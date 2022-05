Unwetter in Deutschland: DWD warnt vor Superzellen und Tornados – Zahlreiche Schulen geschlossen

Gewitter, Starkregen und Winde

Am Freitag wird vor schweren Gewittern gewarnt: Der Deutsche Wetterdienst geht von Unwettern in Deutschland aus.

+++ 11.45 Uhr: Herbert Reul, Innenminister in NRW, hat die Bevölkerung der DWD-Warnung entsprechend zur Vorsicht aufgerufen. „Bleiben Sie bitte zu Hause. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Gehen Sie nicht in Keller oder tiefer gelegene Geschosse“, sagte Reul der dpa. „Nehmen Sie die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes sehr ernst.“

+++ 11.15 Uhr: In Nordrhein-Westfalen werden gegen Mittag die ersten schweren Unwetter erwartet. Wegen der drohenden Gewitter werden ab 11.30 Uhr alle Schulen in Köln geschlossen. Das gab die Bezirksregierung am Freitagmorgen bekannt. Zuvor wurde bereits in Rheinland-Pfalz bekannt, dass im Kreis Ahrweiler alle Schulen am Freitag geschlossen bleiben sollen.

Unwetter am Freitag in Deutschland: Zwei Gewitterlinien erwartet

Erstmeldung vom Freitag, 20. Mai, 11.00 Uhr: Frankfurt – Nach einer ersten Gewitterfront, welche am Donnerstag (19. Mai) über einige Regionen Deutschlands zog, drohen am Freitag (20. Mai) erneut Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung veröffentlicht, wonach extremer Starkregen – mit bis zu 100 Litern Wasser pro Quadratmeter – und heftige Winde möglich sind. Superzellen und Tornados sollen ebenfalls möglich sein.

Das Unwettergeschehen ist regional allerdings sehr unterschiedlich: Die Warnung bezieht sich vor allem auf die Mittelgebirge. Dort drohen Sturzfluten, da das Regenwasser nicht sehr schnell abfließen kann. Am Freitagmittag wird eine erste größere Gewitterfront in Nordrhein-Westfalen (NRW) erwartet. In Köln und im Bergischen Land soll es stark regnen. Hinzu kommen schwere Gewitter, die sich wohl zeitgleich in Belgien austoben. Diese könnten anschließend in Richtung Deutschland ziehen.

Unwetter am Freitag in Deutschland: Zweite Gewitterlinie im Süden am Abend

Später am Nachmittag wird prognostiziert, dass die Unwetter in Richtung Niedersachsen ziehen werden. Den Großraum Hannover könnte es bereits gegen 17.00 Uhr treffen. Weiter im Norden, in Hamburg oder Schleswig-Holstein, dürften lediglich Ausläufer der Gewitterfront aktiv sein.

+ Am Freitag kommt es wahrscheinlich in zahlreichen Regionen Deutschlands zu Unwettern. (Screenshot) © Deutscher Wetterdienst/DWD

Am Abend drohen allerdings auch in Süddeutschland Unwetter. Für Hessen gibt es vom DWD zum Beispiel eine regionale Gewitterwarnung. Dabei dürfte es sich um die zweite Gewitterlinie handeln. Insbesondere Teile von Bayern, Hessen und Thüringen könnten betroffen sein. Bis in die Nacht hinein stürmt es wahrscheinlich, auch in diesem Fall wird Starkregen erwartet.

