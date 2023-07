Historische Katastrophe: Überschwemmungen fluten Vermont, Staudamm in Gefahr

Von: Eileen Kelpe

Teilen

In Vermont fiel innerhalb von zwei Tagen so viel Regen wie normalerweise in zwei Monaten. Die Folge: heftige Überschwemmungen. US-Präsident Joe Biden ruft Notstand aus.

Montpelier – Im Bundesstaat Vermont im Nordwesten der USA haben starke Regenfälle Überschwemmungen verursacht. Laut Tagesschau wurden mehr als 100 Menschen aus Häusern und Autos gerettet. US-Präsident Joe Biden hat aufgrund der extremen Wettereignisse den Katastrophenfall für Vermont ausgerufen, wodurch nun Bundesmittel für Hilfsmaßnahmen freigegeben werden können. In der Nähe der Hauptstadt Montpelier droht inzwischen ein Staudamm überzulaufen, was katastrophale Folgen mit sich ziehen könnte.

Ein Auto fährt über eine überschwemmte Straße im US-Bundesstaat Vermont. Gouverneur Phil Scott nennt die Situation „historisch und katastrophal“. © Jeb Wallace-Brodeur/The Times Argus/AP/dpa

Staudamm in Vermont droht überzulaufen: Verwüstungen und Zerstörungen sind „katastrophal“

Das Stadtzentrum von Montpelier soll dort bereits unter Wasser stehen, wie unter anderem der Deutschlandfunk berichtete. Der Wrightsville-Damm habe laut Behörden seine Kapazität mittlerweile erreicht und könne im schlimmsten Fall brechen. Gouverneur Scott sagte, die Zerstörungen und Überschwemmungen im ganzen Bundesstaat seien historisch und katastrophal. Innerhalb von zwei Tagen sei so viel Regen gefallen wie sonst in zwei Monaten. Er verglich das Ausmaß der Überflutungen mit dem Hurrikan Irene von 2011.

Schwere Unwetter in den USA: Frau kommt im Bundesstaat New York ums Leben

Schon am Sonntag und Montag kam es zu schweren Unwettern vor allem im Nordosten der USA, besonders die Bundesstaaten New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts und Vermont sollen betroffen sein. Es soll vielerorts zu schweren Überschwemmungen gekommen sein. Im Bundesstaat New York soll eine Frau ertrunken sein, als sie versucht hat, ihr von Wassermassen umschlossenes Haus zu verlassen. (eike)