Prof. Dr. med. Thomas Skripuletz von der Klinik für Neurologie der medizinischen Hochschule Hannover gegenüber fr.de von IPPEN.MEDIA

„Das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) ist eine eigentlich selten auftretende Nervenerkrankung, die typischerweise mit Kribbeln und Taubheitsgefühl beginnt und zu Muskelschwäche und Lähmungserscheinungen führen kann“, so Skripuletz. Bei dieser Krankheit werde das Nervensystem durch eine überaktive Autoimmunreaktion geschädigt, wodurch die Übertragung von Nervenimpulsen gestört wird. „Es tritt in der Regel nach einer Infektion der oberen Atemwege oder des Magen-Darm-Trakts auf. Auch Dengue- und Zika-Viren können Auslöser sein.“ Normalerweise handelt es sich um Einzelfälle, Ausbrüche sind selten.

Ursache und Symptome: Was ist das Guillain-Barré-Syndrom? Das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) ist eine seltene, aber schwerwiegende neurologische Erkrankung, die das periphere Nervensystem betrifft. Es wird angenommen, dass das GBS eine Autoimmunreaktion ist, bei der das Immunsystem des Körpers fälschlicherweise die peripheren Nerven angreift. Die genaue Ursache des Guillain-Barré-Syndroms ist nicht eindeutig, Auslöser ist jedoch in der Regel eine vorangegangene Infektion. Das können virale Infektionen wie Atemwegsinfektionen oder Magen-Darm-Infektionen sein, insbesondere das Bakterium Campylobacter, das oft mit Lebensmittelvergiftungen assoziiert wird. Es wurden auch Fälle von GBS im Zusammenhang mit Impfungen berichtet, auch nach der Verabreichung von Grippeimpfstoffen. Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie wurden erstmals GBS-Fälle registriert, die nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer Corona-Impfung auftraten. Die Symptome des Guillain-Barré-Syndroms können plötzlich auftreten und umfassen Muskelschwäche oder -lähmungen, die sich von den Beinen ausbreiten und schließlich die Arme und den Rumpf betreffen können. Die Symptome können von leichter Schwäche bis zu einer vollständigen Lähmung führen und in einigen Fällen sogar die Atmung und lebenswichtige Funktionen beeinträchtigen. Weitere häufige Symptome sind Kribbeln, Taubheitsgefühl und Schmerzen. Das Guillain-Barré-Syndrom ist eine ernsthafte Erkrankung, und einige Fälle können lebensbedrohlich sein. Etwa ein Fünftel aller Patienten behält Funktionsausfälle zurück, die Sterblichkeit (Letalität) beträgt etwa 5 Prozent. Die meisten Menschen erholen sich jedoch mit angemessener medizinischer Versorgung vollständig. Die Genesung kann jedoch Wochen bis Monate dauern.

Gesundheitsnotstand ausgerufen: Besorgender Anstieg der Fälle von Guillain-Barré-Syndrom in Peru

„Wir haben die Krankheit derzeit unter Kontrolle“, erklärte der peruanische Gesundheitsminister César Vásquez vor Journalisten. Aufgrund des signifikanten Anstiegs der Fälle in den letzten Wochen sei es jedoch notwendig geworden, zu handeln. Die Notstandserklärung stellt sicher, dass Krankenhäuser ausreichend Medikamente zur Behandlung des Syndroms erhalten. Darüber hinaus werden die epidemiologischen Überwachungen verstärkt und die Referenzlabore für die Analyse von Proben gestärkt. Die entsprechende Anordnung wurde im Amtsblatt des Landes veröffentlicht, das knapp 34 Millionen Einwohner zählt.

„Man weiß nicht, warum der eine es bekommt und die andere nicht“: Experte gibt trotzdem Entwarnung

Kann die in Peru für den Notstand sorgende gefährliche Nervenkrankheit auch hier zur Gefahr werden? „In deutschen Kliniken gehört die Behandlung zur Standardversorgung“, erklärt der Neurologe Skripuletz. Es sei in Deutschland nichts zu befürchten, da kein Anstieg der Erkrankungen zu verzeichnen sei. Zwar können potenziell viele Erreger, wie beispielsweise Grippe- oder Magen-Darm-Viren, aber auch eine Corona-Erkrankung oder Corona- oder andere Impfung die Erkrankung auslösen. „Dass es passiert, ist aber eher selten. Man weiß auch nicht, warum der eine es bekommt, und die andere nicht.“

Von Pest bis Cholera und Corona: Das waren die schlimmsten Pandemien Fotostrecke ansehen

Dass in Peru der Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde, „ist ungewöhnlich“, habe aus seiner Sicht aber eher formellen Charakter „denn die Zahlen erschienen mir erstmal nicht auffällig hoch“, so der Neurologe. „Man muss wissen, dass eine Behandlung des GBS mit Antikörpern, sogenannten Immunglobulinen, aber sehr teuer ist: Eine Person von 50 kg Körpergewicht benötigt ca. 100 g, also 10 Flaschen des Medikaments, für jeweils etwa 1000 Euro.“ Es sei möglich, dass durch die Pandemie auch in Peru die Bestände leergefegt seien und über die Ausrufung des Notstandes Bedarf signalisiert werde.“

Mysteriöse Häufung von Guillain-Barré-Syndrom in Peru: „Keiner muss sich Sorgen machen“

Um die Immunglobuline beschaffen zu können, muss das Land den Gesundheitsnotstand ausrufen. Das ist wahrscheinlich eine politische Entscheidung. Sorgen machen müsse sich in Deutschland also keiner, auch nicht, wenn die Zahlen steigen sollten: „Allein wir in Hannover könnten heute Nacht mehrere Patienten mit der akuten Erkrankung behandeln.“

In Peru sieht das wohl anders aus. Der Gesundheitsminister erklärte, dass erst die vom Ministerrat verabschiedete Erklärung den Kauf von Immunglobulinen für die Behandlung von GBS-Patienten für die nächsten zwei Jahre ermöglicht: „In den letzten Wochen war ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, der uns zwingt, als Staat Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung zu schützen“, so Vásquez.