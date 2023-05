Alarmstufe Rot: Neun Tote nach Unwetter in Italien – Warnung vor neuem Regen und Sturmfluten

Von: Karolin Schäfer, Maximilian Kettenbach

Heftige Unwetter erschüttern Italien – es gibt Tote und Vermisste. Ein Opfer stammt aus Deutschland. Die Rettungskräfte sind im Dauereinsatz.

Update vom 18. Mai, 17.17 Uhr: Nach den schweren Überschwemmungen beginnen in der besonders betroffenen norditalienischen Region Emilia-Romagna nun viele mit ersten Aufräumarbeiten. Etliche Italiener kehren in ihre Häuser zurück. Bei den Betroffenen herrscht überwiegend Fassungslosigkeit. Vor Ort bietet sich ihnen ein Bild der Verwüstung.

Innerhalb von 36 Stunden war an manchen Stellen so viel Regen gefallen, wie sonst in einem halben Jahr üblich ist. Dabei traten zahlreiche Flüsse über die Ufer – mindestens 23 allein in der Provinz Ravenna. In Norditalien herrschte in den vergangenen Monaten große Dürre und Trockenheit. Die plötzlichen und sintflutartigen Regenfälle konnte der Boden dann nicht aufnehmen, erklärt Regionalpräsident Stefano Bonaccini.

Unwetter in Italien ließ Strom- und Mobilfunknetz zusammenbrechen – neuer Regen droht

Das Strom- und Mobilfunknetz brach in vielen Teilen der Region zusammen. Auch Trinkwasserleitungen wurden durch die Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. Die Anteilnahme in Italien ist groß. Alle anderen Regionen schickten Helfer, Experten und Gerätschaften in die Emilia-Romagna und andere geschädigte Regionen, um die Aufräumarbeiten voranzubringen.

Für die nächsten Tage ist allerdings schon neuer Regen angekündigt – ausgerechnet in den Gegenden rund um die betroffenen Städte wie Faenza, Ravenna, Forlì und Cesena. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Italien herausgegeben. „Im Landesinnern besteht die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen; an der gesamten Küste auch Mittel- und Süditaliens können Sturmfluten einsetzen“, heißt es auf der Webseite der Behörde.

Alarmstufe Rot: Unwetter überschwemmen Italien und sorgen für neun Tote – Warnung vor Erdrutschen

Update vom 18. Mai, 13.01 Uhr: Die Überschwemmungen reißen nicht ab. Im Raum Bologna warnen Behörden erneut vor Flussübertritten. Man versuche, die Pegelstände zu begrenzen. In der am stärksten betroffene Region Emilia Romagna sind wegen Erdrutsch-Gefahr mehr als 250 Straßen gesperrt. Rund 27.000 Menschen sind hier ohne Strom, meldete La Stampa unter Berufung auf Daten des italienischen Energiekonzerns Enel. Etwa 170 Stromaggregate und vier Kraftwerke seien im Einsatz, um Notstrom zu liefern.

Unwetter in Italien: Mehr als 2000 Feuerwehr-Einsätze nach Überschwemmungen

Update vom 18. Mai, 11.02 Uhr: Zu etwa 2000 Einsätzen musste die Feuerwehr in den vergangenen 48 Stunden ausrücken, meldeten die Behörden am Donnerstagmorgen. Mehr als 900 Einsatzkräfte waren vor Ort. Behörden-Angaben zufolge wurden am Mittwoch 280 Erdrutsche und 400 blockierte Straßen gemeldet. In den Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena und Rimini waren 23 Flüsse über die Ufer getreten.

Bilder und Videos aus den betroffenen Regionen zeigen, dass nach wie vor ganze Ortschaften und Felder unter Wasser stehen. Zwar scheint sich das Wetter derzeit zu beruhigen, dem Nachrichtenportal Sky TG24 zufolge wird allerdings im Tagesverlauf ein weiteres Unwetter erwartet. Schon jetzt melden Behörden Überschwemmungen, gesperrte Straßen und Brücken – besonders betroffen ist die Region Emilia-Romagna.

Unwetter überschwemmen Italien: So viel Regen wie sonst in sechs Monaten

Update vom 18. Mai, 09.55 Uhr: Überschwemmungen und Erdrutsche erschüttern Italien. In den vergangenen 36 Stunden sei in der schwer betroffenen Region Emilia-Romagna so viel Regen gefallen, wie sonst durchschnittlich in sechs Monaten, erklärte der Präsident der Region, Stefano Bonaccini, gegenüber Sky TG24. Das Ausmaß der Verwüstung des Unwetters entspreche dem eines Erdbebens. Der Schaden wird auf einen Betrag in Milliardenhöhe geschätzt.

Zwar soll sich die Wetter-Lage in Italien am Donnerstag beruhigen, allerdings wird nun vor Erdrutschen gewarnt. Nach Angaben der Autostrade per l’Italia soll es einen großen Erdrutsch auf der Autobahn gegeben haben. Betroffen ist die A1 in Richtung Florenz. Mittlerweile habe sich ein 14 Kilometer langer Stau gebildet.

In einigen Regionen gilt angesichts möglicher Überschwemmungen weiterhin Alarmstufe Rot. Nach den heftigen Unwettern in Italien sind bislang neun Menschen ums Leben gekommen. Etwa 13.000 Menschen mussten evakuiert werden, berichtete das Nachrichtenportal La Stampa.

Unwetter: Neun Tote nach Überschwemmungen in Italien

Update vom 17. Mai, 22.20 Uhr: Durch die Überschwemmungen in Teilen Italiens hat es bereits neun Tote gegeben. Mehrere tausend Menschen mussten evakuiert werden. 37 Gemeinden waren vom Hochwasser betroffen. Die Behörden registrierten zudem 250 Erdrutsche, 120 davon mit schweren Folgen. In diesem Kontext sprach Stefano Bonaccini von „unglaublichen Zahlen und sehr vielen Evakuierten“.

Der Präsident der am heftigsten betroffenen Region Emilia-Romagna hatte am Abend im italienischen Fernsehen bestätigt, dass bislang mindestens neun Menschen den schweren Unwettern in Italien zum Opfer gefallen seien. Derweil hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Menschen in den betroffenen Regionen ihre „volle Solidarität“ ausgesprochen. Die Regierung würde die Entwicklung aufmerksam verfolgen und sei bereit, „die notwendigen Hilfsmaßnahmen zu ergreifen“, so die Politikerin auf Twitter.

Unwetter überschwemmen Italien: Tausende Menschen müssen evakuiert werden.

Erstmeldung vom 17. Mai, 11.18 Uhr: Rom – Die Unwetterlage in Italien hält weiter an. Besonders die Region Emilia Romagna ist von schweren Überschwemmungen betroffen. Irene Priolo, die Vizepräsidentin der am heftigsten betroffenen Region Emilia-Romagna, berichtet am Mittwochnachmittag von bereits acht Todesopfern, darunter soll laut übereinstimmenden Medienberichten auch eine Frau aus Deutschland sein. Sie sei von den Wassermassen an den Strand von Cesenatico gespült worden, heißt es nach übereinstimmenden Berichten aus Italien.

„Wir kennen die Gründe noch nicht, es gibt Ermittlungen der Polizei“, sagte der Bürgermeister von Cesenatico, Matteo Gozzoli, in einem Live-Statement auf Facebook, wie die italienische Zeitung La Stampa berichtet. Die Leiche sei am Strand gefunden worden, betonte der Bürgermeister demnach.

Ein Mann hielt sich während der Überschwemmung im Erdgeschoss seines Hauses auf und ertrank. Ein weiterer wurde von einem Erdrutsch im eigenen Garten vergraben und starb. Es gibt zudem Berichte über viele Vermisste. Am stärksten betroffen sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna - und dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì, wie die italienische Feuerwehr mitteilte. Laut Zivilschutz-Minister Nello Musumeci werden etwa 5000 Menschen in den Gegenden evakuiert. „Aber es könnten noch mehr werden. Wir sind bereit einzugreifen als Regierung“, sagte er am Mittwochmorgen im italienischen Radio.

Verheerende Unwetter überschwemmen Italien: Tote Deutsche leblos an Strand aufgefunden

Die Feuerwehr rückte demnach seit Dienstagmorgen zu 600 Einsätzen aus und war dort mit 400 Feuerwehrleuten vor Ort. Sie retteten etwa Menschen, die in ihren Häusern vom Wasser eingeschlossen waren, oder in den Wassermassen gestrandete Autofahrer. In der Stadt Cesena, wo der Fluss Savio über die Ufer getreten ist, haben die Einsatzkräfte Dutzende von Menschen gerettet, die auf den Dächern ihrer Häuser festsaßen. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern musste in Forlì aus ihrem Haus evakuiert werden. Autofahrer, gefangen in Wassermassen, mussten aus ihren Fahrzeugen befreit werden.

An der Adria herrscht Berichten zufolge Chaos. Nach und nach erst treffen Meldungen ein. Der Zugverkehr zwischen Florenz und Bologna ist eingeschränkt. Strecken nach Rimini sind teils komplett gesperrt oder eingeschränkt.

Eine Frau aus Faenza berichtete, wie rasch die Wassermassen ihren Weg fanden. Innerhalb von nur zehn Minuten stieg das Wasser fast bis zum ersten Stock ihres Hauses, wie sie erzählte. Und weiter: „Eine Nachbarin von mir war allein mit vier kleinen Kindern im Haus, sie rief um Hilfe und niemand kam. Wir blieben die ganze Nacht bei ihnen, im Schlafanzug. Die Kinder weinten. Eine Katastrophe“, wird sie von Ansa zitiert.

Unwetter überschwemmen Italien: Videos zeigen dramatische Lage

Auf Bildern und Videos der Feuerwehr war zu sehen, wie ganze Straßenzüge unter Wasser stehen, Schlammlawinen Straßen blockieren und Felder wegen der Wassermassen Seelandschaften gleichen. Laut Zivilschutz sind allein in der Emilia-Romagna 14 Flüsse überschwemmt. Die dramatischen Überschwemmungen stehen im krassen Gegensatz zu der Trockenheit am Gardasee, wo einige Bewohner der Region haben längst angefangen, umzudenken.(dpa, mke)