Zollgebühren, Souvenirs, gefälschte Mode: Was passiert, wenn ich im Türkei-Urlaub eine Billigkopie kaufe?

Von: Martina Lippl

Im Urlaub sind Schnäppchen einfach verführerisch. Besonders die Türkei gilt als ein wahres Shopping-Paradies. Beim Zoll gibt es dann oft eine böse Überraschung.

München – Souvenirs und Urlaub gehören für viele Reisende einfach zusammen. Beim Shoppen im Ausland ist oft vieles billiger. In der Türkei ist das Angebot auf den Märkten riesig. Überall werden Markenartikel zu unwahrscheinlichen Preisen angeboten. Türkei-Urlauber:innen sollten sich unbedingt informieren, was bei der Einreise nach Deutschland zu beachten ist. Sonst ist die Freude über Reise-Mitbringsel schnell dahin.

Shoppen im Urlaub: Billigkopien zum Schnäppchenpreis – diese Louis-Vuitton-Täschchen an einem Stand in der Türkei ist wahrscheinlich gefälscht (Archivfoto). © imago

In der Türkei sind teure Marken oft zu einem Spottpreis zu haben. Kein Wunder, vieles ist gefälscht. Egal, ob Parfüm, Jeans, Handtasche, Elektrogeräte oder Arzneimittel. Die vermeintlichen Luxus-Labels sind oft schlecht verarbeitet und nach Ansicht von Experten und Expertinnen keinen Cent wert. Bei Billigkopien im Reisegepäck ist Vorsicht geboten, warnt der Zoll ausdrücklich auf seiner Webseite. Die gefälschten Produkte seien oft von minderwertiger Qualität, von denen auch eine Gesundheitsgefahr (giftige Farben) ausgehen kann.

Natürlich gibt es auch hochwertige Produktfälschungen, die sich kaum von einem Original unterscheiden lassen. Um den Handel mit kopierten Markenprodukten zu unterbinden, kann der Zoll die gefälschte Ware beschlagnahmen. Inhaber:innen von Markenrechten können beim Zoll aber auch beauftragen, gefälschte Waren generell abzufangen, teilt die Verbraucherzentrale mit. Dann seien Urlauber:innen an der Grenze schon ein einzelnes T-Shirt sofort los.

Reise-Mitbringsel aus der Türkei: So gibt es beim Zoll keine Probleme

Wer seinen Koffer mit Fake-T-Shirts und Klamotten aus dem Urlaubsland vollstopft, kann beim Zoll Probleme bekommen. Wenn dasselbe T-Shirt in verschiedenen Größen im Reisegepäck ist, besteht der Verdacht, dass die Sachen weiterverkauft werden sollen. Zollbehörden schreiten ein, wenn der „Verdacht auf einen gewerblichen Charakter der Einfuhr“ besteht. Um den Handel mit kopierten Markenprodukten zu unterbinden, kann der Zoll die gefälschte Ware beschlagnahmen.

Türkei-Urlaub: Mitbringsel im Reisegepäck sind bis zu einem bestimmten Wert erlaubt

Was viele Urlauber:innen aus der Türkei (außerhalb der Europäischen Union – kurz Nicht-EU-Land genannt) generell schnell vergessen: Es gibt eine Zollgrenze bei der Einfuhr von Waren – die gilt für alles, was Reisende im Ausland kaufen und mitbringen; inklusive Urlaubssouvenirs zum privaten Gebrauch und Geschenke für die Liebsten. Natürlich nur, wenn generell keine Einfuhrverbote für die Waren vorliegen. Die Reisefreimengen aus einem Nicht-EU-Land listet der Zoll im Detail auf:

Bei Flug- und Seereisen dürfen Waren bis zu einem Wert von 430 Euro zollfrei eingeführt werden.

Bei der Einreise per Bahn oder Auto liegt das Limit bei 300 Euro.

Bei Reisenden unter 15 Jahren liegt die Zollgrenze bei einem Warenwert von 175 Euro.

Wichtiger Hinweis von der Verbraucherzentrale: Einzelne Gegenstände, wie zum Beispiel eine teure Uhr, können nicht auf mehrere Personen einer Reisegruppe verteilt werden.

Shoppen im Türkei-Urlaub: Wie viel Kleidung darf ich kaufen?

Alles, was über der Reisefreimenge liegt, muss verzollt werden. Die Zollgrenze gilt für Kleidung, Lederwaren oder technische Geräte, die im Urlaubsland gekauft wurden.

Wer in der Türkei beim Shoppen zugeschlagen hat, sollte Kassenzettel und Belege aufheben. So lassen sich bei der Zollkontrolle nachweisen, was die Dinge gekostet haben. Liegt kein Kaufbeleg vor, wird der Wert der Ware von der Zollstelle ermittelt.

Einreise von der Türkei nach Deutschland: Wie viel Zoll muss ich zahlen?

Bei Einkäufen von bis zu 700 Euro ist eine pauschale Abgabe in Höhe von 17,5 Prozent des Warenwerts zu entrichten. Übersteigen die Reisemitbringsel einen Warenwert von 700 Euro, werden eventuell Einfuhrabgaben fällig. Bei der Einreise aus einem Nicht-EU-Land müssen Souvenirs bei der Zollstelle mündlich angemeldet und eventuell Steuern gezahlt werden.

Wichtig: Die Waren müssen sich im persönlichen Reisegepäck befinden.

Die Waren sind zum persönlichen Gebrauch oder Verbrauch oder als Geschenk bestimmt.

Was darf ich aus dem Türkei-Urlaub mitbringen? Das gilt für Tabak und Alkohol

In der Türkei sind Rauch- und Tabakwaren deutlich günstiger als in Deutschland. 200 Stück Zigaretten pro Person ab 17 Jahren sind zoll- und steuerfrei. Wer dann noch einen Tabak für seine Wasserpfeife im Koffer hat, liegt schon über der Freimenge bei der Einreise.

Tabak : 200 Zigaretten, oder 100 Zigarillos, oder 50 Zigarren oder 250 Gramm Rauchtabak (Feinschnitt, Wasserpfeifentabak, erhitzter Tabak und Pfeifentabak)

: 200 Zigaretten, oder 100 Zigarillos, oder 50 Zigarren oder 250 Gramm Rauchtabak (Feinschnitt, Wasserpfeifentabak, erhitzter Tabak und Pfeifentabak) Alkohol: 1 Liter Alkohol oder alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 22 Volumenprozent, oder 2 Liter Alkohol mit einem Alkoholgehalt von höchstens als 22 Prozent, oder vier Liter Wein (nicht schäumend) und 16 Liter Bier.

Substitute für Tabakwaren, wie Liquids für E-Zigaretten sind laut Zoll Waren, die bei der Einreise aus Ländern außerhalb der EU bis zu der genannten Obergrenze zollfrei eingeführt werden können.

Auf diese Türkei-Souvenirs sollten Urlauber:innen verzichten: „Jeder bearbeitete Stein kann darunter fallen“ – Auswärtiges Amt warnt ausdrücklich vor „Antiquitäten“

Vor bestimmten Urlaubsmitbringsel aus der Türkei rät das Auswärtige Amt ausdrücklich ab, auch wenn es sich bei den Gegenständen um vermeintlich geringen Wert handelt: alte Münzen, Fossilien und generell auch Steine. „Jeder bearbeitete Stein kann darunter fallen“, schreibt das Auswärtige Amt auf der Reise- und Sicherheitshinweis für die Türkei.

Für Reisende sei es praktisch unmöglich, selbst zu erkennen, ob ein Gegenstand als „Antiquität“ geschützt ist. Der Begriff würde von Polizei und Zoll weit ausgelegt. Es droht eine Gefängnisstrafe bis zu zehn Jahre. Besitz, Erwerb und die Ausfuhr von „Kultur- und Naturgütern“ werde geahndet, da diese als staatliches Eigentum gelten. „Bei Verstößen sind auch für Touristen mehrere Monate Untersuchungshaft und hohe Kautionszahlungen z. B. von 9000 EUR gängige Praxis.“

Vor dem Urlaub kann Blick auf die besonderen Regeln und Vorschriften eines Landes nicht schaden. Zudem können schon bei der Anreise Kostenfallen lauern. Von einer Odyssee berichtet vor kurzem eine Türkei-Urlauberin. Sie wollte eigentlich zurück nach München fliegen und landete stattdessen in Moskau. (ml)