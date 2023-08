Überflutungen, Schlammlawinen und bereits drei Tote: Unwetter-Alarm in Österreich, Slowenien und Kroatien

Von: Victoria Krumbeck

Wetterchaos in Urlaubsgebieten: In Österreich, Slowenien und Kroatien haben Regenfälle zu Überflutungen geführt. Auch die Grenzübergänge sind betroffen.

Update vom 4. August, 18.00 Uhr: Das Adria-Tief, das für verheerende Unwetter in Österreich und Slowenien sorgt, trifft nun auch Kroatien. In Teilen von Istrien wüten bereits schwere Gewitter und heftige Regenfälle. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist in der kroatischen Hauptstadt Zagreb bereits die Save über die Ufer getreten. In Orten wie Opatija und Rijekah haben die heftigen Regenfälle die Straßen unter Wasser gesetzt.

Schwere Unwetter in Kroatien: Alarmstufe Rot und Orange ausgerufen – Warnung vor Sturzfluten, Sturm und Hagel

Die Reaktion auf die heftigen und die kommenden Unwetter: Regionen wie Zagreb, Karlovac und Split riefen eine orange Alarmstufe. Die Regionen Gospić und Rijeka gingen sogar noch einen Schritt weiter und aktivierten die rote Alarmstufe, so heißt es in den kroatischen Medien.

Bürger in den von Überschwemmungen gefährdeten Gebieten in Kroatien werden ähnlich wie in Slowenien aufgefordert, besondere Vorsicht walten zu lassen. Reisen sollten nur dann unternommen werden, wenn gar kein Weg daran vorbeiführt. Die Bewohner in den betreffenden Warngebieten sind aufgefordert, die Nachrichten und Empfehlungen der zuständigen Behörden zu befolgen und rechtzeitig die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus wird eindringlich vor Sturzfluten gewarnt.

In Karlovac gehen die Vorsichtsmaßnahmen bereits so weit, dass aufgrund der befürchteten Unwetter schon Sandsäcke an die Bevölkerung ausgeteilt werden. Während im Norden von Kroatien besonders der Starkregen der Region zu schaffen macht, warnen Wetterdienste in Dalmatien ausdrücklich vor Sturm und Hagel.

Unwetter-Alarm in Österreich, Slowenien und Kroatien: „Die Folgen sind schrecklich“

Update vom 4. August, 16.41 Uhr: Die Lage in Slowenien ist dramatisch. Starke Regenfälle ergossen sich über weiten Teilen des Landes, ganze Straßenzüge stehen unter Wasser. Ein Meteorologe sagt dem Nachrichtenportal jutarnji.hr: „Noch nie ist einem Tag so viel Regen gefallen. Die Folgen sind schrecklich.“

Unwetter-Alarm in Österreich, Slowenien und Kroatien: „Das schlimmste Szenario ist wahr geworden“

Mindestens drei Menschen kamen bei den Unwettern ums Leben, teilt die örtliche Polizei der Nachrichtenagentur STA mit. In Kamnik ertrank eine Frau vermutlich in den Fluten, zwei niederländische Touristen wurden wahrscheinlich vom Blitz erschlagen. Die genauen Todesumstände müssen allerdings noch ermittelt werden.

Im Norden Sloweniens wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. Verteidigungsminister Marjan Sarec appelliert auf Twitter: „Alle, die nicht dringend reisen müssen, bleiben, wo sie sind. Jede Anwesenheit auf der Straße erschwert die Arbeit der Rettungsteams.“

Laut seiner Aussage sei das „schlimmste Szenario wahr geworden“. Ihre Häuser verlassen sollen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Celje. Hier ist der Fluss Savinja über die Ufer getreten, der Ort steht komplett unter Wasser. Die Armee ist vor Ort und evakuiert Menschen per Hubschrauber. Der Zugang zu den gefährdeten Gebieten ist vielerorts blockiert, nur über Luft können die Rettungskräfte helfen.

Überflutungen, Schlammlawinen, Dörfer isoliert: Unwetter-Alarm in Österreich und Kroatien

Erstmeldung vom 4. August, 15.25 Uhr: München — Der Regen begleitet seit Tagen weite Teile Deutschlands. Er hat auch die Besucher des Heavy-Metal-Festivals in Wacken hart getroffen, denn diese versinken im Schlamm. Außerhalb von Deutschland sieht die Lage nicht anders aus. In Österreich, Slowenien und Kroatien müssen Einheimische und Urlauber achtsam sein. Dort haben anhaltende Niederschläge für Überschwemmungen gesorgt. Teile der Grenze zwischen Österreich und Slowenien wurden geschlossen, in Kroatien warnen die Behörden vor Unwettern.

Unwetter in Österreich: Grenzübergänge nach Slowenien gesperrt

In der Steiermark war die Lage in St. Paul und St. Georgen im Lavanttal und in Loibach bei Bleiburg besonders angespannt, wie wetter.at berichtete. Dort gilt unter anderem eine Zivilschutzwarnung. Ortschaften im Bezirk Klagenfurt-Land und Bad Eisenkappel waren laut dem Wetterportal Freitagfrüh (4. August) von der Außenwelt abgeschnitten. Der Pegel von zahlreichen Bächen stieg, es kam zu Überflutungen. In einigen Ortschaften wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, Kellerräume zu meiden und sich in den oberen Stockwerken aufzuhalten.

Starke Regenfälle haben im Süden Österreichs in der Nacht zum Freitag Überflutungen sowie Schlamm- und Gerölllawinen ausgelöst. © Gert Eggenberger/dpa

Auch Brücken und Einsatzbereiche der Rettungskräfte sollten nicht aufgesucht werden. In bestimmten Bezirken sollen Bürger ihr Leitungswasser abkochen, da es verunreinigt sein könnte. Am Freitagvormittag waren Straßen und Verkehrsverbindungen in Unterkärnten teilweise durch Muren oder Überflutungen blockiert. Die Grenzübergänge im Bezirk Völkermarkt waren nach Slowenien gesperrt.

Kroatien bereitet sich auf Unwetter vor — Erste Flüsse treten über

Denn auch in dem österreichischen Nachbarland Slowenien hat der Regen für Überschwemmungen gesorgt. Zahlreiche Häuser und Straßen sind von Erdrutschen bedroht. In der Stadt Škofje Loka mussten Anwohner per Hubschrauber gerettet werden. Die an Österreich grenzende Region Gorenjska soll laut dem slowenischen Portal delo.si unter Wasser stehen.

Auch das beliebte Urlaubsland Kroatien ist von den Wassermassen betroffen. Teile in der Gegend der kroatischen Hafenstadt Rijeka sollen laut dnevnik.hr bereits unter Wasser stehen. Für die Regionen Zagreb, Split und Karlovac gilt weiterhin eine Unwetterwarnung. Es wird vor Überschwemmungen gewarnt, die das Verkehrsnetz beeinträchtigen könnten. Auch die Energie- und Wasserversorgung sowie das Kommunikationsnetz könnten für eine bestimmte Zeit unterbrochen werden. Laut dnevnik.hr soll die Save in Zagreb bereits übergetreten sein. (vk)